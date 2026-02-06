Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια live για την 27η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει στη δεύτερη θέση της Euroleague και θα επαναφέρει το θετικό κλίμα μετά την ήττα στο Ντουμπάι.
Euroleague27η αγωνιστική
21:19 | 06.02.2026
6-6 Γουόρντ και Έντουαρντς σε απανωτά τρίποντα
21:18 | 06.02.2026
3-3 απαντάει από μακριά ο Γουόκαπ
21:17 | 06.02.2026
0-3 με τρίποντο του Τζάλοου
21:16 | 06.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
21:16 | 06.02.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
21:14 | 06.02.2026
Ο Βεζένκοφ πήρε το βραβείο του MVP του Ιανουαρίου της Euroleague
21:13 | 06.02.2026
Όλα τα μέλη του Ολυμπιακού και ο Χάκετ για τη Βίρτους Μπολόνια άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων της θύρας 7
21:13 | 06.02.2026
Βιλντόζα, Έντουαρντς, Νιανγκ, Σμάιλαγκιτς και Τζάλοου για τη Βίρτους Μπολόνια
21:11 | 06.02.2026
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνουφ ξεκινούν για τον Ολυμπιακό
21:11 | 06.02.2026
Χωρίς Παπανικολάου, Λαρεντζάκη, Μόρις και Νιλικίνα οι ερυθρόλευκοι εξαιτίας προβλημάτων τραυματισμού
21:08 | 06.02.2026
Οι Πειραιώτες έδωσαν τιμητική πλακέτα στον Βιλντόσα για την παρουσία του στην ομάδα
21:07 | 06.02.2026
21:07 | 06.02.2026
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γνώρισε την αποθέωση κατά την είσοδό του στο παρκέ του ΣΕΦ
21:06 | 06.02.2026
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα είναι sold out
21:03 | 06.02.2026
Η δωδεκάδα της Βίρτους Μπολόνια
Βιλντόσα, Έντουαρντς, Νιάνγκ, Ακόρσι, Σμάιλαγκιτς, Άλστον, Τσάνκα, Χάκετ, Φεράρι, Ντιαρά, Τζάλοου, Ακέλε
21:02 | 06.02.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Γουορντ, Βεζένκοβ, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ, Μιλουτίνοφ
21:02 | 06.02.2026
Ο Ολυμπιακός είναι στο 16-9 (9-3 εντός και 7-6 εκτός έδρας). Η Βίρτους είναι στο 12-14 (8-5 εντός και 4-9 εκτός έδρας)
20:52 | 06.02.2026
Ο Εβάν Φουρνιέ εμφανίστηκε στο γήπεδο φορώντας μπλούζα με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλοντας να δείξει την στήριξή του, μετά το περιστατικό στο Ντουμπάι
20:52 | 06.02.2026
Ο Ολυμπιακός ψάχνει την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα στην παράταση από την Ντουμπάι BC εκτός έδρας
20:51 | 06.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague