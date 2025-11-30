Βαθμολογία Super League: Πρωτάθλημα για τρεις μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού, δείτε γκολ και φάσεις

Η 12η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να πανηγυρίζουν σπουδαίες εκτός έδρας νίκες, διατηρώντας αναλλοίωτη τη μάχη της κορυφής.
Αναμφίβολα, η ΑΕΚ πανηγύρισε τη σπουδαιότερη νίκη της αγωνιστικής, μιας και βγήκε νικήτρια από το συγκλονιστικό ντέρμπι της Λεωφόρου, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 3-2.
Το αποτέλεσμα αυτό απομάκρυνε ακόμα περισσότερο τους πράσινους από τη μάχη της κορυφής, με το τριφύλλι να βρίσκεται στην έκτη θέση.
Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός διατηρήθηκε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά το αγχωτικό διπλό (0-1) στην έδρα του Παναιτωλικού.
Στο -2 από την κορυφή παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε τεράστιο διπλό (2-3) με 10 παίκτες και ανατροπή στην έδρα του φοβερού φέτος Λεβαδειακού, ο οποίος παρέμεινε στην πρώτη τετράδα.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής
ΟΦΗ – Βόλος 0-1
Αρης – ΑΕΛ Νovibet 2-1
Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0
Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3
Η βαθμολογία της 12ης αγωνιστικής
1. Ολυμπιακός 31
2. ΠΑΟΚ 29
3. ΑΕΚ 28
4. Λεβαδειακός 21
————————————-
5. Βόλος 21
6.Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 15
—————————————-
9. Παναιτωλικός 12
10. Αστέρας AKTOR 11
11. Ατρόμητος 9
12.ΟΦΗ 9
13. ΑΕΛ Novibet 7
14. Πανσερραϊκός 5
*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.
H επόμενη αγωνιστική (13η)
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Βόλος – Κηφισιά
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός
ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – Αρης
ΑΕΚ – Ατρόμητος
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (6μμ)