Η βαθμολογία της Euroleague με τον Παναθηναϊκό να «αγκαλιάζει» τα play in και τη Ζαλγκίρις την εξάδα

Ολοκληρώθηκε η προτελευταία αγωνιστική της Euroleague με τη Ζαλγκίρις να κάνει τη νίκη που χρειαζόταν για να βρεθεί μία ανάσα από τα play off και να στείλει τον Παναθηναϊκό «αγκαλιά» με τα play in.

Ο Παναθηναϊκός δεν κρατάει την τύχη στα χέρια του μετά την ήττα στη Βαλένθια και με τη νίκη της Ζαλγκίρις στη δύσκολη έδρα της Παρτιζάν είναι δύσκολο να τερματίσει πάνω από την έβδομη θέση. Οι Λιθουανοί αντιμετωπίζουν την Παρί εντός έδρας την τελευταία αγωνιστική.

Μεγάλες νίκες πέτυχαν Μονακό και Ερυθρός Αστέρας για να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους στα play in της διοργάνωσης. Η νίκη των Σέρβων έστειλε τον Παναθηναϊκό στην 8η θέση, καθώς υστερεί στην τριπλή ισοβαθμία με Ερυθρό και Μονακό στις 21 νίκες.

Η Dubai BC αυτοκτόνησε κόντρα στην Εφές και δεν εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Μπαρτσελόνα για να την φτάσει στις 20 νίκες στη διοργάνωση και να παλέψουν στην τελευταία αγωνιστική επί ίσοις όροις για τη θέση στα play in.

Αποτελέσματα – 37η αγωνιστική

Μεγάλη Πέμπτη 9/4

Xάποελ – Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι – Μπάγερν 84-94

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84

Παρί – Μακάμπι 113-80

Μεγάλη Παρασκευή 10/4

Μονακό – Μπαρτσελόνα 93-86

Dubai Basketball – Εφές 69-85

Βίρτους – Μπασκόνια 72-82

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις 74-83

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 93-106

Η Κατάταξη

1. * Ολυμπιακός 25-12

2. * Βαλένθια 24-13

3. * Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

4. * Φενέρμπαχτσε 23-14

5. Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14

6. Ζάλγκιρις 22-15

7. Ερυθρός Αστέρας 21-16

8. Παναθηναϊκός 21-16

9. Μονακό 21-16

10. Μπαρτσελόνα 20-17

11. Dubai Basketball 19 -18

12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18

13. Μπάγερν Μονάχου 17-20

14. Αρμάνι Μιλάνο 17-20

15. Παρί 15-22

16. Παρτίζαν 15-22

17. Μπασκόνια 13-24

18. Βίρτους Μπολόνια 13-24

19. Αναντολού Εφές 12-25

20. Βιλερμπάν 8-29

* Έχουν προκριθεί στα playoffs

**Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Επόμενη αγωνιστική (38η)

Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια

21:30 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου