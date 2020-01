Βασίλισσα Ελισάβετ: Πρώτη εμφάνιση μετά την βόμβα που έριξαν Μέγκαν και Χάρι στο Μπάκινγχαμ

Οι φωτογραφίες είναι αποκαλυπτικές. Η Βασίλισσα Ελισάβετ στην πρώτη της εμφάνιση εν μέσω μιας από τις μεγαλύτερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει ποτέ το Παλάτι του Μπάκινγχαμ. Η Βασίλισσα, απαθανατίσθηκε σήμερα για πρώτη φορά μετά την απόφαση του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Μέγκαν Μαρκλ να παραιτηθούν από τα βασιλικά αξιώματα και να μείνουν στον Καναδά.

Η Ελισάβετ φωτογραφήθηκε να φεύγει από το Σάντρινγχαμ στο Νόρφολκ οδηγώντας η ίδια όπως το συνηθίζει το Land Rover της το μεσημέρι της Παρασκευής (10/012020) και κατευθύνθηκε σε μια εκδήλωση με πολλούς καλεσμένους ανάμεσά τους και ο εγγονός της Πίτερ Φίλιπς.

Η Βασίλισσα πέρασε τα Χριστούγεννα στο Σάντρινγχαμ μαζί με την οικογένειά της και συνήθως μένει εκεί έως τον Φεβρουάριο. Κανείς δεν ξέρει όμως αν η παράδοση αυτή θα συνεχιστεί και φέτος με την κρίση να είναι στο απόγειό της.

Το βράδυ της Πέμπτης, η Βασίλισσα τηλεφώνησε στον γιο της Πρίγκιπα Κάρολο και στους εγγονούς της Γουίλιαμ και Χάρι και τους ζήτησε να βρεθεί μια βιώσιμη λύση μέσα στις επόμενες ημέρες και ζήτησε και από τους προσωπικούς της συμβούλους να της παρουσιάσουν σενάρια για το πως θα επιλυθούν τα προβλήματα που προκάλεσε το πριγκιπικό ζεύγος.

Την ίδια ώρα, η Μέγκαν Μαρκλ «δραπέτευσε» στον Καναδά και σύντομα αναμένεται να την ακολουθήσει και ο Χάρι. Το σοκ που προκάλεσαν στην οικογένειά τους είναι μεγάλο αφού η Βασίλισσα παρότι τους είχε παρακαλέσει να μην ανακοινώσουν τα σχέδιά τους, εκείνοι το έκαναν πληγώνοντάς την βαθιά ενώ ο πατέρας και ο αδερφός του Χάρι πήραν αντίγραφο της δήλωσής τους 10 λεπτά αφότου είχε ανεβεί στο προσωπικό τους site.

Η σοβαρότητα της κατάστασης φάνηκε από το γεγονός ότι εκτός από τους αξιωματούχους του Παλατιού στις διαβουλεύσεις παίρνει μέρος και η υπουργός Εσωτερικών.

Grim-faced Queen is seen for the first time since Prince Harry announced he and Meghan Markle will quit the Royal Family https://t.co/ANCUU8OeMi

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 10, 2020