Super League: Η κυριαρχική εμφάνιση της ΑΕΚ, το εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού και ο ΠΑΟΚ του έφηβου Τάισον

Αγωνιστική των “μεγάλων” ήταν η 11η της Super League, με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό να παίρνουν πειστικές νικές.

Η κατάσταση στην κορυφή της Super League παρέμεινε αμετάβλητη, καθώς ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ακολούθησαν το παράδειγμα του πρωτοπόρου Ολυμπιακού και πανηγύρισαν θετικά αποτελέσματα την Κυριακή (23/11/2025).

Κυριαρχική εμφάνιση από την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις της κόντρα στον Άρη στην Opap Arena, με το τελικό 1-0 ίσως να αδικεί την εικόνα της Ένωσης, η οποία κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο από τα πρώτα λεπτά.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε την ομάδα του να παίζει όπως ακριβώς θέλει, πιέζοντας ασφυκτικά τον Άρη και δημιουργώντας πολλές φάσεις για γκολ.

Το αρνητικό για την ΑΕΚ είναι ότι και πάλι έβγαλε… πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί τον “λυτρωτή” Ζίνι στο φινάλε για να πάρει μία νίκη, η οποία θα μπορούσε να έρθει πολύ πιο εύκολα, αν η Ένωση τελείωνε καλά τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Μπορεί και χωρίς τον Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ του έφηβου Τάισον

Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε χωρίς τον ηγέτη Γιάννη Κωνσταντέλια στη σύνθεσή του, ωστόσο κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κηφισιάς στην Τούμπα, επικρατώντας με 3-0.

Οι Θεσσαλονικείς δεν εντυπωσίασαν με την εμφάνισή τους, ωστόσο ήταν σοβαροί και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τάισον, ο οποίος μοίρασε… απαντήσεις.

Κάποιοι τον λένε μεγάλο, ωστόσο ο 38χρονος Βραζιλιάνος έκανε και πάλι τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ, σημείωσε δύο γκολ στο φινάλε και πανηγύρισε, κάνοντας τον… παππού.

Ρολάρει ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν σίφουνας από τις Σέρρες, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 3-0 μπροστά σε 3.000 οπαδούς του.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε την ομάδα του να παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο μετά το 30′ και να φτάνει σε μία εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη, παρότι παρατάχθηκε με πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών, ενώ έχασε και τους Τσιριβέγια – Λαφόν με τραυματισμό μέσα στο παιχνίδι.

Οι πράσινοι υπηρέτησαν το πλάνο του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος είδε τον Τετέ να μοιράζει δύο ασίστ, τον Μπακασέτα να πραγματοποιεί ίσως την καλύτερη φετινή εμφάνισή του και τον Γεντβάι να σκοράρει για δεύτερο σερί παιχνίδι και μάλιστα με ανάποδο ψαλίδι.

Η 11η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα (24/11/2025) με τις αναμετρήσεις Βόλος – Λεβαδειακός και ΑΕΛ – ΟΦΗ.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ – Αρης 1-0

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Βόλος – Λεβαδειακός (6μμ)

ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ (8μμ)

Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 28

2. ΠΑΟΚ 26

3. ΑΕΚ 25

4. Βόλος 18

————————————-

5. Λεβαδειακός 18

6.Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 13

8. Κηφισιά 12

—————————————-

9. Παναιτωλικός 12

10. Ατρόμητος 9

11. Αστέρας AKTOR 8

12.ΑΕΛ Novibet 7

13. ΟΦΗ 6

14. Πανσερραϊκός 5

*Οι Παναθηναϊκός, Βόλος, Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet έχουν ένα ματς λιγότερο.

**O OΦΗ έχει δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

ΟΦΗ – Βόλος

Αρης – ΑΕΛ Νovibet

Κηφισιά – Πανσερραϊκός

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ