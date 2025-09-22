Ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει την Τρίτη στο ABC μετά την κατακραυγή για το κόψιμο του «Jimmy Kimmel Live!»

Επιστρέφει την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, το Jimmy Kimmel Live! στη συχνότητα του ABC, σύμφωνα με ανακοίνωση το βράδυ της Δευτέρας (22.09.2025) από την Disney – που είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του αμερικανικού τηλεοπτικού καναλιού.

Το Jimmy Kimmel Live!, η θρυλική εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, αστέρα του διάσημου «late show» στις ΗΠΑ, «κόπηκε» στις 18 Σεπτεμβρίου και ο λόγος ήταν ο εναρκτήριος μονόλογός του, όπου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τον φόνο του Τσάρλι Κερκ.

Ο συντηρητικός ακτιβιστής κηδεύτηκε χθες (21.09.2025) στην Αριζόνα, παρουσία δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών, αλλά και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, σε μία συγκλονιστική τελετή.

Λίγα 24ωρα μετά τα επίμαχα σχόλια που είχε κάνει για τον 31χρονο Κερκ, ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει κανονικά στο πλατό της εκπομπής του ABC από το βράδυ της Τρίτης (23.09.2025), καθώς η Disney ανακοίνωσε απόψε ότι αποφάσισε την επαναφορά του δημοφιλούς παρουσιαστή.

«Την περασμένη Τετάρτη, αποφασίσαμε να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε την περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μία συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας.

Πήραμε αυτή την απόφαση επειδή θεωρήσαμε ότι ορισμένα από τα σχόλια ήταν ακατάλληλα και, ως εκ τούτου, αναίσθητα. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις με τον Jimmy και, μετά από αυτές τις συζητήσεις, αποφασίσαμε να επαναφέρουμε την εκπομπή την Τρίτη», αναφέρει η σχετική ενημέρωση, σύμφωνα με το TMZ.

‘Jimmy Kimmel Live!’ is coming back to ABC after suspension. https://t.co/YKeun5PnR6 pic.twitter.com/S1BIdtfg2Z — TMZ (@TMZ) September 22, 2025

«Φθάσαμε σε νέα ύψη αυτό το σαββατοκύριακο», είχε είπε σαρκαστικά ο Τζίμι Κίμελ, «με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

Ο όρος MAGA είναι συντομογραφία του συνθήματος «Make America Great Again» («ας ξαναδώσουμε το μεγαλείο της στην Αμερική») του ρεπουμπλικάνου Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

These are the comments from Monday night that led ABC to pull Jimmy Kimmel Live this afernoon. pic.twitter.com/TzOU3GZ195 — LateNighter (@latenightercom) September 17, 2025

Ο 57χρονος παρουσιαστής συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές μορφές της αμερικανικής τηλεόρασης. Πέρα από την εκπομπή του, στην οποία προσφέρει χιουμοριστική ματιά στην επικαιρότητα πέντε βράδια κάθε εβδομάδα, έχει παρουσιάσει τέσσερις φορές την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

«Η χαμηλή τηλεθέαση» του Κίμελ κατά Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ταχθεί υπέρ της απόφασης του ABC να «κόψει» από το τηλεοπτικό του πρόγραμμα την εκπομπή Jimmy Kimmel Live!, λέγοντας πως ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ είπε «ένα φρικτό πράγμα» σχετικά με τον δολοφονηθέντα πολιτικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και κατέγραφε επίσης χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης.

«Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Κατέγραφε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης και θα έπρεπε να τον έχουν απολύσει πριν από πολύ καιρό. Επομένως, ξέρετε, μπορείτε να το ονομάσετε αυτό ελευθερία λόγου ή όχι. Απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που είχε παραχωρήσει με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ στην Αγγλία.

Στο πλευρό του Κίμελ το Χόλιγουντ

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μουσικών των ΗΠΑ και Καναδά, της ένωσης που εκπροσωπεί τους μουσικούς της εκπομπής του Κίμελ, είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση Τραμπ για «επίθεση στην ελευθερία του λόγου».

Παρόμοιες δηλώσεις έκαναν και η Ένωση Σεναριογράφων της Αμερικής (WGA), η Ένωση Ηθοποιών (SAG) και η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU). Η WGA σημείωσε: «Αν η ελευθερία του λόγου ίσχυε μόνο για ιδέες που μας αρέσουν, δεν θα χρειαζόταν καν να την γράψουμε στο Σύνταγμα», προσθέτοντας ότι «στηρίζει τον Τζίμι Κίμελ και τους σεναριογράφους του».

Η κωμικός Γουάντα Σάικς, η οποία επρόκειτο να εμφανιστεί στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, «ανέβασε» βίντεο στο Instagram όπου επέκρινε τον Τραμπ: «Λοιπόν: δεν τερμάτισε τον πόλεμο στην Ουκρανία ούτε στη Γάζα μέσα στην πρώτη του εβδομάδα, αλλά κατάφερε να τερματίσει την ελευθερία του λόγου μέσα στον πρώτο του χρόνο. Ε, για όσους προσεύχεστε, τώρα είναι η ώρα. Σ’ αγαπάμε, Τζίμι».

Διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ και του Μπρόντγουεϊ, όπως οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μπεν Άφλεκ, Τζένιφερ Άνιστον, Σελένα Γκόμεζ, Λιν-Μάνουελ Μιράντα, Τομ Χανκς και Μέριλ Στριπ, παρότρυναν τους Αμερικανούς «να αγωνιστούν για την υπεράσπιση και τη διατήρηση των συνταγματικά προστατευόμενων δικαιωμάτων μας».

«Αυτό το οποίο υπογράφουμε – όσο οδυνηρό κι αν είναι κάποιες φορές – είναι η απελευθερωτική αίσθηση του να διαφωνείς», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα συνδικάτα Writers Guild of America West και Writers Guild of America East.

«Ντροπή σε εκείνους στην κυβέρνηση που ξεχνούν αυτή την θεμελιώδη αλήθεια. Όσο για τους εργοδότες μας, οι λέξεις μας σας έχουν κάνει πλούσιους. Η φίμωσή μας φτωχοποιεί ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η SAG-AFTRA, η αμερικανική συνδικαλιστική ένωση που εκπροσωπεί τους ηθοποιούς, καταδίκασε την αναστολή της προβολής του «Jimmy Kimmel Live», λέγοντας ότι «η απόφαση αυτή είναι το είδος της καταστολής και των αντιποίνων που θέτει σε κίνδυνο τις ελευθερίες όλων» με τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ να γράφει στο Χ «αυτό δεν είναι σωστό».

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Μουσικών ανακοίνωσε ότι «η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών του Τραμπ εντόπισε σχόλια που δεν της άρεσαν και απείλησε το ABC με ακραία αντίποινα. Πρόκειται για κρατική λογοκρισία».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως απειλήσει να αφαιρέσει τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών και έχει ασκήσει πιέσεις στα τηλεοπτικά δίκτυα να σταματήσουν να προβάλλουν περιεχόμενο το οποίο δεν τον βρίσκει σύμφωνο.

Την ίδια στάση έχει κρατήσει και με τα έντυπα μέσα ενημέρωσης καταθέτοντας πρόσφατα αγωγή ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος της εφημερίδας Τhe New York Times.

Αλλά και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, ο Μπρένταν Καρ, είχε καλέσει τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα να σταματήσουν να προβάλλουν την εκπομπή του Κίμελ.

Η αναστολή της μετάδοσης της εκπομπής του Κίμελ είχε προστεθεί σε μία σειρά από ενέργειες εναντίον εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, εργαζομένων στον ακαδημαϊκό χώρο, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου με αφορμή σχόλιά τους για την εν ψυχρώ δολοφονία του Κερκ στη Γιούτα.

Σημειώνεται πως το καλοκαίρι ανακοινώθηκε το τέλος της εμβληματικής εκπομπής «The Late Show with Stephen Colbert» τον Μάιο του 2026, όπως ανακοίνωσε επίσημα το τηλεοπτικό δίκτυο CBS επικαλούμενο «οικονομικούς λόγους». Ωστόσο, ο παρουσιαστής Stephen Colbert ήταν σφοδρός πολέμιος του Τραμπ.