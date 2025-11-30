Αθλητικά

Βαθμολογία Super League: Πρωτάθλημα για τρεις μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού, δείτε γκολ και φάσεις

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συνεχίζουν τη μάχη για τον τίτλο, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην έκτη θέση
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Η 12η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να πανηγυρίζουν σπουδαίες εκτός έδρας νίκες, διατηρώντας αναλλοίωτη τη μάχη της κορυφής.

Αναμφίβολα, η ΑΕΚ πανηγύρισε τη σπουδαιότερη νίκη της αγωνιστικής, μιας και βγήκε νικήτρια από το συγκλονιστικό ντέρμπι της Λεωφόρου, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 3-2.

Το αποτέλεσμα αυτό απομάκρυνε ακόμα περισσότερο τους πράσινους από τη μάχη της κορυφής, με το τριφύλλι να βρίσκεται στην έκτη θέση.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός διατηρήθηκε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά το αγχωτικό διπλό (0-1) στην έδρα του Παναιτωλικού.

Στο -2 από την κορυφή παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε τεράστιο διπλό (2-3) με 10 παίκτες και ανατροπή στην έδρα του φοβερού φέτος Λεβαδειακού, ο οποίος παρέμεινε στην πρώτη τετράδα.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

ΟΦΗ – Βόλος 0-1

Αρης – ΑΕΛ Νovibet 2-1

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

Η βαθμολογία της 12ης αγωνιστικής

1. Ολυμπιακός 31
2. ΠΑΟΚ 29
3. ΑΕΚ 28
4. Λεβαδειακός 21
————————————-
5. Βόλος 21
6.Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 15
—————————————-
9. Παναιτωλικός 12
10. Αστέρας AKTOR 11
11. Ατρόμητος 9
12.ΟΦΗ 9
13. ΑΕΛ Novibet 7
14. Πανσερραϊκός 5
*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Βόλος – Κηφισιά

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 
ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – Αρης
ΑΕΚ – Ατρόμητος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (6μμ)

