Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός – Δείτε φάσεις και γκολ

Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena για την 19η αγωνιστική της Super League και οι δύο ομάδες παρέμειναν σε απόσταση… βολής στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Με γκολ του Ταρέμι από πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Ολυμπιακός έμεινε… όρθιος στην έδρα της ΑΕΚ και έχει την ευκαιρία να την προσπεράσει στη βαθμολογία της Super League, με νίκη στο εξ αναβολής παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ανάμεσά τους, με ματς λιγότερο από την Ένωση, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος “διέλυσε” με 4-1 τον Πανσερραϊκό στο δικό του ματς για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος, το οποίο και διεξήχθη σε κλίμα πένθους στην Τούμπα, μετά το θάνατο των 7 οπαδών του στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Τη διαφορά του από ΑΕΚ και Ολυμπιακό μείωσαν έτσι και ο Λεβαδειακός με τον Παναθηναϊκό, που πανηγύρισαν επίσης νίκες, με 3-1 και 3-0 επί Αστέρα Τρίπολης και Κηφισιάς αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα της 19η αγωνιστικής

Παναιτωλικός – Άρης 0-1

Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2

Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-0

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Η βαθμολογία της Super League

1. ΑΕK 45

2. ΠΑΟΚ 44

3. Ολυμπιακός 43

4. Λεβαδειακός 38

5. Παναθηναϊκός 29

6. Άρης 25

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 21

9. Κηφισιά 19

10. ΑΕΛ Novibet 19

11. Ατρόμητος 17

12. Παναιτωλικός 15

13. Αστέρας Τρίπολης 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν και τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, Κηφισιά – ΠΑΟΚ