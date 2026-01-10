«Πονοκέφαλος» στο στρατόπεδο Τσίπρα για το κόμμα Καρυστιανού – Πώς επηρεάζονται οι εκλογικές δεξαμενές του πρώην πρωθυπουργού

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στους κύκλους του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, η προοπτική ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, με ανοιχτό μάλιστα το ενδεχόμενο να βρίσκεται η ίδια στα ηνία του. Οι εκτιμήσεις για αναδιάταξη στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης εντείνονται, ενώ τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα αποτυπώνουν μια εικόνα πολύ διαφορετική από εκείνη που είχε προβλεφθεί από την Αμαλίας.

Στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα αναγνωρίζουν ότι η είσοδος της Μαρίας Καρυστιανού στον πολιτικό στίβο μπορεί να προκαλέσει «αρρυθμίες» στο come back του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Πληγέντων του Δυστυχήματος των Τεμπών καταγράφει αξιοσημείωτη δυναμική στις πρώτες δημοσκοπήσεις, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για τυχόν ανατροπές στις εκλογικές «δεξαμενές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σχέδιο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι πρότινος τουλάχιστον, στηριζόταν σε τρεις άξονες: την ανανέωση της εικόνας του, την παρουσίαση του πολιτικού του στίγματος με το βιβλίο «Ιθάκη» και τη δημιουργία νέου κόμματος. Παρά την έντονη δημοσιότητα που συνοδεύει τις κινήσεις του, τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων δεν επιβεβαιώνουν τη δυναμική που προσδοκούσε: μόλις 10% των ερωτώμενων δηλώνουν «πολύ πιθανό» να τον στηρίξουν, ενώ και με τους «αρκετά πιθανούς», το ποσοστό μετά βίας αγγίζει το 20%. Και η εικόνα αυτή απέχει αισθητά από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για την Μαρία Καρυστιανού

Με τη Μαρία Καρυστιανού στο «παιχνίδι», η εξίσωση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Στην πρώτη δημοσκόπηση για το 2026, που διενήργησε η «Palmos Analysis» για τον «Ελεύθερο Τύπο», η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Πληγέντων του Δυστυχήματος των Τεμπών συγκεντρώνει 33% θετικές γνώμες – τουλάχιστον έξι μονάδες πάνω από τους εν ενεργεία πολιτικούς αρχηγούς και 16 από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Η δυναμική αυτή καταγράφεται και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν την εκπνοή του 2025. Στη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic (22.12.2025), η Μαρία Καρυστιανού κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό (24,3%) ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν στη δημόσια ζωή, ενώ στην ερώτηση ποιο νέο κόμμα θεωρούν οι πολίτες ότι θα πήγαινε καλύτερα στις εκλογές, το –υποθετικό μέχρι χθες– κόμμα της συγκέντρωσε 53%. Αντίστοιχα συμπεράσματα προκύπτουν και από τη μέτρηση της MRB για λογαριασμό του Open (17.12.2025), καθώς στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμμα με αρχηγό την Καρυστιανού, το 31,8% απαντά ότι θα το έκανε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανάλυση του Αντώνη Παπαργύρη που δημοσιεύθηκε στα «ΝΕΑ» (09.01.2026), βασισμένη στη δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά 90,1» (Δεκέμβριος 2025), η πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται να αγγίζει και ακροατήρια του Αλέξη Τσίπρα, καθώς «τσιμπάει» ψηφοφόρους κυρίως από τον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης. Τα υψηλότερα ποσοστά πρόθεσης ψήφου για το διαφαινόμενο κόμμα της καταγράφονται μεταξύ των ψηφοφόρων της Νίκης (63,4%), της Πλεύσης Ελευθερίας (52,8%) και της Ελληνικής Λύσης (36,7%), αλλά αξιοσημείωτη –έστω και χαμηλότερη– είναι η απήχηση που εμφανίζεται και σε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (26,8%) και του ΚΚΕ (25%).

Σημάδια… ενόχλησης στο «στρατόπεδο» Τσίπρα για το κόμμα Καρυστιανού

Πρόσωπα που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης επισημαίνουν ότι το ενδεχόμενο καθόδου της Μαρίας Καρυστιανού συνιστά «πονοκέφαλο» για τον πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, καθώς απειλεί να αποσπάσει ακροατήρια που μέχρι πρότινος θεωρούνταν διαθέσιμα για το υπό διαμόρφωση εγχείρημά του. Οι δημοσκοπικές ενδείξεις επιβεβαιώνουν τη δυναμική διείσδυση της Καρυστιανού στο πολιτικό προσκήνιο, υπονομεύοντας τη δυνατότητα συγκρότησης ενός συνεκτικού «αντι-ΝΔ μετώπου» υπό την ηγεσία Τσίπρα.

Τη νευρικότητα επιβεβαίωσε και το πρόσφατο άρθρο του Θανάση Καρτερού στην «ΕΦΣΥΝ», μέσω του οποίου ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού εξαπέλυσε μετωπική επίθεση κατά της Μαρίας Καρυστιανού. Το ύφος και η σφοδρότητα των χαρακτηρισμών δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια παρερμηνειών: η δυναμική που αναπτύσσει η Καρυστιανού και η ανοιχτή συζήτηση περί κόμματος προκαλούν έντονη δυσφορία. Απαντώντας στην καθαρά πολιτική συνέντευξή της, που παραχώρησε πριν από λίγες ημέρες (05.01.2026) στο Kontra, ο Θανάσης Καρτερός κινήθηκε σε γραμμή ολομέτωπης αποδόμησης, κατηγορώντας την ότι «αντιγράφει κατά λέξη» τη ρητορική ομάδων «δολοφονίας χαρακτήρα» και υιοθετεί «ξεφτισμένη και χυδαία προπαγάνδα» εις βάρος του Τσίπρα.