Super League playoffs: Η ΑΕΚ που «άλωσε» το Φάληρο και το «δώρο» του Παναθηναϊκού από την Τούμπα

Σημαντική αλλαγή στον βαθμολογικό πίνακα των playoffs της Super League μετά τα Ολυμπιακός – ΑΕΚ (0-1) και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (0-0) και… κιτρινόμαυρο προβάδισμα τίτλου, σε μια περίοδο που απαγορεύονται τα λάθη!

Η ΑΕΚ έκανε το αποτέλεσμα της βραδιάς, μέσα σε μια έδρα που είχε δεχθεί 15 γκολ μετά το τελευταίο της “διπλό”! Η Ένωση είδε τον Κοϊτά να σκοράρει, άντεξε με ευκολία στην πίεση του Ολυμπιακού και κράτησε το 0-1 στην πρεμιέρα των playoffs της Super League, με το γκολ του Γιαζίτσι στο 90+8 να ακυρώνεται ως οφσάιντ (ο Πιρόλα, από θέση οφσάιντ, επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Στρακόσα).

Έτσι, η ΑΕΚ πήρε μεγάλο “διπλό” στο “Καραϊσκάκης”, που τη φέρνει στο +5 από τον Ολυμπιακό και την τοποθετεί ξεκάθαρα σε θέση οδηγού για το φετινό τίτλο, παίρνοντας παράλληλα και ιδανική ψυχολογία, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της με τη Ράγιο Βαγεκάνο, τη Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026, 19:45), για τα προημιτελικά του Conference League. Μεγάλο “όπλο” της Ένωσης στο ντέρμπι, η αποτελεσματικότητα αμυντική της συμπεριφορά, κόντρα στον Ολυμπιακό που έκανε ένα από τα χειρότερά του ματς στο πρωτάθλημα, με τους παίκτες του να μη μπορούν να κάνουν τίποτα δημιουργικό και τον Μεντιλίμπαρ να μη μπορεί να βοηθήσει από τον πάγκο. Μια ομάδα… ντεφορμέ σε όλα της τα σημεία!

Η ΑΕΚ όχι μόνο αύξησε τη διαφορά της από τον Ολυμπιακό, αλλά έφτασε στο +5 και από τον ΠΑΟΚ, αφού ο Παναθηναϊκός έφυγε με το 0-0 από την Τούμπα και έκανε “δώρο” στην Ένωση.

Έπειτα από ένα μετριότατο παιχνίδι, δίχως πολλές φάσεις μπροστά στις δυο εστίες, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι. Ο ‘δικέφαλος του Βορρά” είχε την κατοχή στο πρώτο ημίχρονο χωρίς να κάνει ευκαιρία, ενώ το “τριφύλλι” είχε καλύτερη αγωνιστική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και “έσβησε” το ματς και τις ελπίδες των γηπεδούχων για νίκη.

Ένα ματς που για τον Ραζβάν Λουτσέσκου πέρασε γρήγορα σε δεύτερη μοίρα. Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει σοβαρότερα πράγματα να ανησυχεί, με τον πατέρα του, Μιρτσέα, να βρίσκεται σε ΜΕΘ σε νοσοκομείο στο Βουκουρέστι.

Για τη 2η αγωνιστική, που θα διεξαχθεί την Κυριακή του Θωμά (19.04.2026, Newsit.gr), η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να “χτυπήσει” και το δεύτερο διεκδικητή του τίτλου, υποδεχόμενη τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (18:00). Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, τον περιμένει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (21:00).

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ (1-4)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

Η βαθμολογία των πλέι οφ (1-4)

AEK 63

ΠΑΟΚ 58

Ολυμπιακός 58

Παναθηναϊκός 50

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Playoffs

2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Απριλίου)

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (6μμ)

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (9μμ)

3η αγωνιστική (Κυριακή 3 Μαϊου)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)

4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαϊου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)

6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)