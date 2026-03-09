Σε «ελεύθερη πτώση» οι ασιατικές αγορές μετά το άλμα του πετρελαίου στα 120 δολάρια – Περιορίζει τα κέρδη η ατζέντα της G7

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent εκτοξεύτηκε κατά 29% στα 119,50 δολάρια το βαρέλι πριν αποκλιμακωθεί ενόψει της συζήτησης για τη χρήση στρατηγικών αποθεμάτων στη σύνοδο της G7, στον απόηχο της κλιμάκωσης του πολέμου.

Την ίδια ώρα οι ασιατικές αγορές καταρρέουν με οδηγό τα χρηματιστήρια Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας, που σημειώνουν απώλειες πάνω από 6% και 7% αντίστοιχα, καθώς κλιμακώνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, δίνοντας ώθηση στο πετρέλαιο.

Η εικόνα κραχ στις αγορές είναι αποτέλεσμα της ανόδου της τιμής του πετρελαίου πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από την περίοδο της πανδημίας, το 2020, με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν να μην δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης και τις δύο πλευρές να φαίνονται έτοιμες να παρατείνουν τη σύγκρουση.

Οι πληροφορίες ότι ο Τραμπ εξετάζει την πιθανότητα ανάπτυξης ειδικών δυνάμεων επί τόπου για να κατάσχουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο χρησιμοποιείται για πυρηνικές όπλα, έδωσε νέα ώθηση στις τιμές του «μαύρου χρυσού».

Το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας ηγούνται της «βουτιάς» των ασιατικών αγορών ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τις μετοχές των ΗΠΑ και της Ευρώπης υποχώρησαν πάνω από 2%, υποδεικνύοντας ότι οι μαζικές πωλήσεις αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλες αγορές.

Η άνοδος του πετρελαίου κατά 29% σήμερα Δευτέρα (9.3.2026) έρχεται να προστεθεί στην αύξηση 28% της περασμένης εβδομάδας. Η τιμή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 31%, με το Brent να διαμορφώνεται πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι μετά την εκτόξευση μια ανάσα από τα 120 δολάρια. Η εκτίναξη των τιμών ήρθε αφότου οι μεγάλοι παραγωγοί πετρελαίου άρχισαν να περιορίζουν την παραγωγή και η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ ουσιαστικά σταμάτησε.

Και οι δύο πλευρές φαινόταν να προετοιμάζονται για μια δυνητικά μακρά σύγκρουση όταν το Ιράν όρισε τον γιο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη του και τον Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου είναι ένα «πολύ μικρό τίμημα » για την ασφάλεια και την ειρήνη.

Τα αμερικανικά ομόλογα σημειώνουν πτώση εν μέσω ανησυχιών για την επιτάχυνση του πληθωρισμού, με τις αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών ομολόγων αναφοράς να αυξάνονται για το έτος. Αντί να λειτουργήσουν ως καταφύγιο, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ακολούθησαν την άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου και οι αποδόσεις εκτοξεύτηκαν, με τους φόβους για τον πληθωρισμό να βρίσκονται στο επίκεντρο σε μια εποχή που οι τιμές είναι ήδη υψηλότερες από ό,τι θα ήθελαν οι κεντρικές τράπεζες.

Εντωμεταξύ το ισχυρότερο δολάριο και οι ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια πιέζουν τα πολύτιμα μέταλλα. Σε αυτό το περιβάλλον η τιμή του χρυσού υποχώρησε κάτω από τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι υποχωρεί προς τα 83 δολάρια ανά ουγγιά.

Καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνεται αυξάνεται οι αναλυτές σημειώνουν ότι τα χειρότερα είναι μπροστά.