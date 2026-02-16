Super League: Η ΑΕΚ που παρέμεινε στην κορυφή «καθαρίζοντας» από ντέρμπι και ο Παναθηναϊκός που απογοήτευσε ξανά

Μπορεί η 21η αγωνιστική να μην έφερε κάποια αλλαγή στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της Super League, αλλά η ΑΕΚ μπορεί να θεωρεί τον εαυτό της κερδισμένο. Η Ένωση δεν έφτασε στο “τρίποντο” και στο μεγάλο “διπλό” επί του ΠΑΟΚ (0-0), αλλά διατήρησε το αήττητο που τρέχει από τις 26.10.2025, κρατήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας και μάλιστα “καθάρισε” και από τα ντέρμπι που είχε να δώσει μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ “υποκλίνονται” στον Στρακόσα, που έπιασε το πέναλτι του Γιακουμάκι (3/3 σε εκτελέσεις πέναλτι στη φετινή Super League) και την κράτησε “όρθια” στο ξεκίνημα του ντέρμπι της Τούμπας, είχε καλύτερη εικόνα από τον ΠΑΟΚ, ενώ είδε και την τύχη να της γυρίζει την πλάτη στα δοκάρια των Κοϊτά και Γιόβιτς. Μάλιστα, το τελευταίο έγινε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, αγωνίστηκε με σημαντικές απουσίες (εκτός οι Κωνσταντέλιας και Πέλκας) έδειξε να έχει “χλομή” αγωνιστική εικόνα, ενώ δεν μπόρεσε να σκοράρει με πέναλτι αλλά και την κεφαλιά του Καμαρά στις καθυστερήσεις. Ο “δικέφαλος του Βορρά” δεν μπόρεσε έτσι να πιάσει την ΑΕΚ στην κορυφή, με πλάνο να την ξεπεράσει, αφού έχει ένα ματς λιγότερο από την Ένωση και τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ έχει να δώσει και το τελευταίο ντέρμπι της κανονικής διάρκειας της Super League, στην έδρα του Ολυμπιακού (08.03.2026, 21:00). Φυσικά, για το “δικέφαλο του Βορρά” υπάρχει στο άμεσο μέλλον το ματς με τη Θέλτα για τα Play Off του Europa League (Πέμπτη 19.02.2026, 19:45 – Τούμπα).

Έδαφος στη «μάχη» προς την κορυφή έχασε ο Ολυμπιακός, μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία. Οι «ερυθρόλευκοι» σπατάλησαν τις λίγες καλές στιγμές τους, έδειξαν να έχουν και πάλι πρόβλημα στην ανάπτυξη, αφού επιδόθηκαν για ακόμη μια φορά σε ένα… τσουβάλι σέντρες και κόλλησαν στο 0-0 απέναντι. Πλέον, ο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ καλείται να ανασυνταχθεί και να στρέψει το βλέμματα του στην… Ευρώπη, αφού μπροστά του βρίσκεται ο εντός έδρας αγώνας με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, για τα playoffs του Champions League.

Οι Βοιωτοί απέσπασαν έναν υπεροπολύτιμο βαθμό, στην προσπάθεια που κάνουν να παραμείνουν στην πρώτη 4άδα της Super League, παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το 42ο λεπτό καθώς ο Φωτιάς απέβαλε τον Όζμπολτ με δύο κάρτες σε διάστημα 25 δευτερολέπτων! Ο Λεβαδειακός βρήκε και γκολ με τον Παλάσιος, μετά την αποβολή του παίκτη του, αλλά ακυρώθηκε για φάουλ του σκόρερ στον Νασιμέντο, στην αρχή της φάσης.

Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να μειώσει την απόσταση από την 4η θέση, αλλά έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet μέσα στη Λεωφόρο. Έτσι, η διαφορά έμεινε στους 6 βαθμούς. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν με τον Τούμπτα στο 46′ και ο Μπακασέτας -την ώρα που αρκετός κόσμος στην εξέδρα αποδοκίμαζε- ισοφάρισε με σουτ στο 67′ για το τελικό σκορ.

Το “τριφύλλι” κόλλησε ξανά μετά από δυο αγωνιστικές -με τη νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού- με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να έχει μετριότατη εμφάνιση και να αποδοκιμάζεται! Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός χρωστάει τον αγώνα με τον ΟΦΗ, ενώ ο Λεβαδειακός έχει μπροστά του εκτός έδρας τους ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κι εντός το “τριφύλλι”.

Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Άρης 1-1

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νovibet 1-1

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία της Super League

1. AEK 49

2. Ολυμπιακός 47

3. ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39

5. Παναθηναϊκός 33

6. Άρης 27

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25 (20 αγ.)

9. Παναιτωλικός 21

10. Ατρόμητος 20 (20 αγ.)

11. Κηφισιά 20 (20 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 20

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8 (20 αγ.)

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ αλλά και το αυριανό Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (16.02.2026, 18:00).

Η επόμενη (22η) αγωνιστική

Σάββατο 21.02.2026

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

Κυριακή 22.02.2026

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος

18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

19:30 Άρης – Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός