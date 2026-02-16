Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία ανάμεσα σε Ατρόμητο και Πανσερραϊκό – Δείτε φάσεις και γκολ

Ατρόμητος και Πανσερραϊκός πρόσφεραν ωραίο θέαμα και «άγριο» φινάλε στο Περιστέρι καθώς αρχικά ο Μουτουσαμί πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του, όμως ο Τεϊσέιρα έδωσε με κεφαλιά έναν βαθμό στους Σερραίους στη μάχη της παραμονής στην Super League.

Η ΑΕΚ είναι στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να ακολουθούν σε κοντινή απόσταση. Ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να μειώσει από τον τέταρτο Λεβαδειακό, ενώ ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο που θα τον έφερνε κοντά στα πλέι οφ 5-8.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη μάχη της παραμονής ο Πανσερραϊκός μπορεί να πήρε το βαθμό στο Περιστέρι, όμως ακόμα απέχει πολύ από τον Αστέρα Τρίπολης που είναι στην 13η θέση και δύσκολα θα προλάβει το τρένο της σωτηρίας.

Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Άρης 1-1

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νovibet 1-1

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2

Η βαθμολογία της Super League

1. AEK 49

2. Ολυμπιακός 47

3. ΠΑΟΚ 46

4. Λεβαδειακός 39

————————————-

5. Παναθηναϊκός 33

6. Άρης 27

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25

————————————–

9. Ατρόμητος 21

10. Παναιτωλικός 21

11. Κηφισιά 20

12. ΑΕΛ Novibet 20

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 9

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Η επόμενη (22η) αγωνιστική

Σάββατο (21/02/2026)

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

Κυριακή (22/02/2026)

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος

18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

19:30 Άρης – Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός