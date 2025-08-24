Super League: Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της πρώτης αγωνιστικής – Δείτε γκολ και φάσεις

Τα φαβορί επικράτησαν στην πρώτη αγωνιστική της ανανεωμένης της Super League, με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να φτάνουν εύκολα ή δύσκολα στη νίκη, την ώρα που η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΟΦΗ αναβλήθηκε λόγω των υποχρεώσεων του τριφυλλιού στην Ευρώπη.

Όλοι οι μεγάλοι της Super League αγωνίστηκαν στην έδρα τους στην πρώτη αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί δύσκολα του Αστέρα Τρίπολης με 2-0, τον Άρη να “λυγίζει” τον Βόλο με 2-0, την ΑΕΚ να νικάει άνετα τον Πανσερραϊκός επίσης με 2-0 και τον ΠΑΟΚ να κάμπτει την αντίσταση της ΑΕΛ με 1-0.

Το μοναδικό διπλό της αγωνιστικής μέχρι στιγμής σημειώθηκε στο Αγρίνιο, με τον Ατρόμητο να αλώνει (0-2) την έδρα του Παναιτωλικού, ενώ τη Δευτέρα (25/8/2025) ο Λεβαδειακός υποδέχεται την Κηφισιά.

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί όταν οριστεί ο εξ αναβολής αγώνας Παναθηναϊκός – ΟΦΗ.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR 2-0

Άρης – Βόλος 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0

25/08 19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (αναβολή)

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 3

2. Άρης 3

3. Ατρόμητος 3

4. Ολυμπιακός 3

5. ΠΑΟΚ 3

6. Κηφισιά 0

7. Λεβαδειακός 0

8. ΟΦΗ 0

9. Παναθηναϊκός 0

10. ΑΕΛ 0

11. Αστέρας 0

12. Παναιτωλικός 0

13. Πανσερραϊκός 0

14. Βόλος 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 30 Αυγούστου

19:00 Βόλος-Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός-ΟΦΗ

21:00 Άρης- Παναιτωλικός

21:30 ΑΕΛ-Κηφισιά

Κυριακή 31 Αυγούστου

20:00 ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης

21:00 ΠΑΟΚ- Ατρόμητος

22:00 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός