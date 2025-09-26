Ο Παύλος Γερουλάνος απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη: Οι απόψεις και οι αγωνίες δεν είναι αμφισβήτηση του αρχηγού

Το να καταθέτουμε τις απόψεις μας με αγωνία δεν σημαίνει ότι αμφισβητούμε τον αρχηγό του κόμματος είπε ο Παύλος Γερουλάνος το βράδυ της Παρασκευής (26.9.25) απαντώντας στο ερώτημα αν τα όσα είπε για την βελόνα των δημοσκοπήσεων αποτελούν κριτική στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Επεσήμανε μάλιστα ότι «οι πολιτικοί κρίνονται και από τις μάχες που δίνουν και εγώ είμαι στην πρώτη γραμμή καθημερινά».

Η απάντηση αυτή δόθηκε εκτός των άλλων και γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις Γερουλάνου, Δούκα και Διαμαντοπούλου βάζοντας ο καθένας με τον τρόπο του θέμα για την λειτουργία του κόμματος και τις δημοσκοπήσεις είπε «το ότι έρχομαι σε αυτό το στούντιο μετά από μια ΔΕΘ όπου το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σύνολο μιας κυβερνητικής πρότασης και αντί να κουβεντιάζουμε αυτά, κουβεντιάζουμε αυτά που μου θέτετε, δείχνει ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παύλος Γερουλάνος σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας στις κατηγορίες του Νίκου Ανδρουλάκη πως οι δηλώσεις του δημιουργούν εσωστρέφεια, λέγοντας πως το θέμα του χρόνου το «συμμεριζόμαστε όλοι».

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να σιωπά κανένα στέλεχος που έχει απόψεις και αγωνίες. «Δεν είναι αμφισβήτηση του αρχηγού», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως τα πολιτικά στελέχη κρίνονται από τον τρόπο με τον οποίο πράττουν και πως η δουλειά τους είναι να βγουν έξω και να παλέψουν για το κόμμα. «Αν δεν προχωρήσουμε προς συνέδριο ουσίας τότε πρέπει να δούμε την στρατηγική μας ξανά», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται ένα συνέδριο ουσίας που θα ενεργοποιήσει τη βάση, ώστε να μπορέσει να πείσει τη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε ζήτημα ανανέωσης, λέγοντας ότι «μετά το συνέδριο θα πρέπει να αλλάξουν τα όργανα και κάποια πρόσωπα στην ηγετική ομάδα». Ωστόσο, ο Παύλος Γερουλάνος διέψευσε ότι το θέμα είναι μόνο προσωπικό, τονίζοντας πως χρειάζεται μια ηγετική ομάδα που θα πείθει ότι το πρόγραμμά τους μπορεί να γίνει πράξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στην πιθανή δημιουργία νέων κομμάτων, όπως αυτά του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καρυστιανού, εξέφρασε την ανησυχία του ότι θα τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολο για το ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει το πρόγραμμά του.

Από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου εμφανίστηκε να κάνει κυβίστηση σε ότι αφορά τις δηλώσεις της για την Μαρία Καρυστιανού. «Δεν πρέπει να γίνουμε παρακολούθημα της Καρυστιανού ή της Κωνσταντοπούλου»- προφανώς μετά τον απόηχο που δημιούργησαν οι δηλώσεις τους.

Αρχικά, κληθείσα να σχολιάσει την επίθεση που δέχεται για τις αναφορές που έκανε στην κ. Καρυστιανού και την κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Όπως όλοι οι Έλληνες, και εγώ σέβομαι βαθιά και τον πόνο της κ. Καρυστιανού και τον αγώνα που δίνει για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, σε αυτό το θέμα δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο ευαίσθητοι Έλληνες και πολίτες. Σε αυτό το θέμα παραμένουμε σχεδόν όλοι ενωμένοι δίπλα της σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια και στη Βουλή και στους θεσμούς και παντού. Πάω τώρα στο πολιτικό κομμάτι».

Και σημείωσε: «Η ομιλία μου αυτή έγινε πριν από έξι ημέρες, κανένα πρόβλημα δεν είχε υπάρξει για μέρες, χθες ξαφνικά την ίδια ώρα παρουσιάζεται απόκομμα με κοπτοραπτική και με ίδιο τίτλο σε πάρα πολλά σάιτ. Το ίδιο γίνεται με την ομιλία του κ. Γερουλάνου, επίσης πέντε μέρες πριν στην Πέλλα και επαναφέρονται στη συζήτηση οι δηλώσεις του κ. Δούκα πριν από δέκα μέρες. Όλα αυτά γίνονται ένα πακέτο και αντί η συζήτηση να γίνεται για το τεράστιο ζήτημα που ήταν εχθές η εξωτερική πολιτική και το θέατρο που παίζεται στο Κοινοβούλιο, έρχεται όλη η συζήτηση και αρχίζει η γνωστή φιλοσοφία αν το ΠΑΣΟΚ αντέχει ή δεν αντέχει, τα εσωτερικά του προβλήματα κ.ο.κ.».