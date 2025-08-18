Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι να καταλήξει σε συμφωνία – Πώς έχουν προετοιμαστεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Εντείνονται οι πιέσεις προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πόλεμο στην Ουκρανία. Η «μπάλα» φαίνεται πως είναι στο γήπεδο του Κίεβου καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν γνωστοποίησε τους όρους του για να κάνει ειρήνη. Αν και πρόεδρος της Ουκρανίας δεν θέλει με τίποτα να παραχωρήσει εδάφη, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως αυτό είναι αναπόφευκτο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα φιλοξενήσει στον Λευκό Οίκο σήμερα (18.08.2025) τόσο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και κάποιους από τους Ευρωπαίους ηγέτες, σε μια προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αναφέρει σε ανάλυση το CNN.

Πρόκειται για μία από τις πιο κρίσιμες συναντήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τη δυτική συμμαχία, από τον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου, αναφέρει το ίδιο μέσο.

Αυτή η συνάντηση θα δοκιμάσει την ειλικρίνεια του Ντόναλντ Τραμπ και την ικανότητά του να οδηγήσει την Ουκρανία και τη Ρωσία προς έναν δρόμο που πιθανότατα δεν θα ικανοποιήσει καμία από τις δύο πλευρές.

Μέχρι στιγμής φαίνεται πως υιοθετεί το αφήγημα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αυτή η σύνοδος έρχεται μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα. Ο Ρώσος πρόεδρος, από τη συνομιλία του με τον Αμερικανό, κατάφερε να βγει «νικητής», τονίζοντας τις θέσεις του και αλλάζοντας τη στάση του ομόλογού του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε κριτική για τα χαμόγελα και το ιστορικό χειροκρότημα στον Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο ο Λευκός Οίκος βιάστηκε να κόψει από τα βίντεο στο μοντάζ.

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να παραδώσει τμήματα της κρίσιμης στρατηγικής και οικονομικής περιοχής Ντονμπάς, την οποία τα στρατεύματά του δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν ακόμη.

Αυτό θα ήταν σχεδόν αδύνατο να το αποδεχτεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δυνάμεις του έχουν υποστεί σοβαρές απώλειες υπερασπιζόμενες γεωργικές εκτάσεις και πόλεις που θεωρούνται προπύργιο έναντι μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας.

Κανείς εκτός από τις αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι συνέβη στην Αλάσκα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε μεγαλύτερη πίεση στον Ουκρανό ηγέτη, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία ανέφερε πως ούτε πρόκειται να ανακτηθεί η Κριμαία ούτε να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει να πολεμά», έγραψε.

Αυτό προκάλεσε την ανησυχία στο Κίεβο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα προσπαθήσει να επιβάλει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι το όραμα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τα χέρια του Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται πως είναι «δεμένα». Σε περίπτωση που δεν δεχθεί συμφωνία, τότε θα κατηγορηθεί.

«Είναι ο Τραμπ έτοιμος να ενεργήσει ως μεσολαβητής που θα φέρει Ουκρανία Ευρωπαίους και Ρωσία, σε σημείο όπου μπορούν να αποδεχτούν επώδυνες παραχωρήσεις παρά την έντονη αντιπάθειά τους; Ή μήπως η στάση του Ντόναλντ Τραμπ σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το μέρος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και της Ευρώπης;», αναρωτιέται ο αναλυτής.

«Ο Τραμπ έκανε κάτι χρήσιμο στην προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο: Οι διαπραγματεύσεις έδειξαν στον κόσμο ότι ο Πούτιν – όχι οι Ουκρανοί ή οι Ευρωπαίοι – είναι αυτός που δεν είναι πρόθυμος να σταματήσει να πολεμά χωρίς όρους όπως η παράδοση εδαφών πέρα από αυτών που έχει κατακτήσει ήδη παράνομα», δήλωσε ο Τζος Ρούντολφ, διευθύνων σύμβουλος και ανώτερος συνεργάτης στρατηγικών πρωτοβουλιών δημοκρατίας στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ.

«Το ερώτημα τώρα είναι με ποια πλευρά βρίσκεται η Αμερική».

Σημείο – «κλειδί» ο Τραμπ στις συνομιλίες

Παρά την κριτική για τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραμένει ο πιθανός καταλύτης για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ενώ υπάρχουν ελάχιστα σημάδια ότι ο Ρώσος ηγέτης επιθυμεί ειρήνη, η πίεση των ΗΠΑ, όταν ασκείται σωστά, μπορεί να είναι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να σταματήσει τον πόλεμο.

Και ενώ η Ευρώπη θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια της Ουκρανίας μετά από οποιαδήποτε συμφωνία, στην ουσία δεν έχει επιρροή στον Βλαντιμίρ Πούτιν και δεν μπορεί να τελειώσει τον πόλεμο χωρίς την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εικασίες στην Ουάσινγκτον σχετικά με το αν ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να επισπεύσει τον πόλεμο στην Ουκρανία για να εξασφαλίσει ένα βραβείο Νόμπελ Ειρήνης είναι άσκοπες.

Αν μπορούσε με κάποιο τρόπο να τερματίσει τη σύγκρουση δίκαια, ποιος νοιάζεται για τα κίνητρά του;

Κακή ανάμνηση από το Οβάλ Γραφείο

Η άφιξη του Ζελένσκι θα ξυπνήσει μνήμες από την καταστροφική τελευταία επίσκεψή του στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

Τότε είχαν παίξει σε κάθε μέσο, σοκαριστικά ζωντανά πλάνα του Τραμπ και του Αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς να επιπλήττουν τον Ουκρανό ηγέτη.

Αυτή τη φορά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει στις ΗΠΑ με το «δίχτυ ασφαλείας του»: τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι όροι που έχει βάλει ο Πούτιν μπορεί να μην γίνει ποτέ αποδεκτοί από Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της. Ο Ρώσος τόνισε να δοθεί προσοχή στις «βασικές αιτίες» του πολέμου, μία φράση που χρησιμοποιεί για να δείξει πως επιθυμεί την απομάκρυνση του Ζελένσκι, την αποχώρηση ουκρανικών στρατευμάτων από συγκεκριμένες περιοχές και την αναδιάταξη των δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Μυστήριο η στάση του Τραμπ στη συνάντηση με τους Ευρωπαίους

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καλές σχέσεις με αρκετούς από τους Ευρωπαίους ηγέτες που θα τον επισκεφθούν σήμερα, ειδικά με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τον Φιλανδό πρόεδρο, Αλεξάντερ Στουμπ και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε θεωρείται ήδη από πολλούς φερέφωνο του Τραμπ.

Η διάθεση του προέδρου θα είναι κρίσιμη, ειδικά μετά την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης για την πλούσια υποδοχή που επεφύλαξε στον Πούτιν.

Η επιρροή της Ευρώπης αμφισβητείται. Ο Τραμπ είχε υιοθετήσει την ευρωπαϊκή θέση ότι η κατάπαυση του πυρός ήταν ένα ζωτικό πρώτο βήμα για την ειρήνη και είχε δηλώσει ότι θα απογοητευόταν αν δεν εξασφάλιζε μια τέτοια συμφωνία κατά τη σύνοδο στην Αλάσκα.

Μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν, υποστήριξε τη θέση της Ρωσίας ότι η προσπάθεια για μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία είναι η καλύτερη. Αυτή ήταν μια νίκη για τη Ρωσία, καθώς μια πλήρης διευθέτηση θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες για διαπραγματεύσεις και να δώσει περισσότερο χρόνο στις δυνάμεις της να καταλάβουν περισσότερα εδάφη, ενώ παράλληλα θα συνέχιζαν τις επιθέσεις εναντίον αμάχων.

Πώς προετοιμάστηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Η ταχύτητα με την οποία οργανώθηκε η σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο, προκαλεί αίσθηση, σχολιάζει το Sky News.

Η επεισοδιακή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος «μάλωσε» σε live μετάδοση τον Ουκρανό ομόλογό του (και) γιατί δεν φορούσε κοστούμι, έδωσε ένα καλό μάθημα στους Ευρωπαίους για το πως να τον χειριστούν.

Από τότε οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν διαμορφώσει και προσαρμόσει ανάλογα τις θέσεις τους, συνειδητοποιώντας την ανάγκη απεξάρτησης από την άλλοτε δεδομένη -αλλά όχι πλέον- αμερικανική ομπρέλα προστασίας.

Για τον λόγο αυτό αύξησαν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ατομικά, έχουν επιδιώξει να δυναμώσουν τις δικές τους σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Κάθε ένας από τους ηγέτες που θα βρεθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον έχει εργαστεί σκληρά για να καλοπιάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ με την επίσημη επίσκεψή του στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, με τις παρτίδες γκολφ με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρζια Μελόνι, που ευθυγραμμίζει πολιτικές της με εκείνες του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει καταφέρει να βρίσκεται κοντά στον Ντόναλν Τραμπ λόγω των σχολίων που έχει κάνει δημόσια, όπως τότε που τον «μπαμπά».

Όλοι τους προσαρμόστηκαν για τις κρίσιμες στιγμές, όπως αναφέρει το Sky News.