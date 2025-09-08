Έπεσε η κυβέρνηση στη Γαλλία – Στο Ελιζέ για να υποβάλει την παραίτησή του ο Μπαϊρού απόψε ή αύριο το πρωί

Το πρόγραμμα της κρίσιμης συνεδρίασης για την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Παλαί Μπουρμπόν. Στις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας), ο Φρανσουά Μπαϊρού θα εκφωνήσει δήλωση γενικής πολιτικής ενώπιον των βουλευτών, οκτώ μήνες μετά την άνοδό του ως πρωθυπουργός. Η ομιλία του, επικεντρωμένη στην επείγουσα ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία και στη μείωση του δημόσιου χρέους, δεν έχει χρονικό περιορισμό. Παράλληλα, η υπουργός Παιδείας Ελιζαμπέτ Μπορν θα διαβάσει το ίδιο κείμενο στη Γερουσία.

Μετά το τέλος της ομιλίας, τον λόγο θα πάρουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Καθεμία θα διαθέτει χρόνο ανάλογο με τη δύναμή της στην Εθνοσυνέλευση: από 10 λεπτά για τους Σοσιαλιστές ή τους Οικολόγους, έως 35 λεπτά για την ομάδα Ensemble, ενώ η Δεξιά Ρεπουμπλικανική και το Εθνικό Ράλι θα έχουν από 15 λεπτά. Παραδοσιακά, τον λόγο παίρνουν οι επικεφαλής των ομάδων – όπως η Μαρίν Λεπέν για το Εθνικό Ράλι ή ο Γκαμπριέλ Ατάλ για την ομάδα Αναγέννηση. Συνολικά αναμένονται πάνω από δύο ώρες παρεμβάσεων, πριν από την τελική απάντηση του πρωθυπουργού.

Η κρίσιμη στιγμή θα έρθει γύρω στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας) με την ψήφο εμπιστοσύνης. Σε αντίθεση με τις προτάσεις μομφής, εδώ αρκεί η απλή πλειοψηφία των εκφρασμένων ψήφων ώστε να παραμείνει η κυβέρνηση. Οι αποχές δεν υπολογίζονται. Η ψηφοφορία, δημόσια και ονομαστική, θα πραγματοποιηθεί σε παρακείμενες αίθουσες του ημικυκλίου για την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας: μέσα σε μισή ώρα, οι βουλευτές θα περνούν για να ψηφίσουν «υπέρ», «κατά» ή «παρών». Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο Φρανσουά Μπαϊρού θα υποχρεωθεί να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Από το 1958, το άρθρο 49-1 του Συντάγματος έχει χρησιμοποιηθεί 41 φορές από 22 πρωθυπουργούς, χωρίς ποτέ να οδηγήσει στην πτώση εκτελεστικής εξουσίας. Για τον Μπαϊρού, ιστορικό σύμμαχο του Μακρόν και ηλικίας 74 ετών, η ψηφοφορία μοιάζει ήδη με δοκιμασία πολιτικής επιβίωσης.