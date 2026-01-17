Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη: Επιτελικό κράτος, αγροτικό και εθνικά στο στόχαστρο της κριτικής του

Ένα ακόμη σήμα επαναφοράς, αλλά και δυναμικής διεκδίκησης του λεγόμενου προοδευτικού χώρου, θα επιχειρήσει να εκπέμψει σήμερα (17.01.2026) από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το βιβλίο του «Ιθάκη» στον κινηματογράφο Ολύμπιον στις 12:00 το μεσημέρι. Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να επιτεθεί με σφοδρότητα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, θέτοντας στο επίκεντρο της ομιλίας του το «επιτελικό κράτος», τις απευθείας αναθέσεις και τη στάση της ΝΔ στα εθνικά και το αγροτικό.

Ιδιαίτερη βάρος αναμένεται να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάγκη για μια νέα αρχιτεκτονική του κράτους, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τον δημόσιο έλεγχο. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει το όραμα μιας δημόσιας διοίκησης προσαρμοσμένης στις σύγχρονες ανάγκες, ως αντίβαρο –όπως αναμένεται να υποστηρίξει– στο μοντέλο του «επιτελικού κράτους» που εφάρμοσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναφερθεί και στην ανάγκη συγκρότησης μιας νέας κυβερνώσας προοδευτικής πρότασης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τις ρήξεις που θα πρέπει να γίνουν.

Με αφορμή τις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να επικρίνει την κυβέρνηση για την υιοθέτηση της λογικής -όπως θα πει- του «δεδομένου συμμάχου», τονίζοντας τους κινδύνους σε βάρος των συμφερόντων της χώρας. Παράλληλα, θα επαναφέρει τη θέση για μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, ικανή να ενισχύσει τον ιστορικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τους συνεργάτες του, η ολομέτωπη επίθεση που θα εξαπολύσει ο πρώην πρωθυπουργός στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στο «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Υπενθυμίζουν ότι από τη Θεσσαλονίκη, πριν από 23 χρόνια, η τότε ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είχε εξαγγείλει την «επανίδρυση του κράτους» – ένα σύνθημα που, όπως σημειώνουν, κατέληξε στην αναπαλαίωσή του. Σήμερα, προσθέτουν, το «επιτελικό κράτος» των απευθείας αναθέσεων, των ημετέρων και των υποκλοπών έχει οδηγήσει σε οδυνηρές συνέπειες για τους πολίτες και το κράτος δικαίου.

Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στην Πλατεία Αριστοτέλους, με ώρα προσέλευσης τις 11:30. Σύμφωνα με την πρόσκληση, θα προηγηθούν παρεμβάσεις για το πολιτικό και ιστορικό αποτύπωμα του βιβλίου από τον Αντώνη Σαουλίδη (νομικό), την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου (γεωπόνο, πρόεδρο του Κτήματος Σπυρόπουλος και της ΕΔΟΑΟ), τον Άρη Στυλιανού (πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ), τον Διονύση Τεμπονέρα (δικηγόρο) και τον Κώστα Τούμπουρο (πολιτικό μηχανικό – επιχειρηματία). Την εκδήλωση θα συντονίσει η Φαίη Κοκκινοπούλου, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Αλέξης Τσίπρας: Με «πράσινες» νότες η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη

Στην πρόσκληση του εκδοτικού οίκου Gutenberg, τα βλέμματα τράβηξε η συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη στο πάνελ των ομιλητών, καθώς πρόκειται για υποψήφιο βουλευτή και μέλος του απερχόμενου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Η παρουσία του δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό –όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του newsit.gr– προκάλεσε έντονη ενόχληση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αρκετά στελέχη να εισηγούνται ακόμη και τη διαγραφή του. Αν και δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη διαμηνύουν ότι ο ίδιος έχει ουσιαστικά θέσει τον εαυτό του εκτός Κινήματος, προαναγγέλλοντας -εμμέσως πλην σαφώς- την απουσία του από τα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές.

Το πάνελ θα έχει όμως μια ακόμη «πράσινη» νότα, την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός αναζητά στίγματα διεύρυνσης στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς. Στη συζήτηση για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα θα συμμετάσχει και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, η οποία είναι ανιψιά του Ροβέρτου Σπυρόπουλου, ιστορικού στελέχους και εκ των ιδρυτικών μελών του ΠΑΣΟΚ.

Ομιλία εν μέσω αναδιατάξεων

Η παρουσία προσώπων με αναφορές στο ΠΑΣΟΚ στο πάνελ της «Ιθάκης» έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία εντείνονται οι εκτιμήσεις για αναδιάταξη στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα αναγνωρίζουν ότι η είσοδος της Μαρίας Καρυστιανού στον πολιτικό στίβο μπορεί να προκαλέσει «αρρυθμίες» στο εγχείρημα επανόδου του πρώην πρωθυπουργού, αλλά και να μεταβάλει τη δυναμική στη «μάχη» για την πολιτική κυριαρχία στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Μέχρι πρότινος, ως βασικοί διεκδικητές καταγράφονταν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πλέον, όμως, στο «παιχνίδι» έχει μπει και η τέως πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Πληγέντων των Τεμπών και εξελίσσεται σε τριπλό «ντέρμπι» χωρίς καθαρό φαβορί. Οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό διαθέτει δυναμική. Ωστόσο, η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ –που αποτελεί τη βασική «δεξαμενή» του εγχειρήματος– δεν τον ακολουθεί στο σύνολό της, καθώς μόλις το 50% των ψηφοφόρων του φέρεται διατεθειμένο να τον στηρίξει. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ δείχνει να συγκρατεί δυνάμεις, ενώ η απήχηση του υπό διαμόρφωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού βαίνει αυξανόμενη.