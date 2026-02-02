Super League: «Όρθιος» ο Ολυμπιακός, κερδισμένος ο ΠΑΟΚ και ανανεωμένος ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός πήρε στο τέλος την ισοπαλία με 1-1 στην έδρα της ΑΕΚ, για την 19η αγωνιστική της Super League και έμεινε… όρθιος στην Allwyn Arena, αλλά και στη “μάχη” για την κορυφή της βαθμολογίας.

Έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να προσπεράσει ξανά την ΑΕΚ στη βαθμολογία της Super League, αλλά κερδισμένος από το “Χ” της Allwyn Arena, ήταν ο ΠΑΟΚ, αφού μετά τη δική του νίκη με 4-1 επί του Πανσερραϊκού, μπορεί να βρεθεί μόνος πρώτος, με θετικό αποτέλεσμα στο εξ αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός και ο Λεβαδειακός είχαν εύκολο έργο στη 19η αγωνιστική, με τους “πράσινους” να επικρατούν άνετα με 3-0 της Κηφισιάς και τους Βοιωτούς να “σαρώνουν” με 3-1 και τον Αστέρα Τρίπολης.

Το γκολ του Ταρέμι συνέχισε το «θρίλερ»

Η ΑΕΚ βρέθηκε “αγκαλιά” με μία νίκη που θα την έφερνε σε θέση ισχύος έναντι του Ολυμπιακού, αλλά και πάνω από τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία, αλλά το γκολ του Ταρέμι διατήρησε το… θρίλερ στη φετινή Super League.

Από την αρχή της χρονιάς, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ εναλλάσσονται στην κορυφή της βαθμολογίας, με την εξέλιξη του πρωταθλήματος να είναι συγκλονιστική μέχρι στιγμής και ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα 2/3 της κανονικής περιόδου.

Οι τρεις ομάδες έδειξαν για μία ακόμη φορά ότι θα “παλέψουν” μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα της σεζόν 2025-26, με τον ΠΑΟΚ να είναι αυτή τη στιγμή, οριακά σε θέση οδηγού, αφού τον ενδιαφέρουν μόνο τα δικά του αποτελέσματα. Με τη Super League να περιλαμβάνει όμως και φέτος πλέι οφ, όλα συνωμοτούν σε μία “μάχη” που θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

Ο «νέος» Παναθηναϊκός θα «παλέψει» με τον Λεβαδειακό

Σε μία δεύτερη… κούρσα στη φετινή Super League, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι θα “παλέψει” με τον Λεβαδειακό για την τελευταία θέση στα πλέι οφ της κορυφής.

Οι “πράσινοι” είναι ακόμη στο -9 από τη μεγάλη έκπληξη της φετινής σεζόν, αλλά έχει και ένα ματς λιγότερο με τον ΟΦΗ, δείχνοντας και σημάδια… ανανέωσης με τους νέους παίκτες στο ρόστερ του.

Πολλοί από αυτούς (Κοντούρης, Παντελίδης, Τετέι, Αντίνο και Ταμπόρδα) πήραν θέση μάλιστα στο χορτάρι της Λεωφόρου για τον αγώνα με την Κηφισιά και οδήγησαν την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ σε μία από τις πιο άνετες νίκες της στη σεζόν.

Τα αποτελέσματα της 19η αγωνιστικής

Παναιτωλικός – Άρης 0-1

Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2

Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-0

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Η βαθμολογία της Super League

1. ΑΕK 45

2. ΠΑΟΚ 44

3. Ολυμπιακός 43

4. Λεβαδειακός 38

5. Παναθηναϊκός 29

6. Άρης 25

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 21

9. Κηφισιά 19

10. ΑΕΛ Novibet 19

11. Ατρόμητος 17

12. Παναιτωλικός 15

13. Αστέρας Τρίπολης 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν και τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, Κηφισιά – ΠΑΟΚ