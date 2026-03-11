Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Στον ουρανό του Telekom Center το λάβαρο της Euroleague του 2000 με τον Αλβέρτη αντί του Μποντιρόγκα

Οι πράσινοι αντικατέστησαν το λάβαρο με τον ιστορικό αρχηγό τους να παίρνει τη θέση του Σέρβου
Το λάβαρο στον ουρανό του Telekom Center
Το λάβαρο στον ουρανό του Telekom Center/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό για τη Euroleague είχε κατεβάσει το λάβαρο της κατάκτησης του 2000, στο οποίο είχε τον πρόεδρο της διοργάνωσης, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, λόγω παραπόνων για τη διαιτησία.

Μία μέρα πριν το εντός έδρας παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις, ο Παναθηναϊκός ανέβασε νέο λάβαρο για το 2ο ευρωπαϊκό που κατέκτησε με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη να σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο.

Στον ουρανό του Telekom Center, πλέον υπάρχουν και οι επτά κατακτήσεις του «τριφυλλιού» στην Euroleague.

Το νέο λάβαρο στην οροφή του Telekom Center για τη Euroleague του 2000
Το νέο λάβαρο στην οροφή του Telekom Center για τη Euroleague του 2000/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Οι πράσινοι κοντράρονται με τους Λιθουανούς σε ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας, και όπως ανακοίνωσε ο Εργκίν Αταμάν, ο Ματίας Λεσόρ θα είναι στη διάθεσή του για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν.

