Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια live για την 27η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει στη δεύτερη θέση της Euroleague και θα επαναφέρει το θετικό κλίμα μετά την ήττα στο Ντουμπάι.