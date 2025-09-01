«Πάγωσε» η Καρολίνα Μούχοβα στο US Open: «Ο πρώην μου κάθισε απέναντι στην κερκίδα και τρόμαξα»

Νέο απίθανο περιστατικό στο US Open, με την τενίστρια Καρολίνα Μούχοβα (Νο13 στην παγκόσμια κατάταξη) να “παγώνει” κατά τη διάρκεια του αγώνα της και να εξηγεί μετά το ματς, ότι το συμβάν είχε να κάνει με την παρουσία του πρώην συντρόφου της στο γήπεδο.

Η Καρολίνα Μούχοβα σταμάτησε την ώρα του σερβίς της και δάκρυσε μέσα στο κορτ του US Open, ζητώντας στη συνέχεια συγγνώμη για την καθυστέρηση από τη διαιτητή και την αντίπαλό της, χωρίς όμως να καταλάβει κάποιος εκείνη τη στιγμή, τι είχε συμβεί στην Τσέχα τενίστρια.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης όμως, η ίδια ρωτήθηκε σχετικά και αποκάλυψε τα εξής: «Δεν είχε να κάνει με το τένις. Απέναντι από το box μου κάθισε ο πρώην μου. Κάποιες φορές εμφανίζεται σε μέρη που δεν πρέπει να είναι. Αυτό με τρόμαξε λίγο. Του ζήτησα να φύγει, αρνήθηκε, αλλά μετά από λίγο έφυγε». Αργότερα πρόσθεσε δε, ότι «είμαι καλά. Δεν χρειάστηκε να κάνω περιοριστικά μέτρα, όλα είναι εντάξει».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι αρκετές τενίστριες έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα περιστατικά τα τελευταία χρόνια, με την Έμμα Ραντουκάνου να εντοπίζει πρόσφατα έναν stalker της στην κερκίδα.

Το US Open δε, έχει ήδη απασχολήσει με αρκετά εξωαγωνιστικά ζητήματα, από τους καυγάδες στα κορτ, μέχρι τα… κλεμμένα καπέλα, στο περιθώριο των αγώνων για την κατάκτηση του Γκραν Σλαμ.