Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί με απαγχονισμό – Βασανίστηκε πριν πεθάνει

Η φρίκη στο Ιράν συνεχίζεται με το καθεστώς να εκτελεί με δημόσιο απαγχονισμό τον 19χρονο παλαιστή Σαλέχ Μοχαμάντι μαζί με άλλα δύο άτομα που είχαν συλληφθεί στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Ο Μοχαμάντι, μαζί με τους Μεχντί Γκασέμι και Σαΐντ Νταβούντι, βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για τη δολοφονία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν, όπως μετέδωσαν μέσα της χώρας, τα οποία ανέφεραν ότι οι επιθέσεις έγιναν με «μαχαίρια και σπαθιά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων αμφισβητούν την εκδοχή αυτή, υποστηρίζοντας ότι ο Μοχαμάντι, ένας πολλά υποσχόμενος παλαιστής, υπέστη βασανιστήρια με στόχο να αποσπαστεί ομολογία για την κατηγορία της «εχθρότητας προς τον Θεό».

«Η εκτέλεσή του ήταν μια κατάφωρη πολιτική δολοφονία, μέρος του μοτίβου της Ισλαμικής Δημοκρατίας να στοχοποιεί αθλητές για να καταπνίξει τη διαφωνία και να τρομοκρατήσει την κοινωνία», δήλωσε ο ακτιβιστής και Ιρανός αθλητής μαχητικών αθλημάτων, Νίμα Φαρ, στο Fox News.

Δείτε Live όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της, η Διεθνής Αμνηστία εξέφρασε έντονη καταδίκη, επισημαίνοντας ότι οι κατηγορούμενοι στερήθηκαν ουσιαστικής νομικής υπεράσπισης και οδηγήθηκαν σε ομολογίες υπό πίεση. Όπως τονίζεται, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν εξαιρετικά σύντομη και δεν πληρούσε βασικά κριτήρια μιας δίκαιης δίκης.

Ο Φαρ συνέδεσε την υπόθεση με προηγούμενα περιστατικά, υπενθυμίζοντας την εκτέλεση του παλαιστή Ναβίντ Αφκάρι το 2020, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία μέλους των δυνάμεων ασφαλείας σε διαδήλωση το 2018, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενο μοτίβο.