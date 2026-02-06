Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77 τελικό: Επιστροφή στις νίκες στη Euroleague με εμφατικό τρόπο

Ο Ολυμπιακός κέρδισε άνετα και εντυπωσιακά 109-77 τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής και επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα στην παράταση από την Ντουμπάι BC. Κορυφαίοι οι Βεζένκοφ και Φουρνιέ για την ομάδα του Μπαρτζώκα.
Euroleague27η αγωνιστική
109 - 77
Τελικό σκορ
23:05 | 06.02.2026
23:02 | 06.02.2026
Ο Ολυμπιακός πήρε μία σπουδαία και εμφατική νίκη στο ΣΕΦ και έφτασε τις 17 στη διοργάνωση
22:59 | 06.02.2026
Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 109-77 με δύο εύστοχες βολές του Πίτερς
22:56 | 06.02.2026
107-77 με 1/2 βολές του Χάκετ
22:56 | 06.02.2026
107-76 ξανά με τον Άλστον οι Ιταλοί
22:55 | 06.02.2026
107-73 ξανά με τον ΜακΚίσικ
22:55 | 06.02.2026
105-73 με τον Πίτερς
22:55 | 06.02.2026
103-73 ακόμα ένα καλάθι του Άλστον
22:54 | 06.02.2026
103-71 με κάρφωμα του ΜακΚίσικ
22:54 | 06.02.2026
101-71 με καλάθι του Φεράρι
22:54 | 06.02.2026
101-69 με λέι απ του Πίτερς
22:51 | 06.02.2026
99-69 με καλάθι του Ακέλε
22:50 | 06.02.2026
99-67 τρίποντο από τον Χάκετ
22:50 | 06.02.2026
99-64 με τον Ακέλε
22:46 | 06.02.2026
99-62 με κάρφωμα του Τζόουνς στον αιφνιδιασμό
22:46 | 06.02.2026
97-61 απάντησε ο Άλστον
22:45 | 06.02.2026
97-58 με τρίποντο του Φουρνιέ
22:45 | 06.02.2026
94-58 με λέι απ του Τζόσεφ
22:44 | 06.02.2026
92-58 με τρίποντο του Τζάλοου
22:43 | 06.02.2026
92-55 με 2/2 βολές του Τζόουνς
22:41 | 06.02.2026
90-55 με μία βολή του Ντόρσεϊ
22:40 | 06.02.2026
89-55 με δίποντο του Σμάιλαγκιτς
22:39 | 06.02.2026
89-53 με τρίποντο του Χάκετ
22:37 | 06.02.2026
Έγιναν 89 οι πόντοι του Ολυμπακού, κάποιο από τα τελευταία τρίποντα ελέγχθηκε στην ανάπαυλα
22:36 | 06.02.2026
Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να έχιε διαφορά 40 πόντων
22:34 | 06.02.2026
90-50 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
22:33 | 06.02.2026
87-50 με 1/2 βολές από τον Ολυμπιακό
22:32 | 06.02.2026
86-50 με τρίποντο του Άλστον
22:31 | 06.02.2026
86-47 με καλάθι του Βεζένκοφ
22:31 | 06.02.2026
84-47 ξανά 1/2 βολές από τον Σέρβο ψηλό
22:28 | 06.02.2026
83-47 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
22:28 | 06.02.2026
82-47 με τρίποντο του Χάκετ
22:28 | 06.02.2026
82-44 με εύκολο λέι απ του Βεζένκοφ
22:25 | 06.02.2026
80-44 μετά από δίποντο του Γουόκαπ και βολές του Άλστον
22:25 | 06.02.2026
78-42 καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ
22:24 | 06.02.2026
76-42 με λέι απ στον αιφνιδιασμό του Γουόρντ
22:24 | 06.02.2026
74-42 με καλάθι του Γούοκαπ
22:24 | 06.02.2026
72-42 με κάρφωμα του Τζάλοου
22:22 | 06.02.2026
72-40 με τον Μιλουτίνοφ
22:20 | 06.02.2026
70-40 με 3/3 βολές του Ντόρσεϊ
22:20 | 06.02.2026
67-40 με καλάθι του Έντουαρντς
22:19 | 06.02.2026
67-38 τέταρτο τρίποντο του Ντόρσεϊ στο παιχνίδι
22:18 | 06.02.2026
64-38 με λέι απ του Βιλντόσα
22:18 | 06.02.2026
64-36 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
22:03 | 06.02.2026
61-36 με κάρφωμα του Σμάιλαγκιτς
22:02 | 06.02.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να κάνει ό,τι θέλει τους Ιταλούς και ουσιαστικά να βάζει τις βάσεις για τη νίκη
21:59 | 06.02.2026
61-34 με λέι απ του Πίτερς, αφού πρώτα είχε ευστοχήσει στη συμπληρωματική βολή ο Χολ
21:58 | 06.02.2026
58-34 εντυπωσιακό alley oop κάρφωμα του Ντόντα Χολ. Η πάσα από τον Εβάν Φουρνιέ
Πήρε και φάουλ ο ψηλός του Ολυμπιακού
21:58 | 06.02.2026
56-34 με 1/2 βολές του Έντουαρντς
21:57 | 06.02.2026
56-33 εύστοχη η βολή του Αμερικανού
21:54 | 06.02.2026
55-33 καλάθι και φάουλ του ΜακΚίσικ
21:53 | 06.02.2026
53-33 με 1/2 βολές του Σμάιλαγκιτς
21:52 | 06.02.2026
53-32 με 2/2 βολές του ΜακΚίσικ
21:51 | 06.02.2026
51-32 με κάρφωμα του Τζάλοου
21:51 | 06.02.2026
51-30 με σουτ μέσης απόστασης του Φουρνιέ
21:48 | 06.02.2026
49-30 με δύσκολο σουτ του Σμάιλαγκιτς
21:47 | 06.02.2026
Ο Ολυμπιακός έχει καταπιεί τη Βίρτους και το ΣΕΦ έχει πάρει φωτιά
21:47 | 06.02.2026
49-28 καλάθι και φάουλ του Χολ
21:46 | 06.02.2026
47-28 ξανά ο Φουρνιέ για τρεις
21:45 | 06.02.2026
44-28 σκοράρει και ο Φουρνιέ για τρεις
21:45 | 06.02.2026
41-28 πάρτι του Ολυμπιακού στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Τζόουνς σκόραρε από κοντά
21:41 | 06.02.2026
39-28 2/2 τρίποντα από τον Τζόσεφ
21:39 | 06.02.2026
36-27 με τρίποντο του Βεζένκοφ
21:39 | 06.02.2026
33-27 ξανά ο Βεζένκοφ, είναι καυτός σήμερα
21:39 | 06.02.2026
31-27 με σουτ μέσης απόστασης του Χάκετ
21:38 | 06.02.2026
31-25 με τρίποντο του Τζόσεφ
21:37 | 06.02.2026
28-23 κυρίαρχος ο Τζόουνς
21:37 | 06.02.2026
26-23 με κάρφωμα του Τζόουνς
21:34 | 06.02.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να έχει μικρό προβάδισμα. 24-23 το σκορ
21:34 | 06.02.2026
24-23 ο Βεζένκοφ εκμεταλλεύτηκε το miss match με τον Έντουαρντς. Δέκα πόντοι από τον παίκτη του Ολυμπιακού στο παιχνίδι
21:33 | 06.02.2026
22-23 ξανά με τρίποντο ο Ντόρσεϊ
21:32 | 06.02.2026
Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στην άμυνα κοντά στην ρακέτα του, καθώς έχει δεχθεί πολλά εύκολα καλάθια
21:32 | 06.02.2026
19-23 με διπλή προσπάθεια του Ντιαρά
21:30 | 06.02.2026
19-21 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
21:29 | 06.02.2026
16-21 με κάρφωμα του Ντιαρά, τάιμ άουτ
21:28 | 06.02.2026
16-19 με λέι απ του Έντουαρντς, είχε προηγηθεί τρίποντο των Ιταλών
21:28 | 06.02.2026
16-14 προβάδισμα με τον Βεζένκοφ
21:27 | 06.02.2026
14-14 τρομερή φάση από του Γουόρντ, πρώτα έκοψε τον αντίπαλό του και στη συνέχεια κάρφωσ στον αιφνιδιασμό
21:27 | 06.02.2026
12-14 ξανά από κοντά ο Βεζένκοφ
21:26 | 06.02.2026
10-14 με λέι απ του Βιλντόσα
21:26 | 06.02.2026
10-12 ο Βεζένκοφ απάντησε από κοντά
21:26 | 06.02.2026
8-12 ξανά με τον Τζάλοου οι Ιταλοί
21:24 | 06.02.2026
8-10 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
21:23 | 06.02.2026
Έχει κολλήσει στην επίθεση ο Ολυμπιακός
21:22 | 06.02.2026
6-10 με λέι απ του Τζάλοου
21:20 | 06.02.2026
6-8 με κάρφωμα του Τζάλοου
21:19 | 06.02.2026
6-6 Γουόρντ και Έντουαρντς σε απανωτά τρίποντα
21:18 | 06.02.2026
3-3 απαντάει από μακριά ο Γουόκαπ
21:17 | 06.02.2026
0-3 με τρίποντο του Τζάλοου
21:16 | 06.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
21:16 | 06.02.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
21:14 | 06.02.2026
Ο Βεζένκοφ πήρε το βραβείο του MVP του Ιανουαρίου της Euroleague
21:13 | 06.02.2026
Όλα τα μέλη του Ολυμπιακού και ο Χάκετ για τη Βίρτους Μπολόνια άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων της θύρας 7
21:13 | 06.02.2026
Βιλντόζα, Έντουαρντς, Νιανγκ, Σμάιλαγκιτς και Τζάλοου για τη Βίρτους Μπολόνια
21:11 | 06.02.2026
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνουφ ξεκινούν για τον Ολυμπιακό
21:11 | 06.02.2026
Χωρίς Παπανικολάου, Λαρεντζάκη, Μόρις και Νιλικίνα οι ερυθρόλευκοι εξαιτίας προβλημάτων τραυματισμού
21:08 | 06.02.2026
Οι Πειραιώτες έδωσαν τιμητική πλακέτα στον Βιλντόσα για την παρουσία του στην ομάδα
21:07 | 06.02.2026
21:07 | 06.02.2026
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώρισε την αποθέωση κατά την είσοδό του στο παρκέ του ΣΕΦ
21:06 | 06.02.2026
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα είναι sold out
21:03 | 06.02.2026
Η δωδεκάδα της Βίρτους Μπολόνια
Βιλντόσα, Έντουαρντς, Νιάνγκ, Ακόρσι, Σμάιλαγκιτς, Άλστον, Τσάνκα, Χάκετ, Φεράρι, Ντιαρά, Τζάλοου, Ακέλε
21:02 | 06.02.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Γουορντ, Βεζένκοβ, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ, Μιλουτίνοφ
21:02 | 06.02.2026
Ο Ολυμπιακός είναι στο 16-9 (9-3 εντός και 7-6 εκτός έδρας). Η Βίρτους είναι στο 12-14 (8-5 εντός και 4-9 εκτός έδρας)
20:52 | 06.02.2026
Ο Εβάν Φουρνιέ εμφανίστηκε στο γήπεδο φορώντας μπλούζα με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλοντας να δείξει την στήριξή του, μετά το περιστατικό στο Ντουμπάι
20:52 | 06.02.2026
Ο Ολυμπιακός ψάχνει την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα στην παράταση από την Ντουμπάι BC εκτός έδρας
20:51 | 06.02.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague