Maison Henry Jullien, η μικρή γαλλική εταιρεία πίσω από τα «Top Gun» γυαλιά του Μακρόν: 10 άτομα φτιάχνουν 1.000 ζευγάρια τον χρόνο

Δεν ήταν μια δήλωση, ούτε μια χειραψία, ούτε καν ατάκα. Μόνο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Τα γυαλιά – καθρέφτης aviator του Εμανουέλ Μακρόν έκαναν τον γύρο του κόσμου, έγιναν viral και γέννησαν περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα συνήθως προκαλεί μια διπλωματική κρίση. Κάποιος τραυματισμός; Στυλιστική έμπνευση; Ή μήπως ένα μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο; Σε μια εποχή όπου η εικόνα μετρά όσο και οι λέξεις, ο Γάλλος πρόεδρος απέδειξε ότι μερικές φορές η πολιτική περνά… μέσα από έναν σκελετό γυαλιών ηλίου.

Η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν – και μάλιστα παραπάνω από μία φορά – με τα γυαλιά ηλίου τύπου Top Gun ήταν αρκετή για να ανάψει φωτιές στα social media και να γεννήσει αμέτρητα καυστικά σχόλια, memes και… θεωρίες. Είχε τραυματιστεί σε κάποιον αγώνα μποξ; Μήπως χτύπησε στο γυμναστήριο; Μέχρι και ότι τον έδειρε η Μπριζίτ Μακρόν είπαν κάποιοι κακοπροαίρετοι.

«Ξέχασε ποιος είναι υπεύθυνος, οπότε η Μπριζίτ τον μαστίγωσε», έγραψε ένας χρήστης αφήνοντας υπονοούμενα για την Μπριζίτ Μακρόν.

«Η σύζυγός του τον χτυπάει ξανά», είπε ένας άλλος. «Ελπίζω η Μπριζίτ να του φέρεται καλά!» έγραψε ένας τρίτος χρήστης.

Ή μήπως – όπως αναρωτήθηκαν άλλοι – απλώς δεν ήθελε να κοιτάξει τον Ντόναλντ Τραμπ κατάματα;

Λίγοι θα κατηγορούσαν πάντως τον Εμανουέλ Μακρόν αν εμπνεύστηκε από τον Τομ Κρουζ, σε μια αποστολή «Mission: Impossible» να αποτρέψει τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου για «κατάληψη» της Γροιλανδίας και για την επιβολή εξοντωτικών δασμών 200% στα γαλλικά κρασιά και τη σαμπάνια.

Κάποιοι, όπως ο ειδικός στην επικοινωνία Φιλίπ Μορό Σεβρολέ, είδαν πίσω από τα γυαλιά κάτι περισσότερο από στιλ. Το γεγονός ότι ήταν γαλλικής κατασκευής θεωρήθηκε από πολλούς μια συμβολική κίνηση – ένα διακριτικό αλλά σαφές μήνυμα μέσα στο τεταμένο κλίμα των σχέσεων Γαλλίας – ΗΠΑ.

Γιατί, όπως φαίνεται, στη διπλωματία μερικές φορές μιλούν και τα… αξεσουάρ!