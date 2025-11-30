Βαθμολογία Super League: Πρωτάθλημα για τρεις μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού, δείτε γκολ και φάσεις

Η 12η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να πανηγυρίζουν σπουδαίες εκτός έδρας νίκες, διατηρώντας αναλλοίωτη τη μάχη της κορυφής.

Αναμφίβολα, η ΑΕΚ πανηγύρισε τη σπουδαιότερη νίκη της αγωνιστικής, μιας και βγήκε νικήτρια από το συγκλονιστικό ντέρμπι της Λεωφόρου, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 3-2.

Το αποτέλεσμα αυτό απομάκρυνε ακόμα περισσότερο τους πράσινους από τη μάχη της κορυφής, με το τριφύλλι να βρίσκεται στην έκτη θέση.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός διατηρήθηκε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά το αγχωτικό διπλό (0-1) στην έδρα του Παναιτωλικού.

Στο -2 από την κορυφή παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε τεράστιο διπλό (2-3) με 10 παίκτες και ανατροπή στην έδρα του φοβερού φέτος Λεβαδειακού, ο οποίος παρέμεινε στην πρώτη τετράδα.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

ΟΦΗ – Βόλος 0-1

Αρης – ΑΕΛ Νovibet 2-1

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

Η βαθμολογία της 12ης αγωνιστικής

1. Ολυμπιακός 31

2. ΠΑΟΚ 29

3. ΑΕΚ 28

4. Λεβαδειακός 21

————————————-

5. Βόλος 21

6.Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 15

—————————————-

9. Παναιτωλικός 12

10. Αστέρας AKTOR 11

11. Ατρόμητος 9

12.ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Βόλος – Κηφισιά

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Αρης

ΑΕΚ – Ατρόμητος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (6μμ)