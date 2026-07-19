Ο ύπνος που δεν ξεκουράζει: Οι αιτίες πίσω από τη μόνιμη πρωινή κόπωση

Έχετε κοιμηθεί επτά, οκτώ ή και εννέα ώρες. Το ξυπνητήρι χτυπά, ανοίγετε τα μάτια, αλλά το σώμα μοιάζει να αρνείται να ακολουθήσει.

Η πρώτη σκέψη δεν είναι ο καφές. Είναι η απορία: «Πώς γίνεται να είμαι τόσο κουρασμένος;»

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Πρόκειται για ένα από τα συχνότερα παράπονα που ακούν πλέον οι γιατροί. Και όχι μόνο τον χειμώνα, όταν η καθημερινότητα είναι πιο απαιτητική. Ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, όταν οι περισσότεροι περιμένουν ότι οι ρυθμοί θα πέσουν, αρκετοί διαπιστώνουν ότι η κόπωση επιμένει.

Η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός των ωρών που κοιμόμαστε δεν λέει πάντα όλη την ιστορία. Εξίσου σημαντική είναι η ποιότητα του ύπνου, αλλά και όσα συμβαίνουν στον οργανισμό όσο εμείς κοιμόμαστε.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όταν η πρωινή εξάντληση εμφανίζεται περιστασιακά, συνήθως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αν όμως διαρκεί για εβδομάδες ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, αξίζει να διερευνηθεί.

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Η ζέστη μπορεί να χαλάει τον ύπνο χωρίς να το καταλαβαίνετε: Το καλοκαίρι ο οργανισμός δυσκολεύεται περισσότερο να διατηρήσει τη θερμοκρασία που χρειάζεται για βαθύ και ποιοτικό ύπνο. Οι συχνές αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα, ακόμη κι αν δεν τις θυμόμαστε το πρωί, διακόπτουν τους φυσιολογικούς κύκλους του ύπνου.

Γι’ αυτό δεν είναι λίγοι όσοι αισθάνονται πιο κουρασμένοι τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, παρότι κοιμούνται περισσότερες ώρες.

Η άπνοια ύπνου είναι πολύ πιο συχνή απ’ όσο νομίζουμε: Ένα από τα συχνότερα αίτια είναι η αποφρακτική άπνοια ύπνου. Ο άνθρωπος μπορεί να σταματά να αναπνέει για λίγα δευτερόλεπτα δεκάδες φορές μέσα στη νύχτα, χωρίς να το αντιλαμβάνεται.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ο εγκέφαλος δεν επιτρέπει ποτέ στον οργανισμό να φτάσει σε πραγματικά βαθύ ύπνο.

Τα δυνατά ροχαλητά, οι πρωινοί πονοκέφαλοι, η υπνηλία μέσα στην ημέρα και η δυσκολία συγκέντρωσης αποτελούν ενδείξεις που δεν πρέπει να αγνοούνται.

Ίσως φταίει μια έλλειψη που διορθώνεται: Ο σίδηρος, η βιταμίνη Β12, η βιταμίνη D ή ακόμη και το μαγνήσιο, όταν βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, μπορούν να προκαλέσουν έντονη κόπωση.

Το ίδιο συμβαίνει και με την αναιμία, ιδιαίτερα στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, αλλά και στους ηλικιωμένους.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ένας απλός αιματολογικός έλεγχος αρκεί για να αποκαλύψει την αιτία.

Ο θυρεοειδής μπορεί να “ρίχνει” όλο τον οργανισμό: Ο υποθυρεοειδισμός επιβραδύνει σχεδόν όλες τις λειτουργίες του σώματος.

Η συνεχής υπνηλία, η δυσκολία να σηκωθεί κάποιος από το κρεβάτι, το αίσθημα ότι δεν έχει ενέργεια, η αύξηση βάρους και η δυσανεξία στο κρύο αποτελούν χαρακτηριστικά συμπτώματα.

Πρόκειται για μία από τις πιο συχνές παθήσεις που εντοπίζονται όταν διερευνάται η χρόνια κόπωση.

Το στρες δεν κοιμάται ποτέ: Ακόμη κι όταν το σώμα βρίσκεται στο κρεβάτι, ο εγκέφαλος μπορεί να συνεχίζει να εργάζεται.

Οι άνθρωποι που ζουν με έντονο άγχος συχνά αποκοιμιούνται δύσκολα ή κοιμούνται επιφανειακά. Το πρωί αισθάνονται σαν να μην ξεκουράστηκαν ποτέ, ακόμη κι αν δεν ξύπνησαν πολλές φορές μέσα στη νύχτα.

Μήπως το κινητό είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ύπνου; Η συνήθεια να χαζεύουμε βίντεο ή να απαντάμε σε μηνύματα μέχρι να μας πάρει ο ύπνος επηρεάζει περισσότερο απ’ όσο πιστεύουμε.

Το έντονο φως της οθόνης καθυστερεί την παραγωγή μελατονίνης, ενώ η συνεχής εναλλαγή εικόνων και πληροφοριών κρατά τον εγκέφαλο σε κατάσταση εγρήγορσης.

Ορισμένα φάρμακα έχουν την κόπωση ως παρενέργεια: Αντιισταμινικά, αντικαταθλιπτικά, φάρμακα για την πίεση ή άλλα σκευάσματα μπορεί να προκαλούν υπνηλία ή να επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου.

Εάν η εξάντληση ξεκίνησε μετά την έναρξη μιας θεραπείας, αξίζει να το συζητήσετε με τον γιατρό σας και όχι να διακόψετε μόνοι σας τη φαρμακευτική αγωγή.

Η αφυδάτωση του καλοκαιριού: Τους θερινούς μήνες πολλοί υποτιμούν το πόσο νερό χάνουν μέσα στην ημέρα.

Ακόμη και ήπια αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει αίσθημα κόπωσης, πονοκέφαλο και μειωμένη συγκέντρωση την επόμενη ημέρα.

Η κακή διατροφή δεν βοηθά: Ένα βαρύ βραδινό γεύμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή μεγάλες ποσότητες καφεΐνης αργά το απόγευμα επηρεάζουν την αρχιτεκτονική του ύπνου.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένας ύπνος με διάρκεια αλλά χωρίς ποιότητα.

Και μερικές φορές η εξήγηση βρίσκεται αλλού: Η επίμονη κόπωση μπορεί να σχετίζεται με σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνιες λοιμώξεις, κατάθλιψη ή άλλες παθήσεις που χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση.

Γι’ αυτό, όταν η κατάσταση επιμένει για αρκετές εβδομάδες ή συνοδεύεται από ανεξήγητη απώλεια βάρους, δύσπνοια, πυρετό ή έντονη υπνηλία μέσα στην ημέρα, η επίσκεψη στον γιατρό δεν πρέπει να αναβάλλεται.

Η κόπωση έχει την τάση να αντιμετωπίζεται ως κάτι «αναμενόμενο» στη σύγχρονη ζωή. Όμως το σώμα σπάνια στέλνει μηνύματα χωρίς λόγο.

Αν ξυπνάτε κουρασμένοι μία-δύο ημέρες, πιθανότατα δεν συμβαίνει κάτι σοβαρό. Αν όμως το ίδιο επαναλαμβάνεται κάθε πρωί, επί εβδομάδες, ίσως δεν φταίει ότι «μεγαλώνετε» ή ότι «δουλεύετε πολύ». Ίσως ο οργανισμός προσπαθεί να σας δείξει ότι κάτι χρειάζεται προσοχή.