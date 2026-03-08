Βαθμολογία Super League: Μόνη η ΑΕΚ στην κορυφή μετά το 0-0 στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός πήρε «διπλό» Ευρώπης

Μια αγωνιστική μετά την… πτώση της από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League, η ΑΕΚ επέστρεψε στην πρώτη θέση και μάλιστα βρίσκεται μόνη, μετά το 0-0 στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Η “λευκή” ισοπαλία στο Φάληρο έβγαλε κερδισμένη την ΑΕΚ που έμεινε στο +2 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, δυο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League.

Στο άλλο σημαντικό ματς της ημέρας, ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός και αποτελεσματικός στη Βοιωτία και έκανε “πάρτι” επί του Λεβαδειακό (1-4) “κλειδώνοντας” έτσι την 4η θέση, την παρουσία του στα playoffs και ένα ευρωπαϊκό “εισιτήριο”.

Ο Παναθηναϊκός είχε τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ (37′ Ερνάντεθ, 45+3’πεν. Μπακασέτας, 50′ Κοντούρης, 70′ Κυριακόπουλος), με τον Λεβαδειακό να “υποκλίνεται’ στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ και να μειώνει (1-3) με τον Πεντρόσο στο 61′.

Στο ντέρμπι των ουραγών, ο Πανσερραϊκός επικράτησε 1-0 του Αστέρα μέσα στην Τρίπολη, με τον Αντρέι Ιβάν να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 45+2′. Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Αρκάδες που παρέμειναν στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα (αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το 28′, εξαιτίας αποβολής του Γιαμπλόνσκι.

Η 24η αγωνιστική

Άρης – Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1

Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

Η βαθμολογία

1. AEK 56

2. ΠΑΟΚ 54

3. Ολυμπιακός 54

4. Παναθηναϊκός 45

————————————-

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 29

7. Άρης 29

8. Ατρόμητος 28

————————————–

9. Βόλος 28

10. Κηφισιά 24 (23 αγωνες)

11. Παναιτωλικός 21 (23 αγωνες)

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 15

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

17:00: ΟΦΗ – Ολυμπιακός

19:30: Πανσερραϊκός – Άρης

20:00: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

16:00: Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ

18:00: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

19:30: Ατρόμητος – ΑΕΚ

21:00: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός