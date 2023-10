Η Τζαμπαλίγια έγινε το κέντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή σήμερα (31.10.2023), την 25η ημέρα των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ο βομβαρδισμός των IDF για την «εξουδετέρωση τρομοκρατών» προκάλεσε τεράστια καταστροφή και σκότωσε τουλάχιστον 50 ανθρώπους, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι βομβάρδισε τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, καθώς αποτελούσε «κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς», ένας ισχυρισμός που πιθανότατα επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες ότι τα εδάφη υποχώρησαν και σχηματίστηκαν τεράστιοι κρατήρες, μάλλον γιατί από κάτω υπήρχαν τούνελ των ισλαμιστών.

Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι φέρονται να καταστράφηκαν 15 οικοδομικά τετράγωνα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές και ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 50 άνθρωποι, με τον απολογισμό να αναμένεται κατά πολύ βαρύτερος.

Δεκάδες πτώματα τυλιγμένα με λευκά σεντόνια κείτονταν στο έδαφος, στον περίβολο του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας – θύματα της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στον προσφυγικό καταυλισμό, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα που διοικείται από τη Χαμάς.

Each day becomes more horrifying than the previous,and Zionist brutality grows. Jabalia massacre is the worst yet.Where are the decision-makers,the major powers, and international law regarding what’s happening in Gaza?#IsraeliNewNazism#hospitalbombing#Open_the_Rafah_crossing pic.twitter.com/XNbUGgRPRF — albrwaz (@AlbrwazBr) October 31, 2023

Το νοσοκομείο ήταν ήδη ασφυκτικά γεμάτο από βαριά τραυματίες λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών. Γιατροί υποχρεώθηκαν να χειρουργούν στους διαδρόμους, καθώς οι αίθουσες των χειρουργείων ήταν γεμάτες, όπως εξήγησαν.

“Προχωράμε ώρα με την ώρα γιατί δεν ξέρουμε πότε θα δεχθούμε ασθενείς. Αρκετές φορές χρειάστηκε να διαμορφώσουμε χώρους χειρουργείου σε διαδρόμους και μερικές φορές σε αίθουσες αναμονής του νοσοκομείου”, είπε ο δρ Μοχάμεντ αλ-Ρουν.

Νέα πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χαμάς

Το χτύπημα του Ισραήλ ήταν επιτυχημένο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των IDF, Αντιναύαρχο Ντάνιελ Χάγκαρι, ο οποίος σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ανέφερε πως «εξουδετερώθηκε» ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς που βρισκόταν πίσω από την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

מטוסי קרב של צה"ל, בהכוונה מודיעינית של שב"כ חיסלו לפני זמן קצר את אברהים ביארי, מפקד גדוד מרכז ג'באליה בארגון הטרור חמאס, שהיה ממובילי מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר. בתקיפה נפגעו גם מחבלים רבים של החמאס>> pic.twitter.com/ed1F3SphNH — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε και μέσω social media ότι σκοτώθηκε ο διοικητής του κεντρικού τάγματος Τζαμπαλίγια της Χαμάς, ο Ιμπραχίμ Μπιάρι και ότι τα χερσαία στρατεύματα ανέλαβαν τον έλεγχο ενός «στρατιωτικού οχυρού» των ισλαμιστών στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σκοτώνοντας περίπου 50 τρομοκράτες.

כוחות חי"ר ושיריון בפיקוד חטיבת גבעתי פעלו ביממה האחרונה במעוז צבאי של ארגון הטרור חמאס בצפון הרצועה. בפעילויות ברחבי הרצועה במהלך היום חיסלו הלוחמים כ-50 מחבלים.



המעוז נמצא במערב ג’באליה ומשמש את מפקד גדוד ג’באליה של החמאס לאימונים לקראת פעולות טרור והוצאתן לפועל>> pic.twitter.com/eO7yUNUFam — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023

«Οι δυνάμεις πεζικού και άρματα μάχης, υπό την ηγεσία της Ταξιαρχίας Givati, κατέλαβαν το συγκρότημα στη δυτική Τζαμπαλίγια, το οποίο χρησιμοποιείται από το τάγμα Τζαμπαλίγια της Χαμάς», αναφέρει η ανακοίνωση, όπως επίσης ότι «το συγκρότημα περιλαμβάνει σήραγγες και θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, καθώς και χώρους αποθήκευσης όπλων. Αφού κατέλαβαν την τοποθεσία, τα στρατεύματα εντόπισαν και αργότερα κατέστρεψαν τις εισόδους σε σήραγγες και όπλα, με τη βοήθεια της Πολεμικής Αεροπορίας».

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός κατεδάφισε το σπίτι του δεύτερου στην ιεραρχία αξιωματούχου της Χαμάς, του Σάλεχ αλ Αρούρι, στο χωριό Αρούρα 20 χιλιόμετρα βόρεια της Ραμάλα, εκεί όπου αυτός ζούσε αυτοεξόριστος εδώ και πολλά χρόνια, σύμφωνα με αναφορές στα social media και στα διεθνή ΜΜΕ.

لحظة تفجير قوات الاحتلال منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري في بلدة عارورة شمال غرب رام الله pic.twitter.com/BfJgNCwT6q — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 31, 2023

Σφοδρές οι διεθνείς αντιδράσεις

Σαουδική Αραβία και Ιορδανία καταδίκασαν τον βομβαρδισμό της Τζαμπαλίγια από το Ισραήλ και έκαναν λόγο για «παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» και «γενοκτονία» από τη μεριά του.

«Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο», δήλωσαν αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας και συμπλήρωσαν ότι «κάθε ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας είναι υπό την ευθύνη του Ισραήλ και της διεθνούς κοινότητας».

Η Σαουδική Αραβία επρόκειτο να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, η οποία θα μπορούσε να είναι καθοριστική για την περιοχή. Όμως, αυτές οι συνομιλίες σταμάτησαν λόγω του πολέμου με τη Χαμάς στη Γάζα και φαίνεται ότι αποτελούν ακόμη ένα… θύμα.

IDF releases footage of the ground operation in the Gaza Strip pic.twitter.com/WA1ngIOZZb — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2023

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας είπε από τη μεριά του ότι το χτύπημα είναι μια «απάνθρωπη επίθεση» και μέρος των «Ισραηλινών εγκλημάτων στη Γάζα», που «προκάλεσε 100 και περισσότερες απώλειες αμάχων».

Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN, ο διευθυντής του γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Νέα Υόρκη παραιτήθηκε, ως μια ένδειξη διαμαρτυρίας για την «ανικανότητα του Οργανισμού να αποτρέψει τη γενοκτονία στη Γάζα».

BREAKING:



Incoming reports of larger number of Israeli ground forces entering the Gaza Strip@IDFSpokesperson Daniel Hagari doesn't confirm but says:



"In recent hours, combined forces of the IDF, led by ground forces, are conducting fierce battles deep in Gaza territory" pic.twitter.com/RtcafyqK2G — Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2023

Μεταξύ των διεθνών αντιδράσεων, ξεχώρισε και αυτή της Βολιβίας, η οποία διέκοψε για ακόμα μια φορά τις διπλωματικές της σχέσεις με το Ισραήλ, όπως είχε κάνει για 10 χρόνια το 2009.

Ερωτήματα εγείρει η στάση της Αιγύπτου, καθώς ο πρωθυπουργός της δήλωσε σήμερα πως η χώρα είναι έτοιμη να «θυσιάσει εκατομμύρια ζωές προκειμένου να μην εισβάλλει κανείς» στην επικράτειά της. Παράλληλα, αναφορές των διεθνών ΜΜΕ έκαναν λόγο για τανκς και τεθωρακισμένα οχήματα του αιγυπτιακού στρατού στο πέρασμα της Ράφα.

Από το πέρασμα της Ράφα αναμένονται να περάσουν αύριο δεκάδες Παλαιστίνιοι – πιθανότατα 81 – ώστε να διακομιστούν σε αιγυπτιακά νοσοκομεία και να συνεχίσουν εκεί τη νοσηλεία τους. Από το ίδιο πέρασμα περνούν καθημερινά δεκάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια για τους αμάχους της Γάζας.

Στον πόλεμο Χούθι και Χεζμπολάχ

Οι συγκρούσεις του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ συνεχίστηκαν και σήμερα, με τον Ισραηλινό σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, Τζάχι Χανέγκμπι, να δηλώνει στην τηλεόραση ότι οι δυνάμεις των IDF διατηρούν αμυντική στάση στα βόρεια σύνορα ώστε να μην εξουθενωθούν στις συγκρούσεις εναντίον της Χαμάς.

כוחות צה"ל חיסלו מוקדם יותר היום חוליה שניסתה לשגר טילי נ״ט משטח לבנון לעבר שטח ישראל.



כמו כן, צה"ל תקף תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה לבנון, בתגובה לשיגורים שבוצעו מוקדם יותר היום משטח לבנון. pic.twitter.com/AmabzBfxiZ — Israeli Air Force (@IAFsite) October 31, 2023

Μάλιστα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα έρθει και η ώρα της Χεζμπολάχ, μετά την εξάλειψη της Χαμάς. «Την ημέρα μετά τη Χαμάς», είπε ο Χανέγκμπι, το Ισραήλ θα εφαρμόσει «τα διδάγματα που άντλησε» εναντίον των μαχητών της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, επισημαίνοντας ότι αυτό θα έχει λειτουργικές πτυχές, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Fires are Burning in Southern Lebanon following Significant Strikes by Israeli Aircraft and Artillery. pic.twitter.com/TAd19l6Jkd — OSINTdefender (@sentdefender) October 31, 2023

Οι Χούθι κήρυξαν σήμερα τον πόλεμο στο Ισραήλ, με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο των χρηματοδοτούμενων από το Ιράν ανταρτών να δηλώνει ότι οι επιθέσεις κατά των ισραηλινών θα συνεχιστούν «έως ότου σταματήσουν τις δικές τους στη Γάζα».

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι έκανε λόγο για 3 επιθέσεις σήμερα κατά του Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους, cruise πυραύλους και drones. Για να καταφέρει να τους αναχαιτίσει, το ο Ισραήλ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σήμερα το αντιπυραυλικό σύστημα Arrow.

חיל האוויר סיכל איום אווירי במרחב ים סוף; לראשונה מתחילת המלחמה – יירוט מבצעי של מערכת ההגנה לטווח רחוק ״חץ״



טיל קרקע-קרקע ששוגר לשטח מדינת ישראל ממרחב ים סוף, יורט בהצלחה על ידי מערכת ההגנה לטווח רחוק ״חץ״. pic.twitter.com/hE9Meh94Id — Israeli Air Force (@IAFsite) October 31, 2023

Παράλληλα, ξεκίνησαν και διαβουλεύσεις μεταξύ των κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων του Ισραήλ για το πώς θα απαντήσουν στις επιθέσεις των Χούθι και πώς θα τους αντιμετωπίσουν.

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του Ιρανού ΥΠΕΞ, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, ότι οι φιλοϊρανικές οργανώσεις στην περιοχή δεν μπορούσαν να παραμείνουν «σιωπηλές» απέναντι στο πόλεμο.

The Houthi Terrorist Group in Yemen has announced that they launched a number of Ballistic and Land-Attack Cruise Missiles earlier today at Southern Israel, further stating that this is their Third Attack against Israel and that they are prepared to conduct more in the coming… pic.twitter.com/hMZW9jbHm4 — OSINTdefender (@sentdefender) October 31, 2023

#BREAKING: Israel intercepted a missile launched by Houthi terrorists towards Eilat using the arrow missile defence system pic.twitter.com/MbiJrciXVb — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 31, 2023

Η Χαμάς θα απελευθερώσει ομήρους τις επόμενες ημέρες

Σε μια ανακοίνωση – έκπληξη προχώρησε η Χαμάς νωρίτερα σήμερα, ότι «τις επόμενες ημέρες» θα απελευθερώσει περισσότερους ομήρους. Σύμφωνα με τα νεότερα σημερινά στοιχεία, οι απαχθέντες ανέρχονται στους 240.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Αμπού Ομπάιντα, δήλωσε ότι η οργάνωση σχεδιάζει να απελευθερώσει «έναν αριθμό» ομήρων που έχουν μη ισραηλινά διαβατήρια, καθώς «δεν θέλουμε να τους κρατήσουμε στη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Ομπάιντα σχολίασε τη χερσαία επιχείρηση των IDF που οδήγησε στην απελευθέρωση της απαχθείσας Ισραηλινής στρατιώτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατιώτης δεν κρατούνταν από τη Χαμάς: «Ίσως την κρατούσαν ιδιώτες», είπε, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ δεν έφτασε ποτέ σε κανέναν από τους αιχμαλώτους που κρατούσε η [Χαμάς]».