Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ που δίχασε τις ΗΠΑ: Το ανθρωποκυνηγητό του FBI για τον δράστη, οι φωτογραφίες και η διαμάχη για την οπλοκατοχή

Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία των ΗΠΑ από τη δολοφονία του συντηριτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, με το FBI να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει τον δράστη του φρικτού εγκλήματος.

Ο Τσάρλι Κερκ υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και πατέρας δύο παιδιών, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στις ΗΠΑ, δημιουργώντας πολλά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις των πανεπιστημίων.



Την Τετάρτη 10.09.2025 στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ ακολούθησε το γνώριμο σχήμα εκδηλώσεων που έχει κάνει πολλές φορές: μια μεγάλη υπαίθρια συγκέντρωση με φοιτητές, ζωντανές πολιτικές συζητήσεις και συνεργασία με την πανεπιστημιακή αστυνομία για την ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε μόνο ένας πυροβολισμός από την ταράτσα κτιρίου σε απόσταση άνω των 100 μέτρων, για να καταρρεύσουν όλα.

Η στοχευμένη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ήρθε να προστεθεί στην αύξηση της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ και αποκάλυψε έναν νέο και ανησυχητικό κίνδυνο για τα πανεπιστήμια.

Νέο κύμα βίας

Η αναλύτρια εθνικής ασφάλειας Τζουλιέτ Κάγιεμ είπε στο CNN: «Η πολιτική βία έχει απελευθερωθεί. Δεν μιλάμε πια για μεμονωμένες επιθέσεις. Γίνεται και από την αριστερά και από τη δεξιά. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι μια ελεύθερη κοινωνία υπάρχει μόνο όταν μπορείς να μπεις στην πολιτική, όπως έκανε ο Τσάρλι Κερκ, και να μιλήσεις χωρίς να κινδυνεύεις να πεθάνεις. Αυτό είναι επίθεση όχι μόνο στον Κερκ αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, φέρνει στην επιφάνεια τους φόβους ότι η βία θα φέρει και άλλη βία, από αυτούς που θα ζητήσουν εκδίκηση, διευρύνοντας έναν ακόμα πιο βαθύ κύκλο αιματοχυσίας.

Όπως πιστεύουν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και από άλλους αξιωματούχους, θα κριθεί με τα μηνύματά τους για τη δολοφονία και τη στάση τους, εάν θα κρατήσουν το κύμα αυτό οργής υπό έλεγχο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», χαρακτηρίζοντας τον Κερκ «μάρτυρα της αλήθειας και της ελευθερίας».

Η πρόκληση της ασφάλειας

Τα πανεπιστήμια έχουν σχέδια για αντιμετώπιση μαζικών πυροβολισμών, αλλά δεν υπήρχαν παραδείγματα τα τελευταία χρόνια όπου πανεπιστημιακός ομιλητής στοχοποιήθηκε και δολοφονήθηκε με τέτοιο τρόπο.

Η επίθεση με σκοπευτικό όπλο μεγάλης εμβέλειας θυμίζει περισσότερο κινδύνους που αντιμετωπίζουν αρχηγοί κρατών και είναι σχεδόν αδύνατον να αποτραπεί χωρίς «μυστικές υπηρεσίες» και ειδικούς ελέγχους.

NEW: The gun recovered in Charlie Kirk assassination.



Source: New York Post

Όμως τόσο βαριά μέτρα ασφαλείας (έλεγχοι εισόδου, ανιχνευτές μετάλλων, έλεγχοι τσαντών) έρχονται σε αντίθεση με την ανοιχτή φύση της αμερικανικής πανεπιστημιακής ζωής.

Οι ελλείψεις στην ασφάλεια της εκδήλωσης

Ο αρχηγός της πανεπιστημιακής αστυνομίας, Τζεφ Λονγκ, είπε ότι έξι αστυνομικοί είχαν αναλάβει την εκδήλωση. Μερικοί βρίσκονταν ανάμεσα στο πλήθος με πολιτικά, ενώ άλλοι ήταν σε εμφανές σημείο και επεσήμανε ότι υπήρξε συντονισμός με την ομάδα ασφαλείας του Κερκ.

Ωστόσο, το σημείο όπου μιλούσε ο Κερκ ήταν περικυκλωμένο από ψηλότερα κτίρια με ταράτσες που πρόσφεραν καθαρή οπτική στο χώρο. Αυτό έκανε τον χώρο ευάλωτο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περίπου 3.000 φοιτητές, χωρίς να γίνει κανένας έλεγχος στην είσοδο.

Ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλειας του Κερκ

Στις φωτογραφίες φαίνονται τουλάχιστον δύο άνδρες με μαύρες μπλούζες, μέλη της ιδιωτικής ασφάλειας του Κερκ. Ο ρόλος τους ήταν να τον προστατεύουν από κοντινές απειλές, όχι από πυρά εξ αποστάσεως.

Ο πρώην πράκτορας του FBI, Γκρεγκ Σάφερ, εξήγησε: «Αν κάποιος έβγαζε όπλο κοντά, θα μπορούσαν να αντιδράσουν. Το πρόβλημα ήταν ότι η σφαίρα ήρθε από μακριά».

Μόνο με διασκορπισμένους ελεύθερους σκοπευτές (countersnipers) θα μπορούσε να υπάρξει προστασία σε τέτοιο σενάριο – κάτι ανέφικτο για πανεπιστημιακή αστυνομία.

Η ανοιχτή εκδήλωση που του κόστισε

Η εκδήλωση είχε σχεδιαστεί να είναι προσβάσιμη: σε βίντεο, τοπικό παράρτημα της οργάνωσης του Κερκ έδειχνε στους φοιτητές πώς να βρουν τον χώρο ξεκινώντας από το κέντρο φοιτητών και περνώντας μέσα από ανοιχτές πόρτες.

Το γεγονός ότι ήταν μία ανοιχτή εκδήλωση, ήταν μέρος της γοητείας της, αλλά και ο λόγος που πρακτικά δεν υπήρχε ασφάλεια.

Το σοκ για τους φοιτητές και οι αντιδράσεις

Την ώρα της επίθεσης ο Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες. Το πλήθος πανικοβλήθηκε και έτρεξε να σωθεί, όπως δείχνουν βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι φοιτητές αντέδρασαν όπως έχουν μάθει από μικροί με ασκήσεις ασφαλείας: να τρέξουν, να κρυφτούν, να παλέψουν αν χρειαστεί, αναφέρει η Washington Post

Τι λένε οι ειδικοί για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια

Ο ειδικός σε θέματα πανεπιστημιακής ασφάλειας, Ντάνιελ Κάρτερ, είπε ότι δεν είναι λύση να κλείσουν τα πανεπιστήμια και να γίνουν σαν στρατόπεδα. «Η ουσία της ανώτατης εκπαίδευσης είναι το ανοιχτό campus», τόνισε.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι μόνο η υπηρεσία ασφαλείας προέδρου/αντιπροέδρου θα μπορούσε να αποτρέψει τέτοιο χτύπημα με ελέγχους στις ταράτσες και στα γύρω κτίρια.

Άλλοι ειδικοί είπαν ότι ίσως χρειαστεί στο μέλλον οι εκδηλώσεις αυτού του είδους να γίνονται σε εσωτερικούς χώρους.

Η συζήτηση για την οπλοκατοχή

Το περιστατικό αναμένεται να αναζωπυρώσει τη διαμάχη για το αν πρέπει να επιτρέπεται η οπλοφορία σε πανεπιστήμια.

Στη Γιούτα, ο νόμος άλλαξε τον Μάιο, δίνοντας το δικαίωμα σε άτομα 18 ετών και άνω με άδεια οπλοφορίας να φέρουν όπλο σε campus.

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα εικόνα του δράστη που αναζητεί για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ, ζητώντας τη συνδρομή του κόσμου για την ταυτοποίησή του.

Η δημοσίευση της φωτογραφίας έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του FBI ότι διαθέτει ευκρινές βίντεο με τον φερόμενο ως δράστη ενώ σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα των ομοσπονδιακών αρχών που έχουν αναλάβει την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το τυφέκιο του δράστη σε μια δασώδη περιοχή, μέσα από την οποία διέφυγε αφού πυροβόλησε τον Κερκ.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

1-800-CALL-FBI

Σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η Wall Street Journal ανέφερε ότι τα φυσίγγια που εντόπισαν στο όπλο του δράστη, είχαν χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα και μηνύματα υπέρ των τρανς ατόμων.

Το χρονικό της δολοφονίας που σόκαρε τον κόσμο

Ο Κερκ, ο οποίος ήταν γνωστός για τις ομιλίες του σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλες τις ΗΠΑ, βρισκόταν στο Utah Valley University για την πρώτη από τις πολλές προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε πανεπιστημιουπόλεις.

Φορώντας ένα απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα κάτω από λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», απαντούσε σε ερωτήσεις κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Βίντεο έδειξαν ότι ο Κερκ συζητούσε με έναν φοιτητή για τους μαζικούς πυροβολισμούς πριν σκοτωθεί.

«Ξέρετε πόσοι Αμερικανοί τρανσέξουαλ υπήρξαν δράστες μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» αναρωτήθηκε ο Κερκ, πριν απαντήσει: «Πάρα πολλοί».

Ο Κερκ αναρωτήθηκε ξανά: «Ξέρετε πόσοι μαζικοί εκτελεστές υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;». Απάντησε: «Μετρώντας ή μη τη βία των συμμοριών;» πριν ακουστεί ένας πυροβολισμός. Αυτά ήταν και τα τελευταία του λόγια. Ο Κερκ κατέρρευσε στην καρέκλα του δευτερόλεπτα αργότερα.

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Ο Κερκ ήταν μία από τις πιο μεγάλες συντηρητικές φωνές των ΗΠΑ, προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης και βασικός σύμμαχος του Τραμπ.

Ήταν συνιδρυτής του Turning Point USA, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που υπερασπίζεται τη συντηρητική πολιτική σε σχολικές και πανεπιστημιακές σχολές, όταν ήταν μόλις 18 ετών.

Με τον συνιδρυτή του, Γουίλιαμ Μοντγκόμερι, η οργάνωση είχε ως στόχο να μεταφέρει τις ιδέες τους για χαμηλότερους φόρους και λιγότερο κράτος σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλες τις ΗΠΑ. Υποστήριξαν ότι η μη κερδοσκοπική τους οργάνωση παρείχε ένα αντίβαρο στη φιλελεύθερη πολιτική που κυριαρχούσε σε μεγάλο βαθμό στις πανεπιστημιουπόλεις.

Το Turning Point υποστήριξε με ενθουσιασμό τον Τραμπ μόλις αυτός κατέκτησε το χρίσμα για την προεδρία το 2016, με τον Κερκ να υπηρετεί ως προσωπικός βοηθός του μεγαλύτερου γιου του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Κερκ ανέβηκε με την εκστρατεία του Τραμπ και έγινε αναγνωρίσιμη προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης, εμφανιζόμενος τακτικά στην τηλεόραση, όπου έπλεκε το εγκώμιο του προέδρου και παρενέβαινε σε πολιτιστικούς πολέμους.

Το podcast του, The Charlie Kirk Show, φιλοξενούσε τακτικά καλεσμένους με ειλικρινείς απόψεις για πολιτιστικά θέματα.