Super League: Το Ατρόμητος – ΑΕΚ και οι εντός έδρας δοκιμασίες για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Βρισκόμαστε μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μετά τη νίκη του (0-3) επί του ΟΦΗ και πλέον περιμένει τους αγώνες των Αεκ και ΠΑΟΚ, για να δει εάν θα μπορέσει να βγει ωφελημένος.

Λίγα 24ωρα μετά την πρώτη ευρωπαϊκή της μάχη κόντρα στην Τσέλιε και τον θρίαμβο με 4-0 στη Σλοβενία που την έφερε αγκαλιά με την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League, η ΑΕΚ έχει απαιτητική αναμέτρηση στην έδρα του Ατρομήτου.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όπως μαρτυρά και το αήττητο 16 αγωνιστικών (12-4-0) στη Super League και γνωρίζει πως με νίκη, θα προσπεράσει τον Ολυμπιακό, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Super League. Από την άλλη, ο Ατρόμητος παραμένει στο «κόλπο» της οκτάδας αλλά δεν έχει κερδίσει την Ένωση εδώ και 10 αγώνες, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης.

Πέρα από τον Ολυμπιακό, απώλεια βαθμών της ΑΕΚ θέλει και ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς περιμένουν στην Τούμπα τον πληγωμένο ψυχολογικά και ντεφορμέ αγωνιστικά Λεβαδειακό, γνωρίζοντας πως αυτή τη στιγμή έχουν υπέρ τους όλες τις πιθανές ισοβαθμίες στην κορυφή. Οι Βοιωτοί, έχοντας πια πέσει στην πέμπτη θέση μετά και τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό (1-4) θα παίξουν χωρίς άγχος, θέλοντας να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά από τρεις διαδοχικές ήττες και πέντε αγωνιστικές χωρίς «τρίποντο» (0-1-4 με 3-12 τέρματα).

Σε εξαιρετική περίοδο βρίσκει τον Παναθηναϊκό, που υποδέχεται τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο. Οι «πράσινοι» πετυχαίνοντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες εξασφάλισαν την είσοδό τους στην πρώτη τετράδα της Super League ενώ με τη νίκη 1-0 επί της Ρεάλ Μπέτις έθεσαν βάσεις πρόκρισης στα προημιτελικά του UEFA Europa League – η ρεβάνς στο «Εστάντιο ντε λα Καρτούχα» την Πέμπτη (19/3, 22:00). Σε καλό… φεγγάρι είναι, όμως, και ο Παναιτωλικός που με τη νίκη 2-1 επί της Κηφισιάς γιόρτασε με τον κατάλληλο τρόπο τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, ξεφεύγοντας, παράλληλα, από την τελευταία δυάδα.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας ξεκινάει με την αναμέτρηση Κηφισιά – Βόλος, με την ομάδα της Μαγνησίας να ελπίζει σε είσοδο στην πρώτη οκτάδα, που οδηγεί στα ανάλογα playoffs.

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (25η)

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός – Αρης 0-0

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης 1-1

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά – Βόλος (16:00)

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (18:00)

Ατρόμητος – ΑΕΚ (19:30)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (21:00)

Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

1. Ολυμπιακός 57

2. AEK 56 (24 αγ.)

3. ΠΑΟΚ 54 (24 αγ.)

4. Παναθηναϊκός 45 (24 αγ.)

————————————-

5. Λεβαδειακός 39 (24 αγ.)

6. Άρης 30

7. ΟΦΗ 29

8. Ατρόμητος 28 (24 αγ.)

————————————–

9. Βόλος 28 (24 αγ.)

10. Παναιτωλικός 24 (24 αγ.)

11. Κηφισιά 24 (24 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 22

13. Αστέρας Τρίπολης 17

14. Πανσερραϊκός 16

H επόμενη αγωνιστική (26η – τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

ΑΕΚ – Κηφισιά

Αρης – ΟΦΗ

Βόλος – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

Όλα τα ματς θα κάνουν σέντρα στις 19:00