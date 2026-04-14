Τρόμος για την αντίδραση του Ιράν μετά τον αποκλεισμό των λιμανιών του – Σήμερα οι συνομιλίες για εκεχειρία στον Λίβανο, live όλες οι εξελίξεις

Με απειλές από κάθε εμπλεκόμενη χώρα, εκεχειρία στο Ιράν, βομβαρδισμούς στον Λίβανο και τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ξημέρωσε και η 14η Απριλίου 2026. Οι ΗΠΑ μπλόκαραν από το απόγευμα της Δευτέρας τα λιμάνια του Ιράν -όπως είχαν προαναγγείλει- με την Τεχεράνη να αντιδρά και να απειλεί πως οι εχθροί του «θα καταλήξουν στον πάτο της θάλασσας». Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον με φόντο την εκεχειρία και στον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ωστόσο συνεχίζει τις επιθέσεις και απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Μπαφλίγια του νότιου Λιβάνου προκάλεσε ζημιές σε πολλά σπίτια και τραυματισμούς, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA).
Μέλη της πολιτικής προστασίας αναζητούν αυτή τη στιγμή τα ερείπια στην περιοχή αναζητώντας αγνοούμενους, ανέφερε το NNA.
Πλάνα που επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera δείχνουν εκτεταμένες ζημιές μέσα και γύρω από το Κρατικό Νοσοκομείο Tebnin στο νότιο Λίβανο μετά από ισραηλινές επιθέσεις.
Το βίντεο δείχνει χώμα και σπασμένα γυαλιά διάσπαρτα στους διαδρόμους της εγκατάστασης, καθώς και εξοπλισμό που έχει ανατραπεί σε ορισμένα δωμάτια του νοσοκομείου. Έξω, τα αυτοκίνητα φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιές από την πτώση συντριμμιών.
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) ανέφερε ότι η επίθεση στο νοσοκομείο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν θάνατοι και τραυματίες.
Όπως έχουμε αναφέρει, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, πολλές από τις οποίες επικεντρώνονται στο νότο, έχουν σκοτώσει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους από τις 2 Μαρτίου.
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έφεδρος υπαξιωματικός έπεσε σε «μάχη» στον νότιο Λίβανο, όπου αναμετρώνται για πάνω από έναν μήνα με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.
«Ο αρχιλοχίας Αγιάλ Ουριέλ Μπλάνκο, 30 ετών, οδηγός πυροσβεστικού οχήματος (...) έπεσε σε μάχη στον νότιο Λίβανο», ανέφερε λακωνικό ανακοινωθέν τους.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα στον Τύπο στον Λευκό Οίκο πως οι ΗΠΑ μπορεί να «περάσουν από την Κούβα», αφού πρώτα «τελειώσουν» με το Ιράν, συνεχίζοντας τις απειλές στη νήσο της Καραϊβικής, στην οποία η κυβέρνησή του έχει επιβάλει πετρελαϊκό αποκλεισμό.
Υποστήριξε πως αμερικανοί πολίτες με καταγωγή από την Κούβα υφίστανται «κάκιστη μεταχείριση» από τις αρχές και ότι συγγενείς τους έχουν σκοτωθεί ή ξυλοκοπηθεί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.
Επανέλαβε ακόμη πως η Κούβα είναι «αποτυχημένο κράτος» διότι κατ’ αυτόν την «κυβερνούσε φρικτά για πολλά χρόνια» η επαναστατική κυβέρνηση του Φιδέλ Κάστρο.
Από την άλλη ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε εκ νέου χθες την Ουάσιγκτον να μην κλιμακώσει τη διένεξη ανάμεσα στις δυο χώρες σε στρατιωτική αναμέτρηση. Η νήσος δεν θέλει πόλεμο, τόνισε, αλλά αν η άλλη πλευρά το επιλέξει «θα γίνει μάχη».
Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα, χωρίς να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοούσε.
Επανήλθε μολονότι τον περασμένο μήνα επιβεβαιώθηκε από την Αβάνα ότι έχουν αρχίσει να διεξάγονται συνομιλίες με την Ουάσιγκτον με σκοπό να αποκλιμακωθεί η ένταση.
Το Ιράν καταδίκασε τη Δευτέρα τη «σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς» του αφού τέθηκε σε εφαρμογή ο αποκλεισμός που επέβαλαν οι ΗΠΑ στοχοποιώντας ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν.
«Η επιβολή αυτού του θαλάσσιου αποκλεισμού αποτελεί σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν», τονίζει επιστολή του ιρανού πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη, του Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, με αποδέκτες τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτόν τον μήνα.
Το «παράνομο μέτρο αυτό αποτελεί επίσης σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του δικαίου της θάλασσας», συνεχίζει ο ιρανός διπλωμάτης.
Η «παράνομη» ενέργεια των ΗΠΑ «εγείρει σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και προφανώς επιδεινώνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης στην ήδη ανάστατη περιφέρεια», τονίζει ο κ. Ιραβανί.
Σε χωριστή επιστολή του στον ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες, ο ιρανός πρεσβευτής αναφέρεται στην αξίωση της Τεχεράνης οι χώρες της περιοχής που φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στα εδάφη τους να καταβάλουν «επανορθώσεις» διότι επέτρεψαν στον αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει «παράνομες ένοπλες επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων» στο ιρανικό έδαφος.
Το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα ΗΑΕ και η Ιορδανία οφείλουν «να αποζημιώσουν πλήρως την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων επανορθώσουν για κάθε υλική και ηθική βλάβη που υπέστη εξαιτίας των παράνομων ενεργειών τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου», αναφέρει το κείμενο.
Σύμφωνα με τον πρεσβευτή, όχι μόνο επέτρεψαν στις ΗΠΑ να διεξαγάγει επιθέσεις εναντίον της χώρας του αλλά «σε κάποιες περιπτώσεις» οι πέντε χώρες διέπραξαν «οι ίδιες» τις επιθέσεις.
Οι πέντε αραβικές μοναρχίες, σύμμαχοι της Ουάσιγκτον, αρνούνται ότι πήραν μέρος στον πόλεμο.
Η ένοπλη σύρραξη ξέσπασε με τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, καταστρέφοντας σειρά στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών στο έδαφος και σκοτώνοντας απροσδιόριστο αριθμό μελών των ενόπλων δυνάμεων και αμάχων.
Εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε κατόπιν μεσολάβησης του Ισλαμαμπάντ εφαρμόζεται από την περασμένη εβδομάδα. Διμερίς διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη απέτυχαν.
Η πρέσβειρα του Λιβάνου Νάντα Χαμάντεχ και ο πρέσβης του Ισραήλ Γιεχίελ Λάιτερ πρόκειται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις 11 π.μ. τοπική ώρα για να ξεκινήσουν σπάνιες άμεσες συνομιλίες, σύμφωνα με πρόγραμμα που δημοσίευσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα συμμετάσχει στις συνομιλίες «σε επίπεδο εργασίας» με τους δύο πρέσβεις, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο -όπου το Ισραήλ έχει εξαπολύσει καταστροφικές αεροπορικές επιθέσεις και χερσαία εισβολή- καθώς και στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και σε μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία.
Η Χεζμπολάχ απέρριψε τις προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις , χαρακτηρίζοντάς τες «μάταιες» και προτρέποντας την κυβέρνηση του Λιβάνου να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της ισραηλινής «επιθετικότητας».
