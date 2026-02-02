ΠΑΟΚ: «Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό, κατακλυζόμαστε από τεράστιο κύμα αγάπης»

Ο ΠΑΟΚ πέρασε μία πολύ δύσκολη και τραυματική εμπειρία, μετά το τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία που στέρησε τη ζωή σε επτά οπαδούς του. Όλοι ήταν δίπλα στην ομάδα του Δικεφάλου και η διοίκηση θέλησε να τους ευχαριστήσει.

Μέσω ενός μηνύματος ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα, η οποία στάθηκε στο πλευρό του, αφού όπως χαρακτηριστικά έγραψαν έχουν κατακλυστεί από μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης και υποστήριξης, κάτι που υποδηλώνει ότι ο πόνος δεν έχει χρώματα.

Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό η ΠΑΕ τίμησε τους αδικοχαμένους οπαδούς, όπως και οι φίλαθλοι του Δικεφάλου, που δεν σταμάτησαν να τραγουδούν «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Το μήνυμα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ

«Τις τελευταίες ημέρες έχουμε κατακλυστεί από ένα τεράστιο κύμα αγάπης, αλληλεγγύης και υποστήριξης καθώς θρηνούμε την απώλεια των φιλάθλων μας. Οι χειρονομίες και τα μηνύματα από φιλάθλους, συλλόγους, οργανισμούς και άτομα από όλο τον κόσμο μας έχουν συγκινήσει βαθιά και ανταποδίδουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για όλους τους φιλάθλους. Σε αυτές τις σπαρακτικές στιγμές, η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη, και αυτή η ενότητα μπορεί να φέρει ως λάβαρο μόνο μία ευχή: “Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό”. Ο Θεός να σας κρατά όλους ασφαλείς. Σας ευχαριστούμε…»