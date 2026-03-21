Μέση Ανατολή: Επιθέσεις δίχως τέλος και θάνατος – Τα αμερικανικά σενάρια για την επόμενη μέρα του πολέμου

Με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή να μπαίνει στην τέταρτη εβδομάδα, οι συγκρούσεις και τα χτυπήματα συνεχίζονται ασταμάτητα, τόσο από το Ιράν όσο και από το Ισραήλ αφήνοντας πίσω συντρίμμια και θάνατο ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κάνει πλέον παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για διπλωματική «διέξοδο», σύμφωνα με το Axios.

Tο Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της η αμερικανοβρετανικής στρατιωτικής βάσης στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό ενώ ακολούθησε αεροπορική επίθεση με στόχο τις πυρηνικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού της Νατάνζ στο Ιράν. Το «θερμόμετρο» της έντασης χτύπησε «κόκκινο» στη Μέση Ανατολή, για ακόμα μια φορά. Αργότερα, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι δεν συμμετείχαν στην συγκεκριμένη αεροπορική επίθεση, «δείχνοντας» τις ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, το γύρο του πλανήτη, έκαναν εικόνες από τη στιγμή που ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος χτυπούσε την πόλη Ντιμόνα, στο νότιο τμήμα του Ισραήλ.

Footage shows the moment an Iranian ballistic missile struck the southern city of Dimona this evening. pic.twitter.com/fCYwtgAj5x — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν επίσης, το απόγευμα του Σαββάτου (21/3/26) ότι χτύπησαν ένα ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 το οποίο πετούσε πάνω από το κεντρικό Ιράν. Νωρίτερα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι ένα μαχητικό αεροσκάφος της δέχθηκε αντιαεροπορικά πυρά ενώ επιχειρούσε στο Ιράν, το οποίο όμως κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή του.

Συγκεκριμένα, ένας ιρανικός αντιαεροπορικός πύραυλος εκτοξεύθηκε εναντίον του μαχητικού αεροσκάφος, δίχως να το καταρρίψει.

IDF: Οι πύραυλοι του Ιράν μπορούν να φτάσουν Λονδίνο, Παρίσι ή Βερολίνο

Σύμφωνα με τον IDF: «Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς εκτόξευσε για πρώτη φορά από την έναρξη της Επιχείρησης «Roaring Lion» έναν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς, ο οποίος μπορεί να φτάσει σε απόσταση περίπου 4.000 χλμ.

Κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Rising Lion» τον Ιούνιο του 2025, ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) αποκάλυψε ότι το ιρανικό καθεστώς έχει την πρόθεση να αναπτύξει πυραύλους με βεληνεκές 4.000 χλμ., οι οποίοι αποτελούν απειλή για δεκάδες χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Το ιρανικό καθεστώς το αρνήθηκε. Το λέμε εδώ και καιρό: Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς αποτελεί παγκόσμια απειλή. Τώρα, με πυραύλους που μπορούν να φτάσουν στο Λονδίνο, το Παρίσι ή το Βερολίνο. Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον 12 χωρών της περιοχής και αναπτύσσει δυνατότητες που αποτελούν πολύ ευρύτερη απειλή».

Σύμφωνα με τον αρχηγό του Επιτελείου, Υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ: «Η εκτεταμένη ζημιά που έχουμε προκαλέσει στο ιρανικό καθεστώς τις τελευταίες τρεις εβδομάδες αρχίζει να συσσωρεύεται σε ένα συστημικό-στρατηγικό, στρατιωτικό, οικονομικό και κυβερνητικό επίτευγμα. Το κακό καθεστώς είναι πιο αδύναμο, το Ιράν είναι πιο εκτεθειμένο και χωρίς σημαντική αμυντική ικανότητα».

The Iranian terrorist regime launched a long-range missile for the first time since the start of Operation Roaring Lion that could reach a distance of ~4,000 km.



During Operation Rising Lion in June 2025, the IDF revealed that the Iranian regime has intentions to develop… pic.twitter.com/iliERIu2hV — Israel Defense Forces (@IDF) March 21, 2026

Ισραήλ: «Θα κλιμακωθούν οι επιθέσεις στο Ιράν τις επόμενες ημέρες»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανακοινώνει κλιμάκωση των επιθέσεων και των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν τις επόμενες μέρες.

«Αυτή την εβδομάδα, η ένταση των επιθέσεων που θα πραγματοποιήσουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και ο αμερικανικός στρατός εναντίον του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και των υποδομών, στις οποίες βασίζεται, θα κλιμακωθεί σημαντικά» είπε χαρακτηριστικά ο Ίσραελ Κατζ.

«Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει να ηγείται της επίθεσης κατά του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, να αποκεφαλίσει την ηγεσία του και να εξουδετερώσει τις στρατηγικές του δυνατότητες, μέχρι να εξαλειφθεί κάθε απειλή για την ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ και των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή» πρόσθεσε στην συνέχεια.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι ισχυρές και το εσωτερικό μέτωπο του Ισραήλ είναι εξίσου ισχυρό και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι πολεμικοί στόχοι», τόνισε ο Κατζ στο τέλος.

Πάντως ακόμη, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ παραμένει… άφαντος, με CIA και Μοσάντ να ψάχνουν απεγνωσμένα αποδείξεις ότι ο ηγέτης του Ιράν είναι όντως ζωντανός.

Κι ενώ το Reuters αναφέρει ότι ο Τραμπ έχασε τον έλεγχο του πολέμου στο Ιράν, το Axios «βλέπει» διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο ΗΠΑ – Ιράν.

Axios: Η κυβέρνηση Τραμπ κάνει παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για διπλωματική «διέξοδο» από τον πόλεμο με το Ιράν

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πηγές του Axios με γνώση των εξελίξεων, στόχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ είναι να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συνομιλιών ακόμη και όσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν συνεχίζονται.

Παρότι ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης, σημειώνοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «σταδιακής λήξης» του πολέμου, εκτιμήσεις εντός της κυβέρνησης της Ουάσινγκτον αναφέρουν ότι οι συγκρούσεις θα διαρκέσουν για άλλες δύο έως τρεις εβδομάδες. Στο μεταξύ, οι συνεργάτες του επιχειρούν να θέσουν τις βάσεις για διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Στις διεργασίες αυτές συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι εξετάζουν τα βασικά στοιχεία μίας πιθανής συμφωνίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, η διαχείριση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και μία ευρύτερη συμφωνία που θα καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα, τους βαλλιστικούς πυραύλους και τη στήριξη προς συμμάχους στην περιοχή.

We are DECIMATING the Iranian regime on ALL fronts. pic.twitter.com/EcpellcY54 — DOW Rapid Response (@DOWResponse) March 21, 2026

Αν και δεν υπάρχουν απευθείας επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης το τελευταίο διάστημα, χώρες όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν ως ενδιάμεσοι, μεταφέροντας μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να προσέλθει σε συνομιλίες, αλλά θέτει ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις.

Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές εικόνες πολέμου, κάνουν το γύρο του κόσμου. Όπως η στιγμή που κομμάτι πυραύλου πέφτει σε αυτοκίνητο στο Ισραήλ αλλά και το χτύπημα ιρανικού πυραύλου σε νηπιαγωγείο.

Footage of a chunk of downed Iranian ballistic missile landing on a car in central Israel a short while ago. pic.twitter.com/10SGQSoB0d — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 20, 2026

פיצוץ ענק באמצע גן הילדים: תיעוד רגע הפגיעה בזירה בראשון לציון @hadasgrinberg



צילום: עיריית ראשון לציון pic.twitter.com/hNWuh1c2aK — כאן חדשות (@kann_news) March 21, 2026

22 χώρες δηλώνουν «έτοιμες να συμβάλουν στις προσπάθειες» για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Χώρες – μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία – δήλωσαν πως είναι «έτοιμες να συμβάλουν στις προσπάθειες» που απαιτούνται προκειμένου να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, που έχουν έχει αποκλειστεί ουσιαστικά από το Ιράν αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σε κοινή ανακοίνωση, οι χώρες αυτές, κυρίως ευρωπαϊκές, καταδίκασαν επίσης τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις που έθεσαν στο στόχαστρο πλοία και υποδομές πετρελαίου και αερίου, απαιτώντας «άμεσο και παγκόσμιο μορατόριουμ στις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές».

Η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Δανία, η Λετονία, η Σλοβενία, η Εσθονία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία, η Λιθουανία, η Νότια Κορέα, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία και το Μπαχρέιν είναι οι υπόλοιπες χώρες που υπογράφουν την ανακοίνωση, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Συνομιλία Στάρμερ – Χριστοδουλίδη: «Όχι» σε επιθετικές επιχειρήσεις από βάσεις στην Κύπρο λέει η Βρετανία

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης είχε το Σάββατο (21.03.2026) μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, στο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι Βρετανικές βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν σε οποιεσδήποτε επιθετικές πολεμικές επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σε σχέση με τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε τόσο σε προβλήματα που προέκυψαν όσο και σε διδάγματα που αντλήθηκαν από την μέχρι στιγμής διαχείριση της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε συγκεκριμένη πρόταση για έναρξη σχετικών συζητήσεων. Από την πλευρά του ο Κιρ Στάρμερ, επανέλαβε ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι θεμελιώδης για το Ηνωμένο Βασίλειο και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν λάβει την απόφαση για ενίσχυση των μέσων που θα συμβάλουν στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

ΥΠΕΞ G7 σε Ιράν: Άμεσος και άνευ όρων τερματισμός των επιθέσεων στις χώρες της Μέσης Ανατολής

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ομάδας της G7 ζητούν από το Ιράν «τον άμεσο και άνευ όρων τερματισμό» των «αδικαιολόγητων» επιθέσεών του κατά των χωρών της Μέσης Ανατολής.

«Καλούμε σε άμεσο και άνευ όρων τερματισμό όλων των επιθέσεων που πραγματοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς», σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των υπουργών Εξωτερικών της G7 (Γερμανία, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ).

Το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις κατά πολλών χωρών της Μέσης Ανατολής, τόσο κατά δυτικών στρατιωτικών στόχων, όσο και ενεργειακών υποδομών και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η G7 εκφράζει την «υποστήριξή της προς τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή απέναντι στις αδικαιολόγητες επιθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των συμμάχων της», αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν.

Μέχρι στιγμής, οι χώρες που έχουν δεχθεί επιθέσεις από το Ιράν δεν έχουν ανταποδώσει στρατιωτικά.

«Υποστηρίζουμε το δικαίωμα των χωρών που δέχονται αδικαιολόγητες επιθέσεις από το Ιράν ή από τους συμμάχους του να υπερασπισθούν το έδαφός τους και να προστατεύσουν τους πολίτες τους. Επαναδιατυπώνουμε την αταλάντευτη στήριξή μας στην ασφάλεια, την κυριαρχία και την εδαφική τους ακεραιότητα», προσθέτουν οι υπουργοί Εξωτερικών.

Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, βασική παγκόσμια πετρελαϊκή αρτηρία όπου η διέλευση των πλοίων έχει ουσιαστικά διακοπεί, η G7 υπογραμμίζει «τη σημασία της διατήρησης των θαλάσσιων οδών και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, ιδίως στα Στενά και σε όλες τις συναφείς βασικές οδούς ναυσιπλοΐας, καθώς και της ασφάλειας των εφοδιαστικών αλυσίδων και της σταθερότητας των αγορών ενέργειας».