Ο «υβριδικός πόλεμος» στην Ευρώπη είναι νίκη για τον Πούτιν χωρίς να ρίξει ούτε μια σφαίρα

Σε κατάσταση «συναγερμού» βρίσκεται η Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω του υβριδικού πολέμου που έχει κηρύξει ο Βλαντίμιρ Πούτιν είτε με κυβερνοεπιθέσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια είτε με drones και μαχητικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο ευρωπαϊκών χωρών και του NATO.

Το γεγονός ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αναγκάσει την Ευρώπη να βρίσκεται σε πολεμική ετοιμότητα δίχως να ρίξει ούτε μια σφαίρα αποδεικνύεται από τις αντιδράσεις της Πολωνίας και της Εσθονίας, που κινητοποίησαν άμεσα τους μηχανισμούς το NATO να λάβει δράση, αλλά και χώρες όπως η Δανία η οποία εδώ και έξι μέρες δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις πτήσεις αγνώστων drones.

Από την Δευτέρα (22.09.2025) μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εντοπιστεί πάνω από αεροδρόμια και σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα την πρωθυπουργό της χώρας, Μέτε Φρεντέρικσεν, να προειδοποιεί ότι η Ευρώπη πρέπει να συνηθίσει τις «πιο βίαιες και συχνές υβριδικές επιθέσεις» ως νέα πραγματικότητα.

Μπορεί να μην κατονόμασε τη Ρωσία, ωστόσο την ανέδειξε ως τη μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη, αφού παρά τις πολλές «συμπτώσεις» είναι δύσκολο να αποδειχθεί με ξεκάθαρο τρόπο ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από τις πτήσεις drones.

Αυτό είναι και το στοιχείο που εκμεταλλεύεται το Κρεμλίνο για να αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή και συμμετοχή στα πολλά περιστατικά με drones σε Πολωνία, Δανία και Ρουμανία, ενώ στην περίπτωση της Εσθονίας αρνήθηκε ότι τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο.

Το ίδιο ισχύει και με τις κυβερνοεπιθέσεις σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια που έχουν προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία, χάος, οικονομικές ζημίες και σύγχυση στην εμπιστοσύνη των πολιτών ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία τους.

Στην περίπτωση της Δανίας, παρά τις τριήμερες διακοπές λειτουργίας αεροδρομίων και την εμφάνιση ρωσικού πολεμικού πλοίου κοντά στα χωρικά της ύδατα, οι αρχές ακόμη δεν μπορούν να πουν με σιγουριά ποιος βρίσκεται πίσω από τις «υβριδικές επιθέσεις», με την Μέτε Φρεντέρικσεν να παραδέχεται πως οι βιαστικές όσο και οι καθυστερημένες απαντήσεις εγκυμονούν κινδύνους.

Την ίδια στιγμή, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατονομάσει κάποιον υπαίτιο, όμως παράλληλα επισημαίνει την ολοένα αυξανόμενη ρωσική προκλητικότητα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNN.

Αυτό το πρόβλημα – δίλημμα αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιπες δυτικές κυβερνήσεις που έχουν υποστεί «υβριδικές απειλές» και «επιθέσεις», δηλαδή είτε να κατηγορήσουν τη Μόσχα με κίνδυνο να προκαλέσουν ανησυχία και σύγχυση στο εσωτερικό των χωρών τους είτε να μην πουν τίποτα και να ρισκάρουν το ενδεχόμενο ενός μεγαλύτερου ρωσικού σαμποτάζ.

Σε κάθε περίπτωση, η ανασφάλεια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και των πολιτών έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Από την άλλη πλευρά, ο Ρώσος πρόεδρος έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια «ατμόσφαιρα πολέμου» στην Ευρώπη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στις αμυντικές δαπάνες για την δική τους ασφάλεια και προστασία, γεγονός που έχει αναγκάσει τις ευρωπαϊκές χώρες να συσπειρωθούν γύρω από ένα κοινό σκοπό για την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής.

Το Κρεμλίνο αξιοποιεί προς το παρόν, την αδράνεια των ΗΠΑ στα περιστατικά με τις πτήσεις drones σε κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ και είναι αρκετά πιθανό να συνεχίσει τις υβριδικές επιθέσεις οι οποίες ίσως αναγκάσουν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να βάλουν ως προτεραιότητα τις δικές τους ανάγκες και την στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία σε δεύτερη μοίρα, μια εξέλιξη από την οποία θα επωφεληθούν οι ρωσικές δυνάμεις.

Τον τελευταίο μήνα η Ευρώπη έχει αποσταθεροποιηθεί – σε έναν βαθμό – από τον υβριδικό πόλεμο και αυτό αποτελεί ήδη μια νίκη για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος συνεχίζει για τέταρτο χρόνο την εισβολή στην Ουκρανία.