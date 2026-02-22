Βαθμολογία Super League: Κορυφή για ΑΕΚ, στο -2 ο Ολυμπιακός, έμεινε πίσω ο ΠΑΟΚ – Δείτε φάσεις και γκολ

Η 22η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ να παραμένει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας και τον Ολυμπιακό να την ακολουθεί, την ώρα που ο ΠΑΟΚ έχασε κι άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Με εντυπωσιακή εμφάνιση, η ΑΕΚ διέλυσε τον Λεβαδειακό με 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, “προσγείωσε” απότομα τους εξαιρετικούς φέτος Βοιωτούς και διατηρήθηκε μόνη στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο -2 παραμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο του Παναιτωλικού (2-0) στο Φάληρο, ενώ ο μεγάλος χαμένος της αγωνιστική ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα και έχασε για τρίτη σερί αγωνιστική βαθμούς.

Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται πλέον στο -5 από την κορυφή, έχοντας έναν αγώνα λιγότερο.

Όσον αφορά τη μάχη της τετράδας, ο Παναθηναϊκός μπήκε για τα καλά στο κόλπο, μετά τη νίκη στην έδρα του ΟΦΗ (0-2) και την ήττα του Λεβαδειακού. Οι πράσινοι έχουν πλέον μόλις τρεις βαθμούς λιγότερους από τους Βοιωτούς, ενώ έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής της Super League

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2

Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1

Αρης – Κηφισιά 1-1

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0

Η βαθμολογία της Super League

1. ΑΕΚ 52

2. Ολυμπιακός 50

3. ΠΑΟΚ 47

4. Λεβαδειακός 39

————————————-

5. Παναθηναϊκός 36

6. Άρης 28

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25

————————————–

9. Ατρόμητος 24

10. Παναιτωλικός 21

11. ΑΕΛ Novibet 21

12.Κηφισιά 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ.

H επόμενη αγωνιστική (23η)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet

Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Κηφισιά – Λεβαδειακός

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

Βόλος – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός – Αρης