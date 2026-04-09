Μέση Ανατολή: Ισραήλ και Λίβανος ξεκινούν διαπραγματεύσεις για εκεχειρία – Η Χεζμπολάχ αντιδρά και υπόσχεται αντίποινα

Σε μια κλωστή εξακολουθεί να κρέμεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή καθώς παρά την αρχική συμφωνία των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, οι επιθέσεις στον Λίβανο συνεχίζονται.

Το Ισραήλ αλλά και οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πως η πρόταση εκεχειρίας προς το Ιράν δεν αφορούσε τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ, με την Τεχεράνη να αντιδρά και να απειλεί με νέες επιθέσεις στο Τελ Αβίβ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του τόνισε πως είναι κοντά σε ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαλαλούσε πως «θα απαιτήσουμε αποζημίωση για κάθε ζημιά και το τίμημα αίματος των μαρτύρων μας».

Κάνοντας ένα βήμα πίσω ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (09/04/2026) πως έδωσε εντολή στο υπουργικό συμβούλιό του να ξεκινήσει «απευθείας διαπραγματεύσεις» με τον Λίβανο, μία ημέρα μετά τα πολύνεκρα πλήγματα στη γειτονική χώρα που απειλούν, σύμφωνα με τη διεθνή κοινότητα, την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Λίβανος, που είχε προτείνει την έναρξη συνομιλιών από τις 9 Μαρτίου «θέλει κατάπαυση του πυρός πριν» ξεκινήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Η κατάπαυση του πυρός στο Ιράν, που διανύει το δεύτερο 24ωρο της, έφερε κάποια ηρεμία στην περιοχή, καθώς δεν αναφέρθηκαν βομβαρδισμοί στο Ιράν ή τον Κόλπο, έπειτα από πέντε εβδομάδες πολέμου και χιλιάδες νεκρούς.

Όμως η διεθνής κοινότητα ανησυχεί ότι η κατάπαυση του πυρός θα υπονομευτεί εάν συνεχιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

«Δεν υπάρχει εκεχειρία με τον Λίβανο»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε σε βίντεο-μήνυμά του προς τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του κατά της Χεζμπολάχ, παρά την ανακοίνωση για επικείμενες απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «μέχρι να αποκαταστήσουμε την ασφάλειά σας».

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι τα πρόσφατα επιτεύγματα του Ισραήλ στο Ιράν και κατά του λεγόμενου «άξονα του κακού» έχουν φέρει ιστορικές αλλαγές στη θέση της χώρας στην περιοχή και στις σχέσεις της με νέες χώρες.

Σχετικά με τις άμεσες συνομιλίες με τον Λίβανο, σημείωσε ότι οι στόχοι είναι δύο: ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η επίτευξη μιας «ιστορικής και βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Στη Βηρυτό, όπου οι διασώστες αναζητούν ακόμη θύματα στα συντρίμμια, οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς της Τετάρτης ξεπέρασαν τους 300.

Στο Άιν ελ Μρέισα, μια παραθαλάσσια συνοικία της πρωτεύουσας, πτώματα κείτονται ακόμη κάτω από κομμάτια μπετόν. Ανάμεσα στα χαλάσματα διακρίνονται ένα σημείωμα, λίγο παραπέρα ένα λούτρινο ζωάκι.

«Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται η ανιψιά μου (…) οι διασώστες εργάζονται ακατάπαυστα από χθες», είπε ο Τάζα Καρκαμάζ, που έχασε άλλη μία ανιψιά και δύο άλλες νοσηλεύονται στην εντατική. «Δείτε, εδώ έχει τετράδια, βιβλία. Πού είναι η Χεζμπολάχ εδώ;» είπε ένας φίλος του, ο Χάλεντ Σαλάμ, που βρέθηκε στο πλευρό του για να τον στηρίξει.

Άμεσες διαπραγματεύσεις για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες

Μετά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε να ξεκινήσουν «άμεσες διαπραγματεύσεις» με τη Βηρυτό, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει εδώ και δεκαετίες.

«Οι διαπραγματεύσεις θα αφορούν τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ», που έχει δεσμευτεί να φέρει εις πέρας η κυβέρνηση του Λιβάνου και «την εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων» μεταξύ των δύο χωρών που, τεχνικά, βρίσκονται πάντα σε εμπόλεμη κατάσταση, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, Γεσιέλ Λέιτερ, θα είναι ο επικεφαλής των διαπραγματευτών για την ισραηλινή πλευρά.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου είχε προτείνει την έναρξη διαπραγματεύσεων μία εβδομάδα αφότου η χώρα του σύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, το οποίο απάντησε σφυροκοπώντας το λιβανέζικο έδαφος.

Ο Νετανιάχου είχε προειδοποίησει ότι τα πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν ώστε να αποκατασταθεί «η ασφάλεια για τους κατοίκους του βόρειου» Ισραήλ.

Από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι. Νωρίτερα η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι διεξάγονται μάχες εκ του σύνεγγυς με τις ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή αυτήν. Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για πολλές συνοικίες της Βηρυτού.

Από τα μεσάνυχτα απόψε ο συναγερμός στις ισραηλινές μεθοριακές κοινότητες είχε σημάνει τουλάχιστον 14 φορές. Χθες πάντως η Χεζμπολάχ δεν ανέλαβε την ευθύνη για καμία επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις

Ένας βουλευτής της Χεζμπολάχ επανέλαβε σήμερα ότι η οργάνωση απορρίπτει οποιαδήποτε απευθείας διαπραγμάτευση με το Ισραήλ.

«Επαναλαμβάνουμε ότι απορρίπτουμε οποιαδήποτε απευθείας διαπραγμάτευση μεταξύ του Λιβάνου και του ισραηλινού εχθρού. Παραμένουμε δεσμευμένοι στις εθνικές αρχές, με κυριότερες την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την παύση των εχθροπραξιών και την επιστροφή των κατοίκων στα χωριά και τις πόλεις τους», ανέφερε ο Αλί Φαγιάντ σε μια ανακοίνωση που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην οργάνωση.

Η Χεζμπολάχ καλεί εξάλλου την κυβέρνηση του Λιβάνου να θέσει την κατάπαυση του πυρός «ως προϋπόθεση προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια», πρόσθεσε.

Το πρώτο μη ιρανικό τάνκερ πέρασε τα Στενά του Ορμούζ

Το πετρελαιοφόρο «MSG», με σημαία Γκαμπόν, έγινε το πρώτο μη ιρανικό δεξαμενόπλοιο που διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με το MarineTraffic.

Το τάνκερ, που μεταφέρει 6.941 τόνους μαζούτ (44.000 βαρέλια), φορτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και έχει προορισμό την Ινδία.

Από την έναρξη ισχύος της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός, το βράδυ της Τρίτης, δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα και έξι πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου έχουν διαπλεύσει επίσης τα Στενά του Ορμούζ.