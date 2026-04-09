Νετανιάχου: Το Ισραήλ ξεκινά απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ – Η Ρωσία ζητά να συμπεριληφθεί και η Βηρυτός στην εκεχειρία – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη τονίζει πως οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο την παραβιάζουν. Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται και πάλι στο ΝΑΤΟ και ετοιμάζει μοχλούς πίεσης προς την ΕΕ με σκοπό να συμβάλλει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ συνεχίζει να δηλώνει πως οι επιθέσεις στον Λίβανο θα συνεχιστούν αμείωτοι, ενώ η Χεζμπολάχ απειλεί με αντίποινα. Δείτε εδώ όλα όσα έχουν γίνει τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει «απευθείας συνομιλίες» με τον Λίβανο.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και την επίτευξη ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.
Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι η «ειρηνευτική διαδικασία» ΗΠΑ - Ιράν που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να καταρρεύσει λόγω της ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο.
«Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για την κατάσταση στον νότιο Λίβανο. Η σκληρότητα με την οποία διεξάγει πόλεμο το Ισραήλ εκεί θα μπορούσε να εκτροχιάσει ολόκληρη την ειρηνευτική διαδικασία και αυτό δεν πρέπει να συμβεί», τόνισε ο Μερτς σε δημοσιογράφους.
Οι δηλώσεις του καγκελάριου της Γερμανίας, χώρας που συγκαταλέγεται στους ένθερμους Ευρωπαίους συμμάχους του Ισραήλ λόγω του ναζιστικού παρελθόντος της Γερμανίας, έρχονται εν μέσω κλιμάκωσης των βομβαρδισμών στον Λίβανο οι οποίοι, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, σκότωσαν περισσότερους από 200 ανθρώπους χθες.
Ο Μερτς τόνισε ότι ο ίδιος, όπως και άλλοι ηγέτες, κάλεσαν την ισραηλινή κυβέρνηση χθες να «σταματήσει την κλιμάκωση των επιθέσεών της».
Μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν το βράδυ της Τρίτης, το Ισραήλ υποστήριξε ότι ο Λίβανος δεν καλυπτόταν από τη συμφωνία και έκτοτε έχει εντείνει τις επιθέσεις του κατά της Χεζμπολάχ.
Ο Γερμανός καγκελάριος ανακοίνωσε επίσης σήμερα την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Γερμανίας και Ιράν, μετά την εκεχειρία.
«Μετά μια μακρά σιωπή, υποκινούμενη από σοβαρούς λόγους εκ μέρους μας, η γερμανική κυβέρνηση επαναλαμβάνει τώρα τις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το κάνουμε αυτό σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους μας», είπε.
«Θέλουμε να θέσουμε γρήγορα τέλος σε μια στρατιωτική κλιμάκωση που αποσταθεροποιεί ολοένα και περισσότερο τη Μέση Ανατολή, λειτουργεί όλο και περισσότερο προς όφελος της Ρωσίας και τώρα δημιουργεί αβεβαιότητα σε παγκόσμια κλίμακα», πρόσθεσε.
Ο Μερτς υπογράμμισε ότι δεν θέλει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή να επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων εταίρων τους στο ΝΑΤΟ.
«Δεν θέλω διχασμό εντός του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι εγγυητής της ασφάλειάς μας, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας», είπε, την επόμενη μέρα της συνάντησης στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μαρκ Ρούτε, του γενικού γραμματέα της Συμμαχίας.
Την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε τους εταίρους του στη διατλαντική συμμαχία λέγοντας ότι «γύρισαν την πλάτη» στις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο κατά του Ιράν.
Ο καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, συνεχάρη τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ επειδή διευκόλυνε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντάς τον για την πλήρη στήριξη της Βιέννης στην εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Στόκερ πρόσθεσε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και κάλεσε όλες τις πλευρές να εφαρμόσουν πλήρως της συμφωνία και να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας είχε καλέσει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους στον Λίβανο, τονίζοντας ότι θα πρέπει να προστατευθούν οι Αυστριακοί κυανόκρανοι, μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNIFIL) στη χώρα αυτήν. Η Αυστρία μετέχει με 160 στρατιώτες σε αυτήν την ειρηνευτική δύναμη που αποτελείται από 7.500 μέλη. Οι Αυστριακοί είναι ενταγμένοι σε μια μονάδα που ασχολείται με μεταφορές αγαθών και προσωπικού, επισκευές οχημάτων, ανεφοδιασμό με καύσιμα και πυρόσβεση.
Τα τελευταία χρόνια η Αυστρία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιστότερους πολιτικούς υποστηρικτές του Ισραήλ στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στον Λίβανο» ανέφερε το υπουργείο, απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου Reuters.
Πρόσθεσε ότι ανησυχεί σοβαρά για τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ και «την ανθρωπιστική καταστροφή, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένους».
«Κορυφαία προτεραιότητά μας είναι η προστασία του άμαχου πληθυσμού και της αυστριακής μονάδας της UNIFIL», υπογράμμισε.
Αντί πάντως να ζητήσει να επεκταθεί και στον Λίβανο η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, σημείωσε ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να τεθεί ξανά σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024 μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.
Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα ανέφερε σήμερα ότι ο διεθνής οικονομικός οργανισμός αναμένει πως βραχυπρόθεσμα η ζήτηση των χωρών για οικονομική στήριξη θα αυξηθεί κατά 20-50 δισεκατομμύρια δολάρια, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Η Γκεοργκίεβα σημείωσε ότι ο πόλεμος –για τον οποίο έχει κηρυχθεί προς το παρόν κατάπαυση του πυρός– δοκιμάζει την παγκόσμια οικονομία: Η καθημερινή ροή πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 13% και εκείνη του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) κατά 20% παγκοσμίως. Λόγω της χαμηλής προσφοράς, εκτοξεύτηκαν οι τιμές ενώ παράλληλα προκαλούνται αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί επίσης να βυθίσει σε επισιτιστική ανασφάλεια άλλα 45 εκατομμύρια ανθρώπους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που πεινούν σε πάνω από 360 εκατομμύρια.
Το ΔΝΤ αναμένεται να παρουσιάσει διάφορα σενάρια την επόμενη εβδομάδα, τα οποία κυμαίνονται από μια σχετικά γρήγορη ομαλοποίηση της κατάστασης έως και ένα σενάριο στο οποίο οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα διατηρηθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Ακόμη και στο πιο ευοίωνο σενάριο όμως, προβλέπεται μειωμένη ανάπτυξη, λόγω των καταστροφών στις υποδομές, τις αναταράξεις στον εφοδιασμό, την απώλεια εμπιστοσύνης και άλλους παράγοντες.
Η Ρωσία λέει ότι η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή που κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πρέπει να καλύπτει και τον Λίβανο, μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, χαιρέτισε την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί.
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε πως η Μόσχα πιστεύει ακράδαντα ότι αυτές οι συμφωνίες έχουν περιφερειακή διάσταση και ειδικότερα, ισχύουν για τον Λίβανο.
Σε ξεχωριστή δήλωση, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, λέγοντας ότι «τέτοιες επιθετικές ενέργειες απειλούν να εκτροχιάσουν την αναδυόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης».
Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν λόγω των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής ιρανικής ιατρικής εταιρείας, μία ημέρα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες.
Περίπου το 40% των νεκρών δεν μπορούν να αναγνωριστούν, δήλωσε ο Αμπάς Μαστζεντί Αρανί, επικεφαλής της Ιρανικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ στην εφημερίδα Shargh και θα χρειαστεί ιατροδικαστική εργασία για να ταυτοποιηθούν και οι σοροί τους να επιστραφούν στις οικογένειές τους.
Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, με ακτιβιστές να κάνουν λόγο για περισσότερους από 3.000 θανάτους πριν από αρκετές εβδομάδες.
Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw που έχει την έδρα της στη Νορβηγία ανέφερε χθες (08.04.2026) πως τουλάχιστον 7.650 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, περιλαμβανομένων 1.030 αμάχων.
Δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ο αριθμός των απωλειών.
Ο Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι, ο ηγέτης των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη που υποστηρίζονται από το Ιράν, χαρακτήρισε ως «μεγάλη νίκη» για το Ιράν την συμφωνία για κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων με τις ΗΠΑ.
Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά ότι το Ιράν τελικά κατάφερε να «νικήσει τον εχθρό» ενώ εκθείασε την Χεζμπολάχ για τις μάχες που δίνει εναντίον του Ισραήλ στον Λίβανο.
Ο ηγέτης των Χούθι τόνισε ότι οι δυνάμεις του κατάφεραν να αποτρέψουν το Ισραήλ και τις ΗΠΑ από το να χρησιμοποιήσουν την Ερυθρά Θάλασσα για να επιτεθούν στο Ιράν.
Ακόμα, πρόσθεσε ότι η απόφαση του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ ήταν μια σημαντική τακτική που άσκησε πίεση εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.
Ο Σαΐντ Χατιμπζαντέχ επιβεβαίωσε ότι η αντιπροσωπεία του Ιράν θα ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Ωστόσο, ο ίδιος έθεσε επίσης ορισμένους όρους πριν από την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εμποδίσουν το Ισραήλ να επιτεθεί στον Λίβανο.
Είπε ότι οποιαδήποτε ειρήνη στην περιοχή πρέπει να περιλαμβάνει τον Λίβανο, προσθέτοντας ότι «οι επόμενες ώρες είναι πολύ κρίσιμες».
Ορισμένα νοσοκομεία του Λιβάνου ενδέχεται να ξεμείνουν από ιατρικά κιτ τραυμάτων που σώζουν ζωές μέσα σε λίγες μέρες, καθώς τα αποθέματα σχεδόν εξαντλούνται μετά τις μαζικές απώλειες που υπήρξαν από τις μεγάλης κλίμακας ισραηλινές επιδρομές της περασμένης ημέρας, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
«Ορισμένα από τα εφόδια αντιμετώπισης τραυμάτων είναι σε έλλειψη και μπορεί να εξαντληθούν σε λίγες μέρες», δήλωσε στο Reuters ο Δρ Αμπντινάσιρ Αμπουμπάκα, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στον Λίβανο.
Τα κιτ αντιμετώπισης τραυμάτων που σώζουν ζωές περιλαμβάνουν επιδέσμους, αντιβιοτικά και αναισθητικά για τη θεραπεία ασθενών που υπέστησαν τραύματα που σχετίζονται με τον πόλεμο, είπε ο ίδιος.
Πακιστανοί αξιωματούχοι έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των ατόμων που είναι πιθανό να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.
Οι αξιωματούχοι του Πακιστάν δήλωσαν ότι οι λεπτομέρειες για την ατζέντα των συνομιλιών, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν το Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026) στο Ισλαμαμπάντ, βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της οριστικοποίησης και ο κατάλογος των συμμετεχόντων θα μπορούσε επίσης να αλλάξει.
- Πακιστάν (χώρα οικοδεσπότης):
- Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός.
- Στρατηγός Ασίμ Μουνίρ, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
- Ισάκ Νταρ, αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών.
- Αντιστράτηγος Ασίμ Μαλίκ, σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών (Inter-Services Intelligence - ISI).
Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ:
- Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρος
- Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου.
- Τζάρεντ Κούσνερ, ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου.
- Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, Διοικητής της CENTCOM (πιθανότατα θα παραστεί).
Αντιπροσωπεία του Ιράν:
- Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.
- Αμπάς Αραγτσί, υπουργός Εξωτερικών.
- Μαζίντ Τακχτ Ραβαντσί, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών.
Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι μαχητές της έχουν εμπλακεί σε απευθείας συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις στο Μπιντ Τζμπέιλ, στον νότιο Λίβανο, εκεί όπου η φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση τις είχε απωθήσει το 2006, έπειτα από λυσσαλέα μάχη.
Η κοινότητα αυτή, που απέχει πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, έχει συμβολική σημασία για τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ επειδή εκεί είχε εκφωνήσει μια ομιλία ο πρώην ηγέτης της, ο Χασάν Νασράλα, το 2000, στους πανηγυρισμούς για την αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο έπειτα από 20 χρόνια κατοχής.
