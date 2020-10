Ο ασθενής Ντόναλντ Τραμπ, οι εκλογές και οι φόβοι για πολιτική κρίση: Τα τρία σενάρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μείνει αρκετές μέρες στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τον Λευκό Οίκο το βράδυ της Παρασκευής (σ.σ. ξημερώματα Σαββάτου ώρα Ελλάδας).

Ο 74χρονος (και παχύσαρκος) Ντόναλντ Τραμπ είναι «ασθενής υψηλού κινδύνου». Ίσως γι’ αυτό αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να μην παραμείνει, όπως η Μελάνια, στον Λευκό Οίκο. Είχε πυρετό και κόπωση, έχει γίνει γνωστό. Υπήρξαν αναφορές πως δυσκολευόταν και να αναπνεύσει, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Μόλις έναν μήνα πριν από τις εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ περνά ίσως την πιο δύσκολη στιγμή του. Αρνήθηκε να μεταφέρει τις αρμοδιότητές του στον (αρνητικό σε τεστ για κορονοϊό) αντιπρόεδρό του Μάικ Πενς. Μάλλον ήθελε να δείξει πως η κατάσταση της υγείας του δεν είναι τόσο σοβαρή όσο φαντάζονται κάποιοι. Μάλλον αυτός είναι και ο λόγος που πρώτα βιντεοσκόπησε ένα μικρό video μέσα στον Λευκό Οίκο για να απευθυνθεί στον κόσμο, μετά περπάτησε έως το ελικόπτερο Marine One που θα τον μετέφερε στο νοσοκομείο και λίγο αφού έγινε η εισαγωγή, έστειλε κι ένα tweet για να πει πως… «είμαι καλά, νομίζω».

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!