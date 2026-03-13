Βαθμολογία Euroleague: Η Χάποελ Τελ Αβίβ βλέπει τετράδα μετά τη νίκη στη Βαρκελώνη, ανέβηκε έκτος ο Ερυθρός Αστέρας

Η Χάποελ Τελ Αβίβ κέρδισε 80-75 στην έδρα της Μπαρτσελόνα και έφτασε τις 18 νίκες στη Euroleague έχοντας και δύο παιχνίδια λιγότερα και μπορεί να ελπίζει για μία θέση στην πρώτη τετράδα της διοργάνωσης.

Πέρα από την σπουδαία εκτός έδρας νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας πήρε μεγάλο αποτέλεσμα με αντίπαλο την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσε, αφού επικράτησε 79-73 στο Βελιγράδι και πλέον είναι στην έκτη θέση της βαθμολογίας.

Το Μιλάνο συνεχίζει να ελπίζει για μία θέση στην πρώτη δεκάδα, αφού κέρδισε 96-87 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και έφτασε τις 16 νίκες, όσες δηλαδή έχει και η 11η Dubai BC. Μία θέση κάτω από τους Σαουδάραβες παραμένει η Αρμάνι.

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στη δεύτερη θέση της διοργάνωσης, παρά την ήττα από τη Μονακό με ρεκόρ 20-11, ενώ ο Παναθηναϊκός (17-14) ανέβηκε στην 9η θέση, αφού εκμεταλλεύτηκε μετά τη νίκη επί της Ζαλγκίρις και την επικράτηση της Χάποελ στο «Παλαού Μπλαουγκράνα» κέρδισε μία θέση.

Αποτελέσματα 31ης αγωνιστικής

Τετάρτη 11/3

Βίρτους Μπολόνια – Παρτίζαν 82-88

Πέμπτη 12/3

Μονακό – Ολυμπιακός 81-80

Dubai BC – Μπασκόνια 100-94

Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές 80-81

Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 96-79

Παρί – Βιλερμπάν 90 – 81

Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88

Παρασκευή 13/3

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε 79-73

Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ 75-80

Αρμάνι Μιλάνο – Μακάμπι Τελ Αβίβ 96-87

Η βαθμολογία της Euroleague

1. Φενέρμπαχτσε 22-8

2. Ολυμπιακός 20-11

3. Ρεάλ Μαδρίτης 20-11

4. Βαλένθια 20-11

5. Χάποελ Τελ Αβίβ 18-11

6. Ερυθρός Αστέρας 18-13

7. Ζάλγκιρις 17-14

8. Μονακό 17-14

9. Παναθηναϊκός 17-14

10. Μπαρτσελόνα 17-14

11. Dubai BC 16-14

12. Αρμάνι Μιλάνο 16-15

13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16

14. Μπάγερν Μονάχου 13-18

15. Βίρτους Μπολόνια 13-18

16. Παρί 12-19

17. Παρτίζαν 10-20

18. Αναντολού Εφές 10-21

19. Μπασκόνια 9-22

20. Βιλερμπάν 8-23

Εκκρεμούν τα παιχνίδια:

12/4 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ

17/3 Παρτίζαν – Dubai BC

17/3 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

17/3 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Η επόμενη (32η) αγωνιστική

Πέμπτη 19/3

19:00 Βαλένθια – Μπαρτσελόνα

19:30 Αναντολού Εφές – Μονακό

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός – Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν – Dubai Basketball

21:45 Παρί – Παρτίζαν

Παρασκευή 20/3

19:45 Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ