Η βαθμολογία της Super League μετά τις μεγάλες νίκες Λεβαδειακού και Ατρομήτου – Δείτε φάσεις και γκολ

Η 17η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε με τον Λεβαδειακό να παίρνει σπουδαίο διπλό με 3-1 στην έδρα του Παναιτωλικού, αλλά και τον Ατρόμητο να φεύγει θριαμβευτής με 3-0 από το Πανθεσσαλικό ενάντια στον Βόλο.

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το ποδόσφαιρο που παίζει και πλέον είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάληψη της 4ης θέσης της Super League που θα του εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα της αγωνιστικής ήταν η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού με 4-0, που την έφερε στη 2η θέση. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος σε ισοβαθμία με την Ένωση με 41 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός δεν αγωνίστηκε, αφού το παιχνίδι του με τον Αστέρα Τρίπολης αναβλήθηκε και έπεσε στην 3η θέση με παιχνίδι λιγότερο.

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΕΛ Novibet –Αρης 1-0

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3

Βόλος – Ατρόμητος 0-3

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Αναβολή

Η βαθμολογία της Super League

1. ΠΑΟΚ 41

2. ΑΕΚ 41

3. Ολυμπιακός 39

4. Λεβαδειακός 34

————————————-

5. Παναθηναϊκός 25

6. Βόλος 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

—————————————-

9. Ατρόμητος 16

10. Παναιτωλικός 15

11. ΟΦΗ 15

12.ΑΕΛ Novibet 13

13. Aστέρας Τρίπολης 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αστέρας AKTOR και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος (17:00)

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ (19:30)

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός (20:00)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Αρης – Λεβαδειακός (16:00)

ΟΦΗ – Παναιτωλικός (17:30)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (19:30)

Κηφισιά – ΠΑΟΚ Αναβολή