Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77 τελικό: Επιστροφή στις νίκες στη Euroleague με εμφατικό τρόπο

Ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα και εντυπωσιακά 109-77 τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής και επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα στην παράταση από την Ντουμπάι BC. Κορυφαίοι οι Βεζένκοφ και Φουρνιέ για την ομάδα του Μπαρτζώκα.