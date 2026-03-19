Μέση Ανατολή – Σε τεντωμένο σχοινί: Δεν τελειώνει ο πόλεμος, λέει ο Νετανιάχου ενώ το Ιράν ορίζει αντικαταστάτη του Λαριτζανί και απειλεί με «πλήρη καταστροφή»

Μετά από 20 ημέρες πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ειρήνη μοιάζει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το «κάδρο» των εξελίξεων, την ώρα που συνεχίζονται τα χτυπήματα ενώ ο Νετανιάχου θέλει χερσαία εισβολή στο Ιράν και ο IDF τονίζει ότι «δεν είμαστε ούτε στα μισά του πολέμου».

Μέσα σε όλο αυτό το πολεμικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, ορίζει τον Χοσεΐν Νεγκάν ως διάδοχο του Αλί Λαριτζανί που σκοτώθηκε στις 17/3/26 ενώ απειλεί με «πλήρη καταστροφή» των ενεργειακών υποδομών του Κόλπου εάν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις δεχθούν ξανά επίθεση, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η «απάντηση» της Τεχεράνης «δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «εγκέφαλος» της σφαγής 241 Αμερικανών ορίζεται διάδοχος του Λαριτζανί

Όπως μετέδιδα ιρανικά ΜΜΕ, το βράδυ της Πέμπτης (19/3/26) ο πρώην υπουργός Άμυνας, Χοσεΐν Ντεχγκάν ορίζεται ως γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, σε διαδοχή του Αλί Λαριτζανί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Iran International, το Ιράν διόρισε τον Χοσεΐν Ντεγκάν καλύπτοντας τη θέση που έμεινε κενή μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί. Πρόκειται για τον επί του παρόντος επικεφαλής του Ιδρύματος Μοσταζαφάν, ενός από τους μεγαλύτερους οικονομικούς οργανισμούς της χώρας.

Ο 68χρονος Ντεγκάν, είναι υψηλόβαθμο στρατιωτικό στέλεχος που ανέβηκε στην ιεραρχία του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπηρέτησε ως διοικητής των δυνάμεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στο Λίβανο και τη Συρία στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ως διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι ΗΠΑ του επέβαλαν κυρώσεις το 2019 για την φερόμενη συμμετοχή του στη βομβιστική επίθεση του Οκτωβρίου 1983 εναντίον των βάσεων των πολυεθνικών δυνάμεων στη Βηρυτό, στην οποία σκοτώθηκαν 241 Αμερικανοί στρατιώτες μαζί με δεκάδες άλλους στρατιώτες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Γάλλοι.

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου

«Το Ιράν δεν έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει ουράνιο αυτή τη στιγμή», είπε το απόγευμα της Πέμπτης (19/3/26) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξη τύπου, χαιρετίζοντας τα επιτεύγματα της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που ξεκίνησε πριν από 20 ημέρες. «Εμείς κερδίζουμε και το Ιράν εξοντώνεται, το ναυτικό τους είναι στον πάτο της θάλασσας».

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε πως το Ιράν είναι «πιο αποδυναμωμένο από ποτέ», ενώ το Ισραήλ είναι μια περιφερειακή δύναμη «και ορισμένοι θα έλεγαν μια παγκόσμια δύναμη».

Για την διάρκεια του πολέμου, ο Νετανιάχου είπε ότι η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί». «Υπάρχουν ακόμα πολλά να κάνουμε, και θα τα κάνουμε τώρα» είπε, τονίζοντας ότι «οι ΗΠΑ είναι ο αρχηγός και εμείς είμαστε οι σύμμαχοι πρότυπο».

«Θα αλλάξουμε τη Μέση Ανατολή, σας το υπόσχομαι», τόνισε ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφου για αν οι ΗΠΑ είχαν γνώση για τη επίθεση του Ισραήλ στο βιομηχανικό συγκρότημα Ras Laffan την Τετάρτη (18/3/26) τον μεγαλύτερο κόμβο παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, ο Νετανιάχου είπε ότι «το Ισραήλ ενήργησε μόνο του στην επίθεση στο βιομηχανικό συγκρότημα Ras Laffan».

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες στην Μέση Ανατολή, μέσα από το live που έκανε το newsit.gr

IDF: Δεν έχουμε φτάσει ούτε στα μισά του πολέμου

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, υποστράτηγος Eyal Zamir, δήλωνε σε εσωτερική συζήτηση ότι το Ισραήλ «δεν έχει φτάσει ούτε στα μισά» της εκστρατείας του κατά του Ιράν, όπως μετέδωσε το Κανάλι 12.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει άμεσο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό των επιχειρήσεων, ενώ η ηγεσία των IDF φαίνεται να συμφωνεί ότι δεν πρέπει να σταματήσουν τις ενέργειες σε αυτό το στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Κανάλι 12, αξιωματούχοι ασφαλείας εκφράζουν ανησυχία ότι η λήξη της εκστρατείας τώρα θα μπορούσε να προκαλέσει αναζωπύρωση των συγκρούσεων μέσα σε λίγους μήνες, παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που έχουν υποβαθμίσει σημαντικά τις ικανότητες του Ιράν στους βαλλιστικούς πυραύλους.

Το 65% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ θα διατάξει χερσαία επίθεση στο Ιράν

Πάντως, το 65% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο Τραμπ θα διατάξει χερσαία επίθεση στο Ιράν, αν μόνο το 7% συμφωνεί, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos. Η τριήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (19/3/26), δείχνει ότι η δημοτικότητα του Ρεπουμπλικάνου προέδρου παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, στο 40%, μία μονάδα πάνω από την προηγούμενη μέτρηση, λίγες ώρες αφότου ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Η δημοσκόπηση, σε δείγμα 1.545 ενηλίκων Αμερικανών, έχει περιθώριο λάθους 3 μονάδων.

Τραμπ: Δεν θα στείλουμε στρατό στη Μέση Ανατολή

Ο ίδιος ο Τραμπ πάντως, κατά τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι τόνισε ότι «όχι, δεν αναπτύσσω στρατεύματα πουθενά. Εάν υπήρχε τέτοια περίπτωση, ασφαλώς δεν θα σας το έλεγα. Αλλά δεν αναπτύσσω στρατιώτες».

Είπε ακόμα ότι ο πόλεμος στο Ιράν «θα τελειώσει σύντομα» και πως η κατάσταση δεν έχει εξελιχθεί τόσο άσχημα όσο αρχικά φοβόταν για την Μέση Ανατολή.

Δείτε ακόμα: Ο Τραμπ άφησε «κόκαλο» την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας: Ούτε εσείς μας είπατε για το Περλ Χάρμπορ

Αναχαιτίσεις πυραύλων στο Ισραήλ και χτύπημα σε διυλιστήρια στη Χάιφα

Το βράδυ της Πέμπτης (19/3/26) ήχησαν για ακόμα μια φορά οι σειρήνες του πολέμου στο Ισραήλ και λίγο αργότερα, έκαναν το γύρο του κόσμου εικόνες όπως αυτές:

Νωρίτερα χτυπήθηκε διυλιστήριο στη Χάιφα από ιρανικά drones

Οι ισραηλινές επιθέσεις στον Νότιο Λίβανο έθεσαν εκτός λειτουργίας έναν κύριο υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, σημάδι της επέκτασης των ισραηλινών επιθέσεων κατά των υποδομών του Λιβάνου, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας του Λιβάνου

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, η αρχή ηλεκτρικής ενέργειας ανέφερε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε διάφορα τμήματα του σταθμού στο Μπιντ Τζμπέιλ, επηρεάζοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην πόλη και στις γύρω περιοχές.

Αμερικανικό F-35 έκανε αναγκαστική προσγείωση σε βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (19/3/26) ένα αμερικανικό μαχητικό F-35 προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση σε βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αφού δέχθηκε πυρά που εκτιμάται ότι προήλθαν από επίθεση του Ιράν, σύμφωνα με το CNN.

Ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ, Τιμ Χόκινς, δήλωσε πως μαχητικό πέμπτης γενιάς εκτελούσε στρατιωτική αποστολή πάνω από το Ιράν, όταν αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση.

Ο Ιρανικός στρατός, λίγο αργότερα, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που έχει στόχο το αμερικανικό stealth αεροσκάφος λίγο πριν δεχθεί πυρά.



מבזק

בפעם הראשונה בהיסטוריה, מטוס קרב F-35 נפגע על ידי מערכת ההגנה האווירית של איראן. pic.twitter.com/WN2FAsq7en — איראן מיליטרי ניוז (@IranMilitaryHeb) March 19, 2026

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) εξέδωσε ανακοίνωση, συνοδευόμενη από βίντεο, στην οποία ισχυρίζεται ότι στοχοποίησε ένα αμερικανικό μαχητικό F-35A/B Lightning II με πύραυλο εδάφους-αέρος στον εναέριο χώρο του Ιράν.

Εν μέσω των πολεμικών εξελίξεων, μόλις 4 πλοία πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 2 ημέρες.

Η διέλευση πλοίων παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς καταγράφηκαν μόλις τέσσερις κινήσεις τις τελευταίες δύο ημέρες – τρία δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου και ένα πλοίο μεταφοράς υγραερίου (LPG), σύμφωνα με δεδομένα της MarineTraffic.

Strait of Hormuz traffic near standstill



Όλα τα πλοία τελούν υπό κυρώσεις και ταξίδευαν χωρίς φορτίο (ballast), ενώ οι μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν μόνο από ανατολικά προς δυτικά, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη διαταραχή στη φυσιολογική ναυσιπλοΐα σε αυτό το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Ο πόλεμος μπαίνει σε νέα φάση μετά τις επιθέσεις σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει εισέλθει σε μια «φάση ενεργειακής υποδομής» μετά την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars την Τετάρτη (18/3/26) και τις ανταποδοτικές επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύει το Al Jazeera.

Ο Χαμιντρέζα Αζίζι, επισκέπτης ερευνητής στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλείας, δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση σηματοδότησε «μια στροφή προς τη στοχοθέτηση της οικονομικής ραχοκοκαλιάς της χώρας αντί για καθαρά στρατιωτικούς στόχους».

Οι ανταποδοτικές επιθέσεις του Ιράν σε ολόκληρο τον Κόλπο υποδηλώνουν μια «σκόπιμη στρατηγική για την περιφερειοποίηση της ενεργειακής αντιπαράθεσης και την παγκοσμιοποίηση των επιπτώσεών της, ασκώντας επιπλέον πίεση στην αγορά ενέργειας».

«Η επέκταση των αντιποίνων του Ιράν αντανακλά μια στροφή στη στρατηγική του σκέψη: Aντί για αναλογικές απαντήσεις, η Τεχεράνη φαίνεται να λειτουργεί όλο και περισσότερο με βάση μια νέα στρατηγική κλιμάκωσης πάνω από το όριο που έχουν θέσει οι αντίπαλοί της, με στόχο να διορθώσει αυτό που θεωρεί ως παρελθοντικές λανθασμένες εκτιμήσεις που προκλήθηκαν από την αυτοσυγκράτηση», δήλωσε ο Αζίζι.