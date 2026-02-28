Βαθμολογία Super League: «Πιάνει» 4άδα ο Παναθηναϊκός μετά τη νέα ήττα του Λεβαδειακού – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Λεβαδειακός ηττήθηκε με 1-0 από την Κηφισιά στην 23η αγωνιστική της Super League και ο Παναθηναϊκός έχει πλέον την ευκαιρία να τον “πιάσει” στην 4η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων έχει φέρει τον Λεβαδειακό σε απόσταση μόλις 3 βαθμών από τον Παναθηναϊκό, με τους “πράσινους” να έχουν όμως και δύο παιχνίδια λιγότερα. Ως εκ τούτου, με νίκη επί του Άρη στο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα βρεθεί μετά από καιρό στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, η οποία και οδηγεί στα πλέι οφ για τον τίτλο και την έξοδο στην Ευρώπη.

Από εκεί και πέρα, ο Ατρόμητος και ο ΟΦΗ έκαναν σημαντικά βήματα για την παρουσία τους στα πλέι οφ 5-8 της Super League, ενώ η Κηφισιά, με τη νίκη της επί του Λεβαδειακού, φαίνεται ότι ξέφυγε για τα καλά από τη “μάχη” για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Τα αποτελέσματα στην 23η αγωνιστική

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Κυριακή 1 Μαρτίου

16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

17:30 Βόλος – ΑΕΚ

19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

20:00 Παναθηναϊκός – Άρης

Η βαθμολογία της Super League

1. AEK 52

2. Ολυμπιακός 50

3. ΠΑΟΚ 47

4. Λεβαδειακός 39

5. Παναθηναϊκός 36

6. ΟΦΗ 28

7. Άρης 28

8. Ατρόμητος 27

9. Βόλος 26

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ