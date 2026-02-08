Βαθμολογία Super League: Η ΑΕΚ στην κορυφή μετά την ήττα του Ολυμπιακού και την γκέλα του ΠΑΟΚ, οι φάσεις και τα γκολ

Αλλαγή “σκυτάλης” στην κορυφή της Super League έφερε η ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ πέρασε με 4-0 από την έδρα του Πανσερραϊκού και είδε στη συνέχεια -κατά σειρά- τον ΠΑΟΚ να μένει στο 0-0 στην έδρα του Άρη και τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο “Γ. Καραϊσκάκης” (0-1).

Η κορυφή του βαθμολογικού πίνακα βάφτηκε έτσι και πάλι στα κιτρινόμαυρα, με την ΑΕΚ να φτάνει τους 48 βαθμούς και να αφήνει στο -2 τον Ολυμπιακό και στο -3 τον ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κερδισμένος της 20ης αγωνιστικής και ο Παναθηναϊκός, που βρέθηκε στο +6 από τον 6ο Άρη, ενώ πλησίασε και τον 4ο Λεβαδειακό (στο -6 αλλά οι “πράσινοι” έχουν και ματς λιγότερο).

Τα αποτελέσματα στην 20η αγωνιστική

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός 1-4

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2-0

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1

Η βαθμολογία (20η αγωνιστική)

1. AEK 48

2. Ολυμπιακός 46

3. ΠΑΟΚ 45 (19. αγ)

4. Λεβαδειακός 38

————————————-

5. Παναθηναϊκός 32 (19.αγ)

6. Άρης 26

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 24 (19 αγ.)

————————————–

9. Ατρόμητος 20

10. Κηφισιά 19 (19 αγ.)

11. ΑΕΛ Novibet 19

12. Παναιτωλικός 18

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (21η)

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (17:00)

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (19:30)

Βόλος – Αρης (20:00)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ (17:30)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (19:30)

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νovibet (21:00)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (18:00)