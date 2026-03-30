Ρούμπιο: Το ΝΑΤΟ δεν υπάρχει χωρίς τις ΗΠΑ – Ιρανικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στον εναέριο χώρο της Τουρκίας – Ισραηλινοί στρατιώτες ψάχνουν τρομοκράτες στον Λίβανο κάνοντας σκι

Ανεξέλεγκτος μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά το «όχι» του Ιράν στην πρόταση 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε πως αν δεν υπάρξει συμφωνία τότε θα βομβαρδίσει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ. Το Ιράν υπόσχεται «κόλαση» σε ΗΠΑ και Ισραήλ και συνεχίζει τις επιθέσεις σε Τελ Αβίβ και Χάιφα. Ο ισραηλινός στρατός χτυπάει ανελέητα τον νότιο Λίβανο. Δείτε όλα όσα έχουν συμβεί τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι «όλοι οι δρόμοι οδηγούν» σε αυξημένες τιμές και χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Το ΔΝΤ ανακοίνωσε ότι ενισχύει την υποστήριξή του, κυρίως προς τις πιο ευάλωτες οικονομίες. Σύμφωνα με ανάλυση οικονομολόγων του, οι επιπτώσεις του πολέμου είναι «ταυτόχρονα παγκόσμιες και έντονα άνισες», με ορισμένες χώρες να αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης.
Το μεγαλύτερο βάρος φέρουν οι μεγάλες εισαγωγικές οικονομίες ενέργειας στην Ευρώπη και την Ασία, λόγω της ανόδου των τιμών καυσίμων και του αυξημένου κόστους παραγωγής, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά.
Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία εμφανίζονται ιδιαίτερα εκτεθειμένες λόγω της εξάρτησής τους από παραγωγή ενέργειας με φυσικό αέριο. Αντίθετα, η Γαλλία και η Ισπανία επηρεάζονται λιγότερο χάρη στη μεγαλύτερη χρήση πυρηνικής ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών.
Ένας Λιβανέζος στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινή επίθεση σε στρατιωτικό σημείο ελέγχου στον Λίβανο, όπως ανακοίνωσε ο λιβανικός στρατός.
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ξεχωριστά ότι ένας πολίτης σκοτώθηκε και 17 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά.
Το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο εδώ και εβδομάδες, μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ, υποστηριζόμενη από το Ιράν, προς το βόρειο Ισραήλ στις αρχές Μαρτίου.
Το Σαββατοκύριακο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα διευρύνει την εισβολή του, επεκτείνοντας τη «υφιστάμενη ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο.
Ο Λίβανος ζητά από την Ουκρανία να του παραδώσει έναν άνδρα ο οποίος κατέφυγε στην πρεσβεία της αφού διέφυγε από τα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου ήταν κρατούμενος της Χεζμπολάχ, ανέφεραν σήμερα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος υπηρεσίας ασφαλείας και μια πηγή της φιλοϊρανικής οργάνωσης.
Ο άνδρας αυτός, ένας Συροπαλαιστίνιος με λιβανέζικη και ουκρανική υπηκοότητα, είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο από τη Χεζμπολάχ η οποία τον κατηγορεί για συνεργασία με τη Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε η πηγή που πρόσκειται στη σιιτική οργάνωση. Εντοπίστηκε ενώ τοποθετούσε έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό «σε ένα μηχανάκι που είχε σταθμεύσει στον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο της Βηρυτού», πρόσθεσε.
Ήταν κρατούμενος της Χεζμπολάχ επί πολλούς μήνες. Στις 6 Μαρτίου διέφυγε όταν ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε ένα κτίριο κοντά σε εκείνο όπου κρατείτο, στα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της οργάνωσης.
Ο διευθυντής της Γενικής Ασφάλειας του Λιβάνου, Χάσαν Σουκάιρ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Συροπαλαιστίνιος «καταζητείται από τη λιβανέζικη δικαιοσύνη» για την εμπλοκή του «μαζί με έναν πυρήνα της Μοσάντ, στον σχεδιασμό δολοφονιών και βομβιστικών επιθέσεων».
Η Γενική Ασφάλεια έχει συλλάβει πέντε μέλη αυτού του πυρήνα και τους παρέδωσε στις δικαστικές αρχές.
«Η πρεσβεία της Ουκρανίας στον Λίβανο επικοινώνησε μαζί μας στις 19 Μαρτίου, ζητώντας μας να χορηγήσουμε άδεια διέλευσης σε έναν πολίτη της που βρισκόταν εκεί και ο οποίος είχε χάσει το διαβατήριό του», εξήγησε ο στρατηγός Σουκάιρ. «Επαληθεύοντας το όνομα και τη φωτογραφία, φάνηκε ότι ήταν καταζητούμενος από τη δικαιοσύνη» και σε βάρος του είχαν εκδοθεί πολλά εντάλματα. «Ενημερώσαμε επομένως την πρεσβεία της Ουκρανίας ότι θα έπρεπε να παραδοθεί αμέσως στις λιβανέζικες αρχές», πρόσθεσε.
Η πρεσβεία της Ουκρανίας στον Λίβανο δεν έκανε κανένα σχόλιο.
Η Μοσάντ κατηγορείται ότι οργανώνει επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπως την εντυπωσιακή επίθεση, τον Σεπτέμβριο του 2024, με τις εκρήξεις μπίπερ που είχαν στην κατοχή τους εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ.
Το Ντουμπάι ανακοίνωσε πακέτο οικονομικής στήριξης ύψους 1 δισ. ντιρχάμ (περίπου 272 εκατ. δολάρια) για την ενίσχυση του επιχειρηματικού τομέα, εν μέσω των επιπτώσεων από τον πόλεμο με το Ιράν.
Σύμφωνα με τον διάδοχο του εμιράτου, τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου και θα διαρκέσουν από τρεις έως έξι μήνες.
Το πακέτο στοχεύει στην ενίσχυση της ευελιξίας της οικονομίας, στην αύξηση της ετοιμότητας απέναντι στις εξελίξεις και στη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών για να ανταποκριθούν στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.
«Το ΝΑΤΟ είναι προετοιμασμένο για τέτοιες απειλές και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί τους συμμάχους του», δήλωσε εκπρόσωπος της Συμμαχίας.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είναι ο εκπρόσωπος του ιρανικού καθεστώτος με τον οποίο η Ουάσινγκτον συνομιλεί τις τελευταίες εβδομάδες.
Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι θα γνωρίζει «σε περίπου μία εβδομάδα» εάν ο Γκαλιμπάφ είναι κάποιος με τον οποίο οι ΗΠΑ μπορούν πραγματικά να συνεργαστούν.
Παρά το γεγονός ότι ο Γκαλιμπάφ θεωρείται - παρά το σκληροπυρηνικό του προφίλ στο εσωτερικό του Ιράν - ο προτιμότερος συνομιλητής της Ουάσινγκτον, Αμερικανοί αξιωματουχοι δεν τον κατονόμαζαν μέχρι να το αποκαλύψει ο Ντόναλντ Τραμπ
Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε ενημέρωση για ένα συμβάν που σημειώθηκε 22 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της σαουδαραβικής χερσονήσου του Ρας Τανούρα στον Κόλπο.
Ένας αξιωματούχος στον τομέα ασφάλειας εταιρείας ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι δύο αγνώστου ταυτότητας βλήματα έπεσαν στη θάλασσα, κοντά στο πλοίο.
Τα βλήματα έπεσαν με χρονική διαφορά μιας ώρας μεταξύ τους.
Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, τόνισε ο αξιωματούχος.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επέκρινε το ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι η στρατιωτική συμμαχία «δεν υπάρχει χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες». «Και όλοι το γνωρίζουν αυτό», τόνισε.
Η Maersk ανακοίνωσε ότι το λιμάνι Σαλαλάχ στο Ομάν θα επαναλειτουργήσει, μετά από επίθεση με drone που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις αρχές του Ομάν, ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε, ενώ οι ζημιές χαρακτηρίζονται περιορισμένες.
Το λιμάνι, που διαχειρίζεται η θυγατρική της Maersk, APM Terminals, αποτελεί σημαντική υποδομή για τη ναυτιλία στη χώρα. Η εταιρεία ανέφερε ότι το τμήμα που επλήγη είναι μικρό και ότι η λειτουργία του λιμανιού θα αποκατασταθεί σταδιακά έως την πλήρη δυναμικότητα.
Μπορεί η ζημιά που υπέστη το λιμάνι να κρίθηκε «περιορισμένη» ωστόσο οι αρχές και η διοίκηση του λιμανιού έχει πάρει λολα «τα απαραίτητα μέτρα» ασφαλείας και πρόληψης για τυχόν νέες επιθέσεις.
Καθώς ΗΠΑ και Ισραήλ κατένεμαν στόχους στον πόλεμο κατά του Ιράν, η εξουδετέρωση της ιρανικής ηγεσίας ανατέθηκε στο Ισραήλ, το οποίο προχωρά σε εκτεταμένη εκστρατεία στοχευμένων δολοφονιών.
Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 250 ανώτεροι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο ανώτατος ηγέτης αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και κορυφαία στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης. Η επιχείρηση βασίζεται σε δίκτυο πληροφοριών που έχει αναπτυχθεί επί δεκαετίες και ενισχύθηκε πρόσφατα με προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.
Κεντρικό ρόλο παίζει μια απόρρητη πλατφόρμα AI που επεξεργάζεται τεράστιους όγκους δεδομένων, από ανθρώπινες πηγές έως ψηφιακές διεισδύσεις σε κάμερες, δίκτυα επικοινωνιών και κρατικές βάσεις δεδομένων. Μέσω αυτής, οι ισραηλινές υπηρεσίες εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο κινήσεις και συνήθειες στόχων.
Η επιχειρησιακή δράση περιλαμβάνει συνδυασμό μεθόδων: προτοποθετημένα εκρηκτικά, drones υψηλής ακρίβειας και πυραύλους από μαχητικά αεροσκάφη. Οι επιθέσεις έχουν εξελιχθεί μέσω εμπειρίας σε συγκρούσεις στη Γάζα, τον Λίβανο και στο ίδιο το Ιράν.
Η εκστρατεία βασίζεται σε συνεργασία υπηρεσιών όπως η Μοσάντ και η Μονάδα 8200, μαζί με ανταλλαγή πληροφοριών με αμερικανικές υπηρεσίες. Παράλληλα, κυβερνοεπιχειρήσεις έχουν διεισδύσει στο «ψηφιακό νευρικό σύστημα» του Ιράν, αξιοποιώντας ακόμη και υποδομές παρακολούθησης του ίδιου του καθεστώτος.
Παρά την επιχειρησιακή επιτυχία, αναλυτές επισημαίνουν ότι η στρατηγική δεν έχει αποδώσει πλήρως: οι απώλειες στην ηγεσία αντικαθίστανται από πιο σκληροπυρηνικά στελέχη και δεν έχουν εκδηλωθεί μαζικές εσωτερικές αντιδράσεις.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι περιγράφουν το ιρανικό καθεστώς ως «πληγωμένο αλλά ανθεκτικό», ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι η συστηματική χρήση στοχευμένων δολοφονιών ενδέχεται να εξελιχθεί από επιχειρησιακό εργαλείο σε στρατηγική εξάρτηση, με απρόβλεπτες συνέπειες.
Οι νεκροί στο Λίβανο εξαιτίας της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ έχουν φτάσει τους 1.247, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.
Το Υπουργείο ανέφερε επίσης ότι 3.680 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Από τους νεκρούς, 87 ήταν γυναίκες, 124 παιδιά και 52 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.
Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις συγκρούσεις.
Οι επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή συνεχίστηκαν, με ένα αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα σε ορφανοτροφείο δυτικά της Τεχεράνης να σκοτώνει τουλάχιστον δύο ανθρώπους, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars.
Αρκετές χώρες του Περσικού Κόλπου ανέφεραν επίσης σήμερα ότι αναχαίτισαν drones και πυραύλους.
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΕΑ ανέφερε νωρίτερα στην πλατφόρμα X ότι αντιμετώπισε 27 drones και 11 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.
Τα συστήματα αεράμυνας του Μπαχρέιν αναχαίτισαν και κατέστρεψαν οκτώ πυραύλους και επτά drones τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.
Σε ενημέρωση πριν από λίγο, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι αναχαίτισε δύο drones τις «τελευταίες ώρες», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Saudi Press Agency.
Ένας εργαζόμενος από την Ινδία σκοτώθηκε στο Κουβέιτ, αφού ένα βοηθητικό κτίριο σε εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού υπέστη ζημιές από ιρανική επίθεση, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ.
Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη βόρεια και τη νότια Δυτική Όχθη, ανακοίνωσαν ο ισραηλινός στρατός και το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας που εδρεύει στη Ραμάλα.
Σύμφωνα με τον στρατό, ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι θεάθηκε να τρέχει προς την κατεύθυνση στρατιωτών που εκτελούσαν υπηρεσία κοντά στην πόλη Ντούρα, το πρωί. «Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον του τρομοκράτη και τον εξόντωσαν», ανέφερε.
Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε ότι οι άνδρας αυτός ήταν ο 22χρονος Ράμζι αλ Αουαουντέχ, ο οποίος σκοτώθηκε τα ξημερώματα «από ισραηλινά πυρά στην πόλη Χούρσα», τρία χιλιόμετρα νοτίως της Ντούρα.
Λίγες ώρες αργότερα ο στρατός ανέφερε ότι ένας δεύτερος άνδρας επιτάχυνε με το αυτοκίνητό του, οδηγώντας το προς την κατεύθυνση στρατιωτών που είχαν αναπτυχθεί κοντά στην Τουλκάρεμ.
Πρόκειται, σύμφωνα με το υπουργείο, για τον Αμπντουλραχμάν Άμπου αλ Ρουμπ, 31 ετών, ο οποίο σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στο φυλάκιο ελέγχου του Ανάμπ, ανατολικά της Τουλκάρεμ.
Τα βίαια επεισόδια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχουν αυξηθεί κατακόρυφα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που οδήγησε στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.
Με βάση μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που επικαλείται στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 1.056 Παλαιστίνιοι, μαχητές αλλά και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή εποίκους στη Δυτική Όχθη.
Στην ίδια περιοχή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 46 Ισραηλινοί, στρατιώτες και πολίτες, από επιθέσεις Παλαιστινίων ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.
Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της G7 δήλωσαν σήμερα διατεθειμένοι «να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα» για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα της αγοράς ενέργειας και να περιορίσουν τις οικονομικές απώλειες λόγω της πρόσφατης αστάθειας.
«Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους μας, κυρίως για να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια της αγοράς ενέργειας» που αποσταθεροποιείται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η γαλλική προεδρία μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών και των κεντρικών τραπεζιτών των επτά χωρών.
Η G7 κάλεσε επίσης όλες τις χώρες να αποφύγουν «την επιβολή αδικαιολόγητων περιορισμών στις εξαγωγές υδρογονανθράκων και σχετικών προϊόντων».
Οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της G7 έχουν δεσμευτεί να διαφυλάξουν τη σταθερότητα των τιμών, με τη νομισματική πολιτική τους να παραμένει εξαρτημένη από τα δεδομένα, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Τα διυλιστήρια πετρελαίου Μπαζάν πως η οροφή μιας δεξαμενής υπέστη ζημιά από την ιρανική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην Χάιφα,του Ισραήλ, τονίζοντας ωστόσο ότι οι εγκαταστάσεις συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.
Νωρίτερα, η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι μια δεξαμενή που χτυπήθηκε περιείχε βενζόλιο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και να γεμίσει η περιοχή με μαύρο πυκνό καπνό.
Αυτή ήταν η τέταρτη επίθεση σε λιγότερο από δύο χρόνια στα διυλιστήρια Μπαζάν και η δεύτερη από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026.
Κατά την διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, τον Ιούνιο του 2025, τρεις εργάτες έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε λόγω ιρανικής πυραυλικής επίθεσης.
«Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επισκέψεών μου στη Μέση Ανατολή, θέσαμε το ζήτημα της αποκατάστασης της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Πρόκειται για ένα οδυνηρό ζήτημα για ολόκληρο τον κόσμο, λόγω της ενεργειακής κρίσης.
Οι χώρες της Μέσης Ανατολής γνωρίζουν ότι μπορούν να βασίζονται στην τεχνογνωσία μας σε αυτόν τον τομέα. Το συζητήσαμε διεξοδικά. Μοιραστήκαμε την εμπειρία μας από τον διάδρομο της Μαύρης Θάλασσας και τον τρόπο λειτουργίας του. Κατανοούν ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας υπήρξαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην αποκατάσταση της λειτουργίας του διαδρόμου της Μαύρης Θάλασσας.
Όσον αφορά άλλες πτυχές που σχετίζονται με το Ορμούζ, κατά την άποψή μου, το ζήτημα αυτό το χειρίζονται οι ΗΠΑ. Εμείς, βεβαίως, είμαστε πάντα έτοιμοι να βοηθήσουμε τους εταίρους μας», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που, όπως υποστηρίζει, δείχνει επίλεκτους Αλπινιστές στρατιώτες, που ειδικεύονται σε τέτοια περιβάλλοντα, να επιχειρούν στα σύνορα μεταξύ Συρίας - Λιβάνου.
Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για επέκταση της ισραηλινής εισβολής στην περιοχή, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση αυτού που αποκαλεί «υφιστάμενη ζώνη ασφαλείας».
Στα πλάνα που δημοσίευσαν οι IDF, φαίνονται οι Ισραηλινοί κομάντο σε διασυνοριακή χερσαία επιχείρηση από την συριακή πλευρά του χιονισμένου Όρους Ερμών προς το Όρος Ντοβ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου με στόχο να εξουδετερώσει δυνάμεις και κρησφύγετα της Χεζμπολάχ στην περιοχή.
