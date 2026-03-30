Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ ζητά συμφωνία πριν τις 6 Απριλίου με το Ιράν αλλιώς απειλεί με ισοπέδωση – Οι κινήσεις της Τεχεράνης

Να επισπεύσει τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή προσπαθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που απειλεί ανοικτά το Ιράν με ισοπέδωση, αν δεν καταλήξει σε συμφωνία άμεσα.

Την Δευτέρα (30/03/2026) ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τις απειλές του κατά του Ιράν, δηλώνοντας πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να χτυπήσουν ανελέητα τους ενεργειακούς πόρους και κρίσιμες υποδομές του Ιράν, αν δεν υπάρξει σύντομα ειρηνευτική συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με δηλώσεις του στη New York Post, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ανοίξει έμμεσες διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, θέτοντας προθεσμία περίπου μίας εβδομάδας για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας.

Δείτε εδώ τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να δώσει θετική διάσταση στις έμμεσες επαφές, υποστηρίζοντας ότι τα όσα λένε δημόσια στην Τεχεράνη δεν αντικατοπτρίζουν τα μηνύματα που ανταλλάσσονται ιδιωτικά και ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει σε ορισμένα σημεία της αμερικανικής πρότασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ τόνισε ότι παραμένει το χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ επισήμανε ότι ο Τραμπ επιδιώκει να εξασφαλίσει συμφωνία πριν από την προθεσμία της 6ης Απριλίου.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η τοποθέτησή της πως ο Τραμπ θα ενδιαφερόταν να καλέσει τις αραβικές χώρες να πληρώσουν το κόστος του πολέμου στο Ιράν.

Η Λέβιτ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, κατά την καθημερινή ενημέρωση του Τύπου, εάν αραβικές χώρες θα μπορούσαν να παρέμβουν και να βοηθήσουν να καλυφθεί το κόστος του πολέμου. Απάντησε ότι δεν θα προκαταλάβει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, όμως αυτή ήταν μια ιδέα που είχε εκείνος.

«Νομίζω ότι είναι κάτι που ο πρόεδρος θα ενδιαφερόταν πολύ να τις καλέσει να κάνουν. Είναι μια ιδέα που ξέρω ότι έχει (ο Τραμπ) και κάτι για το οποίο πιστεύω θα ακούσετε περισσότερα από τον ίδιο», πρόσθεσε.

Ρούμπιο: Οι 4 στόχοι της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Μέση ανατολή

Στο ίδιο μοτίβο με τον Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει με ποιους διαπραγματεύεται από το Ιράν για να «μην τους βάλει σε προβλήματα», ενώ αποκάλυψε τους 4 στόχους που έχουν θέσεις οι ΗΠΑ για την επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ξεκαθάρισε πως «ποτέ» δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να αποφασίζει ποιος θα διέρχεται από τα διεθνή ύδατα και ζήτησε να «σημειώσουν» τους στόχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η οποίοι είναι οι ακόλουθοι τέσσερις.

-Η καταστροφή της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας

-Η καταστροφή του ιρανικού ναυτικού

-Η σημαντική μείωση της ικανότητάς τους να εκτοξεύουν πυραύλους

-Η καταστροφή των εργοστασίων τους

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο

Παράλληλα, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πλήττει 170 ιρανικούς στόχους μέσα σε διάστημα 24 ωρών, στοχεύοντας τόσο σε εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων και drones όσο και σε βασικά κέντρα διοίκησης στη δυτική Ιράν.

Μεταξύ των πληγέντων ήταν ένα αστυνομικό τμήμα και ένα συγκρότημα που ανήκει στην πολιτοφυλακή Μπασίτζ, παρακλάδι των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η συνδυαστική στρατηγική των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η οποία περιλαμβάνει απειλές υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα στοχευμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, στοχεύει να αποδυναμώσει τις ικανότητες του Ιράν γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί πίεση για την επίτευξη διπλωματικής λύσης εντός περιορισμένου χρονικού πλαισίου.

Πως αντιδρά η Τεχεράνη

Το Ιράν από την πλευρά του συνεχίζει τις επιθέσεις στο Ισραήλ και στις αμερικανικές βάσεις στις χώρες του Κόλπου, ενώ εκτός από τη Χεζμπολάχ έχει πλέον στο πλευρό του και τους Χούθι της Υεμένης. Επίσης διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε συνομιλία με τις ΗΠΑ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης στέλνουν σκληρό μήνυμα σε Ισραήλ και ΗΠΑ για τις επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει κατά ιρανικών υποδομών και απειλούν με «επώδυνα αντίποινα» και σκληρές επιθέσεις, μέχρι να δουν τον πόνο στα μάτια των εχθρών τους.

«Η απάντηση για τις επιθέσεις σε υποδομές του Ιράν γίνεται μέσω της καταστροφής στρατηγικών βιομηχανιών που συνδέονται με τον αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, οι χημικές βιομηχανίες της Νεότ Χοβάβ στα κατεχόμενα εδάφη, ένα διυλιστήριο, δύο συγκροτήματα χάλυβα και δύο μεγα-συγκροτήματα αλουμινίου έχουν καταστραφεί, και αυτές οι επώδυνες επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να δούμε τον πόνο στα μάτια σας», δήλωσε ο στρατηγός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης απευθυνόμενος σε Ισραήλ και ΗΠΑ.

Παράλληλα συνεχίζει να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και να κερδίσει εκατομμύρια από αυτό, καθώς είναι η μόνη χώρα του Κόλπου που δεν έχει μειώσει την παραγωγή της.

Μάλιστα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν «δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο που οι άνθρωποι σε άλλες χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των τιμών των καυσίμων και των τροφίμων», οι οποίες έχουν αυξηθεί μετά τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσε τις χώρες που πλήττονται από την άνοδο του κόστους ζωής να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ, προκειμένου να τερματίσουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν.

Επίσης το ιρανικό κοινοβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν έχει επιδιώξει και δεν πρόκειται να επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

«Ποιο είναι το όφελος από την προσχώρηση σε μια συνθήκη, όταν οι δυνάμεις που ασκούν πίεση διεθνώς όχι μόνο δεν μας επιτρέπουν να επωφεληθούμε από τα δικαιώματά της, αλλά επιτίθενται και στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις;», δήλωσε ο Μπαγκαΐ.

Τέλος τόνισε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να σέβεται τις υποχρεώσεις της συνθήκης, όσο παραμένει μέλος της.