Η Ευρώπη που έμαθε να λέει «όχι» και ο οργισμένος Τραμπ με φόντο τα Στενά του Ορμούζ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στην 18η μέρα του και η κατάσταση δεν δείχνει να εκτονώνεται, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να θέλει να «κατακτήσει» τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την βοήθεια της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αφού πανηγύρισε την δολοφονία του Αλί Λαριτζανί, του δεύτερου ισχυρότερου άνδρα στο Ιράν, στη συνέχεια επιδόθηκε σε ένα κρεσέντο επιθετικότητας απέναντι στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ.

Ενώ αρχικά ο Τραμπ μιλούσε για βοήθεια από τους συμμάχους για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μόλις είδε ότι η αυτή η βοήθεια δεν πρόκειται να έρθει, άλλαξε τροπάριο και άρχισε να επιτίθεται τόσο στην Ευρωπαική Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ.

Μάλιστα δεν δίστασε να πει πως εξετάζει την αποχώρησή του από το ΝΑΤΟ ενώ έκανε λόγο για μια «πολύ ανόητη επιλογή» την απόφαση να μην βοηθήσει στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα την Τρίτη (17/03/2026) με οργισμένο μήνυμα στο Truth Social επιτέθηκε στους συμμάχους του και δήλωσε ορθά κοφτά πως πλέον δεν χρειάζεται την βοήθειά τους για τα Στενά του Ορμούζ.

Μάλιστα τόνισε πως ποτέ δεν την χρειαζόταν την βοήθειά τους για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και πως στόχος του ήταν να δει τις αντιδράσεις τους, δηλώνοντας πως είναι πολύ απογοητευμένος.

Στο ίδιο μήκος κλίματος και οι δηλώσεις του στη συνάντηση με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μιχόλ Μάρτιν την Τρίτη στον Λευκό Οίκο, εκεί όπου επιτέθηκε προσωπικά τόσο στον Εμανουέλ Μακρόν για τον οποίο είπε πως δεν θα είναι για πολύ πρόεδρος της Γαλλίας, όσο και στον Κιρ Στάρμερ λέγοντας πως από τότε που εμφανίστηκε, οι σχέσεις Βρετανίας- ΗΠΑ είναι στο χειρότερο σημείο.

Ο εκνευρισμός του Ντόναλντ Τραμπ δεν οφείλεται βέβαια μόνο στην στάση της Ευρώπης αλλά και στην αιφνίδια παραίτηση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ Τζο Κεντ, ο οποίος στην επιστολή του επιτέθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο για τον πόλεμο στο Ιράν και είπε πως έγινε επειδή τον πίεσε το Ισραήλ.

Ο Λευκός Οίκος απάντησε με εξίσου σκληρό τρόπο στον Κεντ, όμως το γεγονός αυτό έφερε σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αναφορικά με το εσωτερικό μέτωπο καθώς οι Αμερικανοί πολίτες δεν βλέπουν με καλό μάτι τον πόλεμο.

Η αλλαγή στάσης της Ευρώπης

Η Ευρώπης φαίνεται να αλλάζει για τα καλά την στάση της απέναντι στις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς επιλέγει πλέον μια πιο ξεκάθαρη και κυρίως σκληρή γραμμή απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και τόσο η Ευρώπη όσο και το ΝΑΤΟ εμφανίζονται απρόθυμοι να συμμετάσχουν σε κάτι που δεν αποφάσισαν εκείνοι αλλά και να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια όσον αφορά την διαχείριση της κρίσης στα Στενά του Χορμούζ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν το είπε ξεκάθαρα πως όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην περιοχή δεν θα σταλεί βοήθεια.

Το σημείο κλειδί στη στάση των Ευρωπαίων είναι το γεγονός πως λένε ανοικτά πλέον πως ο πόλεμος αυτός δεν είναι δικός τους και πως δεν ρωτήθηκαν ποτέ τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ισραήλ για την ξαφνική επίθεση που εξαπέλυσαν στο Ιράν.

Η ευρωπαϊκή στάση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι μόνο πολιτική αλλά αφορά και πρακτικά ζητήματα που απασχολούν την ΕΕ. Ο φόβος για έκρηξη του μεταναστευτικού από τη Μέση Ανατολή είναι μεγάλος, ενώ αυξάνεται και ο κίνδυνος της τρομοκρατικής απειλής ως αντίποινα για τον πόλεμο.

Επίσης το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη εκτινάξει τις τιμές στην ενέργεια, κάτι που θα έχει μεγάλες επιπτώσεις στις οικονομίες της ΕΕ, στην βιομηχανία αλλά και στο κόστος διαβίωσης των πολιτών.

Το «παράθυρο» για αλλαγή πλεύσης είναι η Ουκρανία

Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι ηγέτες στην Ευρώπη που θεωρούν πως η σχέση ανάμεσα σε ΕΕ και Ντόναλτν Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί win win.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, θεωρεί πως μπορεί να προσφερθεί στον Τραμπ αυτό που επιθυμεί και παράλληλα να ευνοηθεί και η Ευρώπη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει, άσχετα αν πλέον το αρνείται, την ευρωπαϊκή στρατιωτική υποστήριξη για την ασφάλεια των Στενών του Χορμούζ ενώ η Ευρώπη θέλει να κλείσει το μεγάλο «αγκάθι» που την απασχολεί. Το Ουκρανικό.

Έτσι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η βοήθεια της Ευρώπης στα Στενά του Ορμούζ, αν ο Αμερικανός πρόεδρος εξασφαλίσει όλη τη στήριξη που χρειάζεται η Ουκρανία ώστε να επιτύχει μια αποδεκτή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Άλλωστε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει μειώσει το ενδιαφέρον για την εξέρευση ειρηνευτικής λύσης στην Ουκρανία, κάτι που είναι σε βάρος του Κιέβου που βλέπει την Ρωσία να εδραιώνεται στην περιοχή.