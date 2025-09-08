Έπεσε η κυβέρνηση στη Γαλλία – Στο Ελιζέ για να υποβάλει την παραίτησή του ο Μπαϊρού απόψε ή αύριο το πρωί

Στη Γαλλία, το σενάριο φαίνεται ήδη γραμμένο: αυτό μιας προαναγγελθείσας πτώσης. Εκτός θεαματικής ανατροπής, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να καταρρεύσει το βράδυ της Δευτέρας (08.09.2025), στο τέλος μιας ψήφου εμπιστοσύνης που ο ίδιος προκάλεσε. Ένα βήμα που ανοίγει μια νέα περίοδο πολιτικής αστάθειας, τουλάχιστον μέχρι τον διορισμό του διαδόχου του. Πρόκειται για την 4η κυβέρνηση που πέφτει από την αρχή της δεύτερης θητείας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.
Η Γαλλία σε πολιτική καταιγίδα μετά την πτώση Μπαϊρού
Ο γάλλος πρωθυπουργός θα υποβάλει την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν το πρωί της Τρίτης (09.09.2025) σύμφωνα με το France 24.
Ο γάλλος Πρόεδρος καλείται τώρα να αποφασίσει: νέο πρωθυπουργό ή διάλυση της Βουλής και πρόωρες εκλογές; Πρόκειται για την τέταρτη κυβερνητική πτώση στη δεύτερη θητεία του Μακρόν, με τη Γαλλία να βυθίζεται σε πρωτοφανή πολιτική αστάθεια.
Μια ηχηρή ψηφοφορία κατά του Φρανσουά Μπαϊρού
364 βουλευτές ψήφισαν κατά της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και 164 υπέρ.
Έπεσε η κυβέρνηση Μπαϊρού στη Γαλλία- Το κοινοβούλιο δεν έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης
Ξεκίνησε η ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και το μέλλον της κυβέρνησης Μπαϊρού αναμένεται να ανακοινωθούν γύρω στις 20:00 ώρα Ελλάδας.
«Αποχαιρετιστήρια» ομιλία του Φρανσουά Μπαϊρού
Με συγκινημένο τόνο, ο Γάλλος πρωθυπουργός — που πολύ πιθανόν να χάσει τη θέση του μέσα στις επόμενες ώρες — χαρακτήρισε τους τελευταίους εννέα μήνες ως «μήνες βαθιάς ευτυχίας». Ευχαρίστησε την Εθνοσυνέλευση και τους υπουργούς του.
Τέλος των ομιλιών των αρχηγών των κομμάτων – Ο Φρανσουά Μπαϊρού μιλά πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας
Ματίλντ Πανο: «Για εσάς το μέλλον δεν υπάρχει – Μια αρπακτική ολιγαρχία οδηγεί τη Γαλλία στην εξαθλίωση»
Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε η επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, καταγγέλλοντας την κοινωνική κρίση και το χρέος που εκτοξεύθηκε επί Μακρόν.
«Για εσάς, το μέλλον δεν υπάρχει, γιατί ξέρετε καλά ότι ανήκετε στο παρελθόν», δήλωσε η Ματίλντ Πανο απευθυνόμενη στον Φρανσουά Μπαϊρού, απορρίπτοντας «τη διάγνωση και ακόμη περισσότερο τις θεραπείες» του.
Η ίδια κατήγγειλε μια «αρπακτική ολιγαρχία» που οδηγεί σε κοινωνική κατάρρευση: «Πάνω από 2.000 παιδιά γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν στον δρόμο, δίπλα σε 350.000 άστεγους, εικόνα που δεν έχουμε ξαναδεί από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». Παράλληλα, επεσήμανε ότι το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 1 τρισεκατομμύριο ευρώ επί προεδρίας Εμανουέλ Μακρόν.
Η Ματίλντ Πανο από την Ανυπότακτη Γαλλία ξεκίνησε την ομιλία της
Ο Ατάλ ζητά κυβέρνηση «γενικού συμφέροντος» διάρκειας 18 μηνών
Ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε σε μια διακομματική κυβέρνηση «γενικού συμφέροντος» που θα κυβερνήσει τη χώρα έως τις προεδρικές εκλογές του 2027 — στις οποίες αναμένεται να είναι υποψήφιος.
«Για το μέλλον, ας μην γελιόμαστε. Θα χρειαστεί να επανεξετάσουμε τα πάντα, να τα αναθεωρήσουμε όλα και να τα ξαναχτίσουμε από την αρχή», δήλωσε.
Ο Γκαμπριέλ Ατάλ καταγγέλλει την ανικανότητα του Κοινοβουλίου και το πολιτικό αδιέξοδο
«Δεν είναι στους Γάλλους να λύσουν τα προβλήματα του Κοινοβουλίου, αλλά στο Κοινοβούλιο να λύσει τα δικά του προβλήματα και αυτά των Γάλλων», τόνισε ο Γκαμπριέλ Ατάλ, πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ensemble, καλώντας τους βουλευτές να δείξουν «θάρρος για συμβιβασμό». «Ας βρούμε συγκλίσεις», πρόσθεσε.
Ο Ατάλ παρουσίασε μια αυστηρή διαπίστωση: «Οι Γάλλοι δεν πιστεύουν πια στην πολιτική. Ενώ η πολιτική κλείνεται στις βεβαιότητές της, η Γαλλία ασφυκτιά από το μόνιμο μπλοκάρισμα». Μια παράλυση ακόμη πιο επικίνδυνη, συνέχισε, καθώς «ο πόλεμος χτυπά στην καρδιά της Ευρώπης, απαιτώντας από εμάς να έχουμε βάρος στη διεθνή τάξη πραγμάτων και να αναλάβουμε ευρωπαϊκή ηγεσία. Ο κόσμος προχωρά και η Γαλλία δεν μπορεί να μείνει στο περιθώριο».
Ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, από το κόμμα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, Renaissance, ξεκίνησε την ομιλία του
«Ο πρόεδρος Μακρόν έχει μόνο μία δυνατότητα: να προκηρύξει νέες εκλογές»
«Ο πρόεδρος έχει μόνο μία δυνατότητα: να προκηρύξει νέες εκλογές», εκτίμησε η Μαρίν Λε Πεν. «Η εναλλαγή δεν είναι κακή λέξη, είναι μια φυσιολογική ανάσα της δημοκρατίας».
Μαρίν Λε Πεν: «Η Γαλλία δεν μπορεί να ζει με μια χάρτινη κυβέρνηση»
«Μια μεγάλη χώρα όπως η Γαλλία δεν μπορεί να ζει με μια χάρτινη κυβέρνηση», εκτίμησε η Μαρίν Λε Πεν, σε έναν «ταραγμένο» κόσμο που απαιτεί «άμεσες αποφάσεις».
«Το τέλος της αγωνίας μιας κυβέρνησης-φάντασμα», λέει η Μαρίν Λε Πεν
«Αυτή η στιγμή σηματοδοτεί το τέλος της αγωνίας μιας κυβέρνησης-φάντασμα», δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Εθνικής Συσπείρωσης (RN) . «Τι νόημα έχει η διατήρηση μιας κυβέρνησης που δεν κυβερνά;» διερωτήθηκε, ανακοινώνοντας ότι δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού. «Το πραγματικό reset θα ήταν η παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν», σύμφωνα με την ίδια, χωρίς «να περιμένει τίποτα» προς αυτή την κατεύθυνση. «Δεν καλούμε σε καθαίρεση», συνέχισε.
Ξεκινάει την ομιλία της η Μαρίν Λε Πεν στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση
Η Μαρίν Λε Πεν βάζει τις τελευταίες πινελιές στην ομιλία της στην Εθνοσυνέλευση
Σύμφωνα με το Politico, η επικεφαλής της Εθνικής Συσπείρωσης (RN) εξακολουθούσε να ολοκληρώνει την παρέμβασή της την ώρα που οι συζητήσεις συνεχίζονταν στην αίθουσα.
Η Μαρίν Λε Πεν ήταν από τους λίγους βουλευτές που παρέμεναν σε μια μισοάδεια αίθουσα, ενώ οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων εναλλάσσονταν στο βήμα. Η πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού φαινόταν να προσθέτει τις τελευταίες λεπτομέρειες στον λόγο που θα εκφωνήσει το βράδυ.
BBC – Η Γαλλία στη σοβαρότερη πολιτική κρίση της από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Κατά τη διάρκεια της δραματικής ομιλίας του στην Εθνοσυνέλευση, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έκανε λόγο για «δοκιμασία αλήθειας» και τόνισε ότι αν το χρέος δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, η χώρα δεν θα μπορέσει να δανειστεί στο μέλλον. Η αναλογία με την πτώση της Δ’ Γαλλικής Δημοκρατίας υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης — με τη διαφορά ότι σήμερα δεν υπάρχει επερχόμενος σωτήρας σαν τον Ντε Γκωλ.
Le Monde: Ο κίνδυνος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN) εν μέσω πολιτικής κρίσης
Σε ανάλυσή της, η γαλλική εφημερίδα Le Monde γράφει ότι ο Φρανσουά Μπαϊρού επιχείρησε ένα ρίσκο καλώντας σε ψήφο εμπιστοσύνης για να σώσει το δημοσιονομικό πλάνο του — αλλά απέτυχε, επιφέροντας νέα ανησυχία για τη σταθερότητα της πολιτικής σκηνής.
Την ίδια στιγμή, η Εθνική Συσπείρωση (RN) εκμεταλλεύεται την κοινωνική οργή και την κρατική αδυναμία, καλλιεργώντας την εικόνα εναλλακτικής πολιτικής δύναμης, ακόμα και χωρίς ανάγκη μεταβολής του. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η άνοδος του RN εντείνεται λόγω των αποτυχιών και των υποχωρήσεων των πολιτικών αντιπάλων του.
Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων Λοράν Βοκιέ ζητά ξεκάθαρη πορεία και αποκλείει κάθε συμμαχία με τη ριζοσπαστική αριστερά
Από το βήμα της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, ο Λοράν Βοκιέ κατήγγειλε το κλίμα «αστάθειας», κατακεραυνώνοντας τα καλέσματα για διάλυση και τις κινητοποιήσεις της 10ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν μπορούμε να αρκεστούμε στον ορισμό ενός προσώπου χωρίς να έχει καθοριστεί ένα πρόγραμμα εργασίας» με τον μελλοντικό πρωθυπουργό.
Παράλληλα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη συνεργασίας με την κυβέρνηση Μπαϊρού στον προϋπολογισμό, καταλογίζοντας ότι οι προτάσεις της δεξιάς δεν «υιοθετήθηκαν». «Πάντα λέγαμε ότι δεν θα υπογράφαμε ποτέ λευκή επιταγή», τόνισε, καταγγέλλοντας παράλληλα την κατάργηση αργιών και τους «καλυμμένους φόρους» που, όπως είπε, πλήττουν «τη Γαλλία που εργάζεται».
Ο Βοκιέ έκλεισε την πόρτα σε κάθε ενδεχόμενο συμμαχίας με τη ριζοσπαστική αριστερά. «Δεν θα δεχθούμε ποτέ μια κυβέρνηση που θα περιλαμβάνει βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας και σοσιαλιστές που φέρουν το πρόγραμμα του Λαϊκού Μετώπου», τόνισε, εκτιμώντας ότι «η άκρα αριστερά είναι ο πρώτος πολιτικός κίνδυνος για τη χώρα μας».
Τέλος, ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων ανακοίνωσε ότι αφήνει τους βουλευτές του ελεύθερους να ψηφίσουν κατά συνείδηση στη διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης.
Τα βασικά σημεία της «αποχαιρετιστήριας» ομιλίας του Φρανσουά Μπαϊρού
Για σαράντα λεπτά, ο Γάλλος πρωθυπουργός εκφώνησε μια τελευταία ομιλία με δραματικό τόνο, την ώρα που η πολιτική του μοίρα φαίνεται ήδη προδιαγεγραμμένη.
Ο Φρανσουά Μπαϊρού υποστήριξε ότι το «ζωτικό προγνωστικό» της Γαλλίας βρίσκεται σε κίνδυνο, απειλώντας τόσο τη θέση της στον κόσμο όσο και τον τρόπο ζωής της.
Προειδοποίησε ενάντια στις «εύκολες λύσεις», στοχεύοντας τόσο την ακροδεξιά όσο και την άκρα αριστερά. Σύμφωνα με τον ίδιο, όσοι κατηγορούν τους μετανάστες «για όλα» ή όσοι δείχνουν τους πλούσιους ως εύκολους αποδιοπομπαίους τράγους κάνουν το ίδιο λάθος.
Ο επικεφαλής της κυβέρνησης αναγνώρισε ωστόσο ότι η μετανάστευση συγκαταλέγεται στις επείγουσες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Γαλλία, καλώντας παράλληλα σε μια υπεύθυνη προσέγγιση απέναντι στις κρίσεις.
Ο επικεφαλής των γάλλων Σοσιαλιστών Μπορίς Βαλό επιτίθεται σε Μακρόν και Μπαϊρού στην Εθνοσυνέλευση
«Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έπαψε να φτωχοποιεί τη χώρα», τόνισε ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ανοίγοντας την ομιλία του ενώπιον των βουλευτών. Κατά τον ίδιο, «υπάρχει μόνο ένας υπεύθυνος για τη συντριβή: ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός του». Δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τη διαδοχή.
Ο Βαλό κατηγόρησε το εκτελεστικό δίδυμο ότι αποφεύγει τις ευθύνες του, προτού κλείσει με τόνο πρόκλησης προς τον Εμανουέλ Μακρόν: «Είμαστε έτοιμοι, ας έρθει να μας βρει».
Ανακοίνωσε ότι οι Σοσιαλιστές δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση
Η λίστα των ομιλητών μετά την ομιλία του Φρανσουά Μπαϊρού :
Μπορίς Βαλό (Σοσιαλιστικό Κόμμα), Λοράν Βοκιέ (Ρεπουμπλικανοί), Σιριέλ Σατελέν (Οικολόγοι), Μαρκ Φεσνό (MoDem, κεντρώο κόμμα), Πολ Κριστόφ (Horizons, κεντρώο κόμμα του Εντουάρ Φιλίπ), Λοράν Πανιφούς (Liot, κεντροαριστερά), Στεφάν Πο (Δημοκρατική και Ρεπουμπλικανική Αριστερά), Ερίκ Σιοτί (Ένωση Δεξιών για τη Δημοκρατία), Μαρίν Λε Πεν (Εθνικός Συναγερμός), Γκαμπριέλ Ατάλ (Ensemble pour τη Δημοκρατία), Ματίλντ Πανο (Ανυπότακτη Γαλλία) και Φιλίπ Μπονκαρέρ (ανεξάρτητος βουλευτής).
Live η ψήφος εμπιστοσύνης από το γαλλικό κοινοβούλιο
«Η πτώση της κυβέρνησης είναι προαναγγελθείσα» λέει ο Φρανσουά Μπαϊρού, ολοκληρώνοντας την ομιλία του - Αρχίζουν οι ομιλίες των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων
Η χώρα έχει ανάγκη από «ενότητα», τόνισε ο Φρανσουά Μπαϊρού, ασκώντας κριτική στα «παζάρια» των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Ο Φρανσουά Μπαϊρού προειδοποιεί για το χρέος και απορρίπτει φόρο στους πλουσιότερους
«Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να σβήσετε την πραγματικότητα», δήλωσε από το βήμα ο Φρανσουά Μπαϊρού, υπενθυμίζοντας ότι το βάρος του χρέους, ήδη αβάσταχτο, θα γίνει ολοένα και πιο βαρύ.
Την ίδια στιγμή, απέρριψε την ιδέα ενός φόρου 2% στους πλουσιότερους που προωθείται από την Αριστερά στη Γαλλία: «Η Γαλλία χρειάζεται επενδυτές. Αυτοί που στοχοποιείτε έχουν μία πολύ απλή απάντηση: φεύγουν».
Φρανσουά Μπαϊρού: «Η υπερχρέωση θέτει σε κίνδυνο το ζωτικό προγνωστικό της Γαλλίας»
«Όλα αυτά τα ζητήματα συγκλίνουν σήμερα σε ένα κρίσιμο ερώτημα, από το οποίο εξαρτώνται τα πάντα και όπου διακυβεύεται το ζωτικό μας προγνωστικό», τόνισε ο Φρανσουά Μπαϊρού, αναφερόμενος στην «υπερχρέωση», την οποία υπολογίζει στα 3,415 τρισεκατομμύρια ευρώ.
«Η Γαλλία είναι εθισμένη στις δημόσιες δαπάνες»
Οι δημόσιες δαπάνες έχουν γίνει ένας «εθισμός», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός. Εξέφρασε τη λύπη του που η Γαλλία έχει αποκτήσει τη συνήθεια να χρηματοδοτεί τα πάντα με χρέος, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, της υγείας και των συντάξεων. Περισσότεροι από τους μισούς πιστωτές της Γαλλίας είναι ξένοι, τόνισε επίσης.
«Από το 2000 και μετά έχουμε γίνει μια χώρα που παράγει λιγότερο από τις άλλες»
«Η υστέρησή μας στην παραγωγή σε σχέση με τους πιο κοντινούς μας γείτονες, τους Γερμανούς ή τους Βέλγους, μετρημένη στο ΑΕΠ ανά κάτοικο, φτάνει το 15%», τόνισε ο Φρανσουά Μπαϊρού.
«Δεν είναι πολιτικό ζήτημα, είναι ιστορικό ζήτημα», λέει ο Φρανσουά Μπαϊρού στο γαλλικό κοινοβούλιο.
«Τα πολιτικά ζητήματα είναι αυτά που αφορούν τις επόμενες εκλογές, αλλά τα ιστορικά ζητήματα είναι αυτά που αφορούν την επόμενη γενιά», τόνισε.
Ο Φρανσουά Μπαϊρού ξεκίνησε την ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση
Ο κίνδυνος της πολιτικής αυτοκτονίας για τον Μπαϊρού, που απειλεί και τον Μακρόν
Ο Φρανσουά Μπαϊρού ερμηνεύει το χρέος της Γαλλίας ως «κατάρα» και επιλέγει ένα δημοψηφισματικής έμπνευσης, αλλά μονωμένο, παιχνίδι: την αίτηση ψήφου εμπιστοσύνης χωρίς συμμαχίες. Το εγχείρημα θεωρείται πολιτική αυτοκτονία που δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά και τον Εμανουέλ Μακρόν.
Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για τη διαδοχή του Φρανσουά Μπαϊρού
Μετά την αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης, ο Εμανουέλ Μακρόν καλείται να επιλέξει τον νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας. Τρία ονόματα «φαβορί» βρίσκονται στο τραπέζι:
Σεμπαστιάν Λεκορνού
Ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων θεωρείται το φαβορί. Στα 39 του χρόνια, παραμένει σταθερός συνεργάτης του Μακρόν από το 2017 και έχει επιβιώσει σε όλους τους ανασχηματισμούς.
Ερίκ Λομπάρ
Ο υπουργός Οικονομίας είναι τεχνοκράτης με μακρά εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Θεωρείται «ήρεμη δύναμη» με ικανότητα διαπραγμάτευσης και διάθεσης για διάλογο.
Ζεράλ Νταρμανέν
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, πρώην συνεργάτης του Νικολά Σαρκοζί, είναι γνωστός για τις σκληρές θέσεις του σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας. Στα 43 του χρόνια, φέρεται να στοχεύει μακροπρόθεσμα στην προεδρία.
Η επιλογή του νέου πρωθυπουργού θα είναι καθοριστική για τη σταθερότητα της χώρας, τη στιγμή που η Γαλλία ετοιμάζεται για μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις τις επόμενες εβδομάδες.
Το πρόγραμμα της κρίσιμης συνεδρίασης για την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία
Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Παλαί Μπουρμπόν. Στις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας), ο Φρανσουά Μπαϊρού θα εκφωνήσει δήλωση γενικής πολιτικής ενώπιον των βουλευτών, οκτώ μήνες μετά την άνοδό του ως πρωθυπουργός. Η ομιλία του, επικεντρωμένη στην επείγουσα ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία και στη μείωση του δημόσιου χρέους, δεν έχει χρονικό περιορισμό. Παράλληλα, η υπουργός Παιδείας Ελιζαμπέτ Μπορν θα διαβάσει το ίδιο κείμενο στη Γερουσία.
Μετά το τέλος της ομιλίας, τον λόγο θα πάρουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Καθεμία θα διαθέτει χρόνο ανάλογο με τη δύναμή της στην Εθνοσυνέλευση: από 10 λεπτά για τους Σοσιαλιστές ή τους Οικολόγους, έως 35 λεπτά για την ομάδα Ensemble, ενώ η Δεξιά Ρεπουμπλικανική και το Εθνικό Ράλι θα έχουν από 15 λεπτά. Παραδοσιακά, τον λόγο παίρνουν οι επικεφαλής των ομάδων – όπως η Μαρίν Λεπέν για το Εθνικό Ράλι ή ο Γκαμπριέλ Ατάλ για την ομάδα Αναγέννηση. Συνολικά αναμένονται πάνω από δύο ώρες παρεμβάσεων, πριν από την τελική απάντηση του πρωθυπουργού.
Η κρίσιμη στιγμή θα έρθει γύρω στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας) με την ψήφο εμπιστοσύνης. Σε αντίθεση με τις προτάσεις μομφής, εδώ αρκεί η απλή πλειοψηφία των εκφρασμένων ψήφων ώστε να παραμείνει η κυβέρνηση. Οι αποχές δεν υπολογίζονται. Η ψηφοφορία, δημόσια και ονομαστική, θα πραγματοποιηθεί σε παρακείμενες αίθουσες του ημικυκλίου για την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας: μέσα σε μισή ώρα, οι βουλευτές θα περνούν για να ψηφίσουν «υπέρ», «κατά» ή «παρών». Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης.
Σε περίπτωση αποτυχίας, ο Φρανσουά Μπαϊρού θα υποχρεωθεί να υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Από το 1958, το άρθρο 49-1 του Συντάγματος έχει χρησιμοποιηθεί 41 φορές από 22 πρωθυπουργούς, χωρίς ποτέ να οδηγήσει στην πτώση εκτελεστικής εξουσίας. Για τον Μπαϊρού, ιστορικό σύμμαχο του Μακρόν και ηλικίας 74 ετών, η ψηφοφορία μοιάζει ήδη με δοκιμασία πολιτικής επιβίωσης.
Σε ηλικία 74 ετών, ο κεντρώος Φρανσουά Μπαϊρού και μακροχρόνιος σύμμαχος του Εμανουέλ Μακρόν παίζει την πολιτική του επιβίωση. Η ομιλία του αναμένεται στις 15:00 στο γαλλικό κοινοβούλιο (16:00 ώρα Ελλάδας), πριν από την ετυμηγορία των βουλευτών το βράδυ. Σε περίπτωση ήττας, η αντιπολίτευση θα επικρατήσει και θα δώσει τέλος σε μια κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία από τον Ιανουάριο.
Ο Μπαϊρού επέλεξε να θέσει σε δοκιμασία την κυβέρνησή του πάνω σε ένα εκρηκτικό ζήτημα: το δημόσιο χρέος της Γαλλίας. Αυτό έχει πλέον ξεπεράσει τα 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 114 % του ΑΕΠ, ένα στοιχείο που τροφοδοτεί την αμφισβήτηση και εντείνει την πολιτική πίεση γύρω από τον πρωθυπουργό.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ