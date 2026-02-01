Κόσμος

Maison Henry Jullien, η μικρή γαλλική εταιρεία πίσω από τα «Top Gun» γυαλιά του Μακρόν: 10 άτομα φτιάχνουν 1.000 ζευγάρια τον χρόνο

Pacific S 01 Double Gold, είναι τα γυαλιά του Μακρόν, αξίας 659 ευρώ

Δεν ήταν μια δήλωση, ούτε μια χειραψία, ούτε καν ατάκα. Μόνο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Τα γυαλιά – καθρέφτης aviator του Εμανουέλ Μακρόν έκαναν τον γύρο του κόσμου, έγιναν viral και γέννησαν περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα συνήθως προκαλεί μια διπλωματική κρίση. Κάποιος τραυματισμός; Στυλιστική έμπνευση; Ή μήπως ένα μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο; Σε μια εποχή όπου η εικόνα μετρά όσο και οι λέξεις, ο Γάλλος πρόεδρος απέδειξε ότι μερικές φορές η πολιτική περνά… μέσα από έναν σκελετό γυαλιών ηλίου.

Η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν – και μάλιστα παραπάνω από μία φορά – με τα γυαλιά ηλίου τύπου Top Gun ήταν αρκετή για να ανάψει φωτιές στα social media και να γεννήσει αμέτρητα καυστικά σχόλια, memes και… θεωρίες. Είχε τραυματιστεί σε κάποιον αγώνα μποξ; Μήπως χτύπησε στο γυμναστήριο; Μέχρι και ότι τον έδειρε η Μπριζίτ Μακρόν είπαν κάποιοι κακοπροαίρετοι.

«Ξέχασε ποιος είναι υπεύθυνος, οπότε η Μπριζίτ τον μαστίγωσε», έγραψε ένας χρήστης αφήνοντας υπονοούμενα για την Μπριζίτ Μακρόν.

«Η σύζυγός του τον χτυπάει ξανά», είπε ένας άλλος. «Ελπίζω η Μπριζίτ να του φέρεται καλά!» έγραψε ένας τρίτος χρήστης.

Ή μήπως – όπως αναρωτήθηκαν άλλοι – απλώς δεν ήθελε να κοιτάξει τον Ντόναλντ Τραμπ κατάματα;

Λίγοι θα κατηγορούσαν πάντως τον Εμανουέλ Μακρόν αν εμπνεύστηκε από τον Τομ Κρουζ, σε μια αποστολή «Mission: Impossible» να αποτρέψει τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου για «κατάληψη» της Γροιλανδίας και για την επιβολή εξοντωτικών δασμών 200% στα γαλλικά κρασιά και τη σαμπάνια.

Κάποιοι, όπως ο ειδικός στην επικοινωνία Φιλίπ Μορό Σεβρολέ, είδαν πίσω από τα γυαλιά κάτι περισσότερο από στιλ. Το γεγονός ότι ήταν γαλλικής κατασκευής θεωρήθηκε από πολλούς μια συμβολική κίνηση – ένα διακριτικό αλλά σαφές μήνυμα μέσα στο τεταμένο κλίμα των σχέσεων Γαλλίας – ΗΠΑ.

Γιατί, όπως φαίνεται, στη διπλωματία μερικές φορές μιλούν και τα… αξεσουάρ!

Ο.... αεροπόρος Μακρόν
Ο…. αεροπόρος Μακρόν / REUTERS / Denis Balibouse

Η πραγματικότητα βέβαια αποδείχθηκε πολύ πιο πεζή. Ο Μακρόν προσπαθούσε να καλύψει μια υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία, ένα σπασμένο αγγείο στο δεξί μάτι, την οποία ο ίδιος περιέγραψε ως απολύτως καλοήθη κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, δεν απέφυγε τα κλισέ.

Σε εμφάνισή του μπροστά σε Γάλλους στρατιωτικούς την προηγούμενη εβδομάδα, βάφτισε το πρόβλημα «το μάτι της τίγρης», παραπέμποντας στο γνωστό τραγούδι των Survivor από το Rocky III.

Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε με τα ίδια γυαλιά και στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας με αποτέλεσμα τα γυαλιά να κάνουν θραύση. Οι μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας iVision Tech σημείωσαν άνοδο σχεδόν 28%.

Και από εκείνη τη μέρα δεν τα ξαναέβγαλε ποτέ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχτηκε στις 28.01.2026 στο Παρίσι την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν και τον ηγέτη της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν φορώντας τα viral γυαλιά. Τα φορούσε και όταν έχρισε ιππότη τον τελευταίο εφημεριδοπώλη του Παρισιού, τον 74χρονο Αλί Ακμπάρ.

Ο τελευταίος εφημεριδοπώλης του Παρισιού τιμήθηκε με το παράσημο του Ιππότη από τον Μακρόν
Ο τελευταίος εφημεριδοπώλης του Παρισιού τιμήθηκε με το παράσημο του Ιππότη από τον Μακρόν / REUTERS / Tom Nicholson / Pool

«Τι στο διάολο συνέβη;» διερωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ

«Bonjour!» είπε ο Βρετανός πρωθυπουρός Κιρ Στάρμερ τρολάροντας τον Μακρόν και φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αεροπόρου, σε ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok. Το βίντεο τραβήχτηκε κατά την ηχογράφηση ενός podcast, The Political Party, στο οποίο συμμετείχε ο Στάρμερ, σε έναν κινηματογράφο στη βρετανική πρωτεύουσα.

Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα «Μίλα μου, Γκους» («Talk to me, Goose»), μια ατάκα από την ταινία Top Gun με πρωταγωνιστή τον σταρ του Χόλιγουντ, Τομ Κρουζ, ατάκα που ο Βρετανός πρωθυπουργός προόριζε για τον Γάλλο πρόεδρο.

Η εταιρεία πίσω από τα γυαλιά του Μακρόν και η τζάμπα διαφήμιση

Ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν μπορούσαν οι τεχνίτες της Maison Henry Jullien – της μάρκας των γυαλιών του Μακρόν - στο Ζυρά της ανατολικής Γαλλίας, τη διαφήμιση που απέκτησαν και χωρίς να ξοδέψουν ούτε ευρώ.

Τα viral γυαλιά ηλίου τπου Εμανουέλ Μακρόν
Τα viral γυαλιά ηλίου τπου Εμανουέλ Μακρόν / REUTERS / Tom Nicholson / Pool

Ο Στέφανο Φούλκιρ, επικεφαλής της iVision Tech που έχει στην ιδιοκτησία της την Henry Jullien, λέει ότι κατάλαβε τι συμβαίνει όταν άρχισαν να τον παίρνουν τηλέφωνο οπτικοί από τη Γαλλία για να του πουν πως ο πρόεδρος φοράει «τα δικά τους γυαλιά».

Όταν η είδηση άρχισε να κυκλοφορεί, η ιστοσελίδα της εταιρείας δεν άντεξε την επισκεψιμότητα και «έπεσε» για μεγάλο μέρος της ημέρας.

Μάλιστα, μετά την τεράστια ζήτηση του μοντέλου Pacific by Henry Jullien, το οποίο φορούσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Φόρουμ του Νταβός, το eshop της εταιρείας δημιούργησε μία προσωρινή σελίδα αφιερωμένη στην αγορά του μοντέλου.

Τεράστια ζήτηση του μοντέλου Pacific by Henry Jullien
Τεράστια ζήτηση του μοντέλου Pacific by Henry Jullien

Ο Φούλκιρ περιέγραψε τη στιγμή ως ένα απρόσμενο σοκ, λέγοντας ότι ένιωσε τιμή που ο Μακρόν εμφανίστηκε με το συγκεκριμένο μοντέλο. Όπως εξήγησε, το προεδρικό γραφείο είχε επικοινωνήσει με την εταιρεία το 2024 για να αγοράσει ένα ζευγάρι Pacific S 01 Double Gold, αξίας 659 ευρώ, ως διπλωματικό δώρο στη σύνοδο G20 και ένα δεύτερο για τον ίδιο τον πρόεδρο.

Ιδιαίτερη λεπτομέρεια, σύμφωνα με τον Φούλκιρ, είναι ότι ο Μακρόν δεν θέλησε να τα δεχτεί ως δώρο. Επέμεινε να πληρώσει και να τα αγοράσει προσωπικά, δίνοντας μάλιστα προσοχή στο αν το προϊόν κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στη Γαλλία.

Η iVision απέκτησε την Henry Jullien, εταιρεία που ιδρύθηκε το 1921, το 2023. Στο εργοστάσιο του Λον-λε-Σονιέ, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία, μια ομάδα περίπου δέκα ανθρώπων παράγει γύρω στα 1.000 ζευγάρια τον χρόνο από το μοντέλο που φόρεσε ο Μακρόν.

Τα γυαλιά συναρμολογούνται στο χέρι και βασίζονται σε τεχνική που η εταιρεία χαρακτηρίζει παλιά, με το χρυσό να «δένει» στο μέταλλο αντί να επιχρυσώνεται επιφανειακά, κάτι που τα κάνει πιο ανθεκτικά.

Οι μπλε UV φακοί προέρχονται από την Dalloz, επίσης εταιρεία της περιοχής Ζυρά.

Ο Φούλκιρ υποστηρίζει ότι το προϊόν διατίθεται σε οπτικά καταστήματα σε πολλές χώρες, ακόμη και στην Ουκρανία, αλλά προς το παρόν η εταιρεία παραμένει χωρίς επίσημο εμπορικό διανομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά την άποψή του δεν πρόκειται για «απλά γυαλιά», αλλά για είδος πολυτελείας με διάρκεια, περισσότερο σαν κόσμημα ή ρολόι.

Στη δημόσια συζήτηση μπήκε και η ιατρική. Ο γιατρός και τηλεοπτικός σχολιαστής Τζίμι Μοχάμεντ είπε στο RTL ότι κατά τη γνώμη του ο Μακρόν τα φόρεσε κυρίως για λόγους εικόνας, επισημαίνοντας πως τα γυαλιά προστατεύουν περισσότερο το προφίλ του παρά το ίδιο το μάτι.

Μπορεί να μην έχει και άδικο...

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
83
47
44
42
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Ο Τζέφρι Επστάιν έστειλε στον πρίγκιπα Άντριου 20χρονη για ερωτικό ραντεβού, της πρόσφεραν τσάι και ξενάγηση στο Μπάκιγχαμ» – Η καταγγελία του δικηγόρου της
«Μιλάμε για τουλάχιστον μία γυναίκα που στάλθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν στον πρίγκιπα Άντριου. Και μετά από μια νύχτα μαζί του, της έκαναν ακόμη και ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ»
Ο πρίγκιπας Άντριου
Αισιόδοξος ο Τραμπ για το Ιράν: «Διαπραγματεύονται σοβαρά, ικανοποιητική μία συμφωνία χωρίς πυρηνικά»
Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως Ουάσινγκτον και Τεχεράνη διαπραγματεύονται για την αποκλιμάκωση της έντασης – Γεμάτη με αμερικανικά πλοία και στρατιώτες η Μέση Ανατολή
Ντόναλντ Τραμπ
«Ντόναλντ Τραμπ, ζήτα συγγνώμη»: Πάνω από 10.000 άνθρωποι στη Δανία διαδήλωσαν κατά του Αμερικανού προέδρου
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει πως τα στρατεύματά του ΝΑΤΟ «παρέμεναν λίγο μακριά από τις γραμμές του μετώπου» κατά τη διάρκεια των 20 ετών της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν
Δανία
Newsit logo
Newsit logo