Ρούμπιο: Το ΝΑΤΟ δεν υπάρχει χωρίς τις ΗΠΑ – Ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στον εναέριο χώρο της Τουρκίας – Ισραηλινοί στρατιώτες ψάχνουν τρομοκράτες στον Λίβανο κάνοντας σκι

Η Βηρυτός ζητά από την Ουκρανία να της παραδώσει έναν άνδρα που κατηγορείται για συνεργασία με τη Μοσάντ

Ο Λίβανος ζητά από την Ουκρανία να του παραδώσει έναν άνδρα ο οποίος κατέφυγε στην πρεσβεία της αφού διέφυγε από τα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου ήταν κρατούμενος της Χεζμπολάχ, ανέφεραν σήμερα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος υπηρεσίας ασφαλείας και μια πηγή της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Ο άνδρας αυτός, ένας Συροπαλαιστίνιος με λιβανέζικη και ουκρανική υπηκοότητα, είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο από τη Χεζμπολάχ η οποία τον κατηγορεί για συνεργασία με τη Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε η πηγή που πρόσκειται στη σιιτική οργάνωση. Εντοπίστηκε ενώ τοποθετούσε έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό «σε ένα μηχανάκι που είχε σταθμεύσει στον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο της Βηρυτού», πρόσθεσε.

Ήταν κρατούμενος της Χεζμπολάχ επί πολλούς μήνες. Στις 6 Μαρτίου διέφυγε όταν ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε ένα κτίριο κοντά σε εκείνο όπου κρατείτο, στα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της οργάνωσης.

Ο διευθυντής της Γενικής Ασφάλειας του Λιβάνου, Χάσαν Σουκάιρ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Συροπαλαιστίνιος «καταζητείται από τη λιβανέζικη δικαιοσύνη» για την εμπλοκή του «μαζί με έναν πυρήνα της Μοσάντ, στον σχεδιασμό δολοφονιών και βομβιστικών επιθέσεων».

Η Γενική Ασφάλεια έχει συλλάβει πέντε μέλη αυτού του πυρήνα και τους παρέδωσε στις δικαστικές αρχές.

«Η πρεσβεία της Ουκρανίας στον Λίβανο επικοινώνησε μαζί μας στις 19 Μαρτίου, ζητώντας μας να χορηγήσουμε άδεια διέλευσης σε έναν πολίτη της που βρισκόταν εκεί και ο οποίος είχε χάσει το διαβατήριό του», εξήγησε ο στρατηγός Σουκάιρ. «Επαληθεύοντας το όνομα και τη φωτογραφία, φάνηκε ότι ήταν καταζητούμενος από τη δικαιοσύνη» και σε βάρος του είχαν εκδοθεί πολλά εντάλματα. «Ενημερώσαμε επομένως την πρεσβεία της Ουκρανίας ότι θα έπρεπε να παραδοθεί αμέσως στις λιβανέζικες αρχές», πρόσθεσε.

Η πρεσβεία της Ουκρανίας στον Λίβανο δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Η Μοσάντ κατηγορείται ότι οργανώνει επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπως την εντυπωσιακή επίθεση, τον Σεπτέμβριο του 2024, με τις εκρήξεις μπίπερ που είχαν στην κατοχή τους εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ.