Παναθηναϊκός: Στον ουρανό του Telekom Center το λάβαρο της Euroleague του 2000 με τον Αλβέρτη αντί του Μποντιρόγκα

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό για τη Euroleague είχε κατεβάσει το λάβαρο της κατάκτησης του 2000, στο οποίο είχε τον πρόεδρο της διοργάνωσης, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, λόγω παραπόνων για τη διαιτησία.

Μία μέρα πριν το εντός έδρας παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις, ο Παναθηναϊκός ανέβασε νέο λάβαρο για το 2ο ευρωπαϊκό που κατέκτησε με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη να σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο.

Στον ουρανό του Telekom Center, πλέον υπάρχουν και οι επτά κατακτήσεις του «τριφυλλιού» στην Euroleague.

Οι πράσινοι κοντράρονται με τους Λιθουανούς σε ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας, και όπως ανακοίνωσε ο Εργκίν Αταμάν, ο Ματίας Λεσόρ θα είναι στη διάθεσή του για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν.