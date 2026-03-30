Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός live για την 23η αγωνιστική της GBL

Ακόμα μία μάχη «αιωνίων» τη φετινή σεζόν, αυτή τη φορά με καθαρά ψυχολογικό αντίκτυπο
Ο Βεζένκοφ κόντρα στον Παναθηναϊκό
GBL
23η αγωνιστική
Ο Βεζένκοφ κόντρα στον Παναθηναϊκό/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 23η αγωνιστική της GBL και η αναμέτρηση θα είναι μια καθαρά μάχη γοήτρου, καθώς οι Πειραιώτες είναι αήττητοι (20-0) στο πρωτάθλημα, ενώ η ομάδα του Αταμάν έχει τέσσερις ήττες (17-4), με μόλις τρεις αγωνιστικές να απομένουν. Πολλές οι απουσίες και στα δύο στρατόπεδα με τους προπονητές να αναμένεται να δοκιμάσουν πράγματα στο T- Center. 

19:21 | 30.03.2026
19-27 με δύσκολο καλάθι του Μήτογλου
19:21 | 30.03.2026
17-27 εύστοχες και οι τρεις από τον Ντόρσεϊ
19:20 | 30.03.2026
Τρεις βολές για τον Ντόρσεϊ με 1:11 να απομένει
19:20 | 30.03.2026
17-24 με τον Σορτς
19:20 | 30.03.2026
15-24 με τρίποντο του Ντόρσεϊ ξεφεύγουν οι Πειραιώτες
19:19 | 30.03.2026
Δεύτερο φάουλ του Όσμαν, σημαντικό πρόβλημα για το «τριφύλλι»
19:18 | 30.03.2026
Ο Μήτογλου αστόχησε σε ένα ζευγάρι βολών
19:17 | 30.03.2026
15-21 με δυναμικό alley oop κάρφωμα του Χολ
19:16 | 30.03.2026
15-19 με καλάθι του Ναν, έφτασε τους 7 πόντους ο Αμερικανός
19:16 | 30.03.2026
13-19 στο +6 οι Πειραιώτες με τον Βεζένκοφ
19:16 | 30.03.2026
13-17 με 2/3 βολές του Βεζένκοφ
19:15 | 30.03.2026
19:14 | 30.03.2026
Τρεις βολές κέρδισε ο Βεζένκοφ, τον ακούμπησε στον αγκώνα ο Όσμαν σε προσπάθεια για τρεις
19:14 | 30.03.2026
Εντυπωσιακό μπλοκ του Χολ στον Λεσόρ
19:14 | 30.03.2026
13-15 απάντησε από τα 6,75 ο Ντόρσεϊ
19:13 | 30.03.2026
13-12 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό με τρίποντο του Ναν
19:13 | 30.03.2026
19:12 | 30.03.2026
19:10 | 30.03.2026
Με ένταση έχει ξεκινήσει το ντέρμπι

Μία πτώση του Γουόκαπ ξεσήκωσε τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού προσπάθησε να κερδίσει ένα επιθετικό φάουλ του Ναν, όμως οι διαιτητές δεν υπέδειξαν κάποια παράβαση

19:10 | 30.03.2026
10-12 με τη βολή της τεχνικής ποινής από τον Βεζένκοφ
19:09 | 30.03.2026
Τεχνική ποινή στον Αταμάν

Ζήτησε έντονα ένα φάουλ πάνω στον Όσμαν από τον Γουόκαπ

19:09 | 30.03.2026
Νέα τάπα του Όσμαν, αυτή τη φορά πάνω στον Ντόρσεϊ
19:08 | 30.03.2026
10-11 με floater του Ναν
19:08 | 30.03.2026
8-11 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ, έφτασε τους 6 πόντους ο γκαρντ του Ολυμπιακού
19:07 | 30.03.2026
8-9 με τον Μήτογλου που αντικατέστησε τον Καλαϊτζάκη
19:07 | 30.03.2026
6-9 με φόλοου του Όσμαν
19:06 | 30.03.2026
4-9 με καλάθι του Ντόρσεϊ
19:05 | 30.03.2026
Δυναμικό μπλοκ του Όσμαν στον Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό
19:05 | 30.03.2026
4-7 με διαδοχικά καλάθια των Λεσόρ και Βεζένκοφ
19:03 | 30.03.2026
2-5 με ελεύθερο τρίποντο του Γουόκαπ, τον άφησε να σουτάρει ο Σλούκας

Πιθανότατα είναι επιλογή της πράσινης άμυνας

19:03 | 30.03.2026
2-2 με καλάθι μέσης απόστασης του Ντόρσεϊ
19:02 | 30.03.2026
2-0 για τον Παναθηναϊκό με 2/2 βολές του Γάλλου σέντερ
19:02 | 30.03.2026
Κερδισμένο φάουλ του Λεσόρ από τον Μιλουτίνοφ, δύο βολές για τον Γάλλο
19:01 | 30.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
19:01 | 30.03.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ στο Μαρούσι
19:00 | 30.03.2026
Ενός λεπτού σιγή για τον Βασίλη Γκούμα
18:59 | 30.03.2026
Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου στο T- Center
18:57 | 30.03.2026
Ο χαιρετισμός των Αταμάν και Μπαρτζώκα στο T- Center
STOIXIMAN GBL 2025-2026 / ΠΑΟ - ΟΣΦΠ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
18:57 | 30.03.2026
Οι παίκτες παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές πριν το τζάμπολ του ντέρμπι
18:56 | 30.03.2026
Με τον Όσμαν στο «4» θα ξεκινήσει ο Αταμάν, λόγω των απουσιών των Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις
18:55 | 30.03.2026
Οι πεντάδες των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός: Σλούκας, Ναν, Καλαϊτζάκης, Όσμαν και Λεσόρ

Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

18:52 | 30.03.2026
Υπάρχουν αρκετά άδεια καθίσματα στο T- Center
18:50 | 30.03.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
18:49 | 30.03.2026
Εβάν Φουρνιέ και Γιώργος Μπαρτζώκας άκουσαν έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους του Παναθηναϊκού
18:46 | 30.03.2026
Ο Εβάν Φουρνιέ στο glass floor
STOIXIMAN GBL 2025-2026 / ΠΑΟ - ΟΣΦΠ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
18:46 | 30.03.2026
Λιγότερα τα προβλήματα για τον Ολυμπιακό

Ο Φουρνιέ είναι εκτός λόγω τιμωρίας, ο Νιλικίνα δεν είναι στη δωδεκάδα λόγω ενοχλήσεων, ενώ οι ΜακΚίσικ, Φαλ και Τζόσεφ δεν είναι δηλωμένοι στη GBL

18:43 | 30.03.2026
Πολλές απουσίες για τον Παναθηναϊκό, με δεκάδα στο ντέρμπι

Οι Χουάντσο ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και είναι εκτός. Ο Χέιζ-Ντέιβις έχει ενοχλήσεις στη γάμπα και θα προστατευτεί, ο Ρογκαβόπουλος έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και είναι εκτός, όπως και ο Σαμοντούροφ που ταλαιπωρείται από φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού. Ο Γκραντ είναι και αυτός εκτός, καθώς έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού. Ο Γκριγκόνις είναι εκτός λίστας ξένων και δεν μπορεί να βοηθήσει

18:43 | 30.03.2026
Τηγάνης, Αγραφιώτης και Μαρινάκης οι τρεις ρέφερι του αγώνα
18:42 | 30.03.2026
Οι αποστολές των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Σλούκας, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Κουζέλογλου, Μήτογλου.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Ουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

18:39 | 30.03.2026
Οι Τζόσεφ, ΜακΚίσικ και Νιλικίνα στο T- Center με τα πολιτικά τους, καθώς είναι εκτός αποστολής
Οι ΜακΚίσικ, Τζόσεφ και Νιλικίνα στο T- Center (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
18:27 | 30.03.2026
Ο Εβαν Φουρνιέ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Εβάν Φουρνιέ στο T- Center με την ερυθρόλευκη αποστολή
Ο Γάλλος παρότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής βρίσκεται κανονικά στο Μαρούσι
18:26 | 30.03.2026

Ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται κανονικά στο T- Center παρότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, μετά την τιμωρία μίας αγωνιστικής για το επεισόδιο κόντρα στον Πανιώνιο

18:24 | 30.03.2026
Ντέρμπι γοήτρου χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον

Ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση της GBL όντας αήττητος (20-0) και ο Παναθηναϊκός είναι στην δεύτερη θέση με 17-4, και με ακόμα τρεις αγωνιστικές να ακολουθούν δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά στην κορυφή

18:23 | 30.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της GBL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο Telekom Center

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Superbet: Επίσημη πρεμιέρα στην Ελλάδα
Τα προϊόντα της Superbet, τόσο στο αθλητικό στοίχημα όσο και στο live casino, θα συνεχίσουν να βελτιώνονται και να αναπτύσσονται, με σαφή έμφαση στην περαιτέρω προσαρμογή και βελτιστοποίηση της εμπειρίας
Superbet
Newsit logo
Newsit logo