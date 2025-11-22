Οι παραχωρήσεις Τραμπ στο σχέδιο για την Ουκρανία, οι φόβοι των Ευρωπαίων και η δεινή θέση του Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε πως είναι έτοιμος να κάνει παραχωρήσεις για την Ουκρανία, την ίδια ώρα που ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως η πρότασή του, αφήνει εκτεθειμένο το Κίεβο σε ρωσική επίθεση.

Συγκεκριμένα το Σάββατο 22 Νοεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρότασή του με 28 σημεία, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα παραδώσει βασικά εδάφη και θα μειώσει το μέγεθος του στρατού της, «δεν είναι η τελική μου πρόταση».

«Θέλουμε να επιτύχουμε την ειρήνη. Αυτό θα έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και πολύ καιρό… Προσπαθούμε να το τελειώσουμε. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πρέπει να το τελειώσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε αν το σχέδιο, το οποίο επί της ουσίας απορρίφθηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες, ήταν η τελική του προσφορά για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, απάντησε: «Όχι, δεν είναι η τελική μου προσφορά».

Ωστόσο, ο κ. Τραμπ πρόσθεσε ότι αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, δεν δεχόταν το σχέδιο μέχρι την προθεσμία της Πέμπτης, τότε θα μπορούσε να «συνεχίσει να πολεμά με όλη του την καρδιά».

Πάντως να σημειωθεί πως ενάντια στο σχέδιο Τραμπ είναι αρκετά μέλη του Κογκρέσου, τόσο από την πλευρά των Δημοκρατικών όσο και από τους Ρεπουμπλικανούς που κάνουν λόγο για «παραχωρήσεις σε Πούτιν».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Telegraph ο Κιρ Στάρμερ, μαζί με τον Φρίντριχ Μερτς και τον Εμανουέλ Μακρόν, τους ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας, επέκριναν το Σάββατο ορισμένα στοιχεία του σχεδίου, προειδοποιώντας ότι θα ανάγκαζε την Ουκρανία να παραδώσει εδάφη με τη βία και να την αφήσει ανυπεράσπιστη σε περαιτέρω επιθέσεις.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική, ο Βρετανός πρωθυπουργός ότι ήταν «ανήσυχος» για την ιδέα ενός στρατιωτικού ανώτατου ορίου, υποστηρίζοντας ότι ήταν «θεμελιώδες να μπορεί η Ουκρανία να αμυνθεί αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός».

«Προφανώς, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, αλλά πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, και γι’ αυτό πρέπει να το κάνουμε σωστά», πρόσθεσε.

Η βρετανική κυβέρνηση ανησυχεί ότι, εάν η Ουκρανία αναγκαστεί να παραδώσει μέρος των ενόπλων δυνάμεών της, θα είναι ευάλωτη σε μια άλλη αιφνιδιαστική χειμερινή επίθεση από τη Ρωσία φέτος.

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι και που διαφωνούν με το σχέδιο Τραμπ

Οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Ρωσία θα μπορούσε να παραβιάσει μια ειρηνευτική συμφωνία, όπως έκανε τον Μάιο, όταν εξαπέλυσε εκατοντάδες επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά τη διάρκεια μιας τριήμερης εκεχειρίας.

Η μείωση του αριθμού του ουκρανικού στρατιωτικού προσωπικού, που σήμερα ανέρχεται σε 800.000-850.000 άτομα, θα διευκόλυνε τη Ρωσία να στοχεύσει τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας κατά τους πιο κρύους μήνες του έτους.

Αυτή είναι από καιρό η στρατηγική των δυνάμεων του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εξαπέλυσε μια βίαιη χειμερινή επίθεση σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός το 2022 και το 2023, σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να καταλάβει την περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Το σχέδιο των ΗΠΑ προτείνει ένα ανώτατο όριο 600.000 ατόμων για τις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου, την απώλεια τριών επαρχιών προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, και την επιστροφή της Ρωσίας στο G7, μετατρέποντάς το σε G8.

Στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία δεν θα επιτρέπεται να φιλοξενήσει στρατεύματα του ΝΑΤΟ και τα ξένα μαχητικά αεροσκάφη θα μπορούν να σταθμεύουν μόνο στην Πολωνία.

Τα σχόλια του Τραμπ σηματοδοτούν μια αλλαγή από την προηγούμενη θέση του, ότι ο Ζελένσκι «θα πρέπει να συμπαθήσει» την ειρηνευτική συμφωνία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι απείλησαν να σταματήσουν την αποστολή όπλων και την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις.

Η στάση του Πούτιν

Ο Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας στη Ρωσία ότι είναι διατεθειμένος να «δείξει ευελιξία», αλλά είναι επίσης έτοιμος να συνεχίσει τον αγώνα.

Ο Ρώσος ηγέτης είπε ότι «η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της» εξακολουθούν να «ονειρεύονται» να νικήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, αλλά ότι οι δυνάμεις του θα καταλάβουν περισσότερα εδάφη με τη βία αν η συμφωνία δεν εγκριθεί.

Είπε: «Αν το Κίεβο δεν θέλει να συζητήσει τις προτάσεις του Προέδρου Τραμπ και αρνείται να το κάνει, τότε τόσο αυτό όσο και οι ευρωπαίοι πολεμοκάπηλοι πρέπει να καταλάβουν ότι τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Κουπιάνσκ [πρόσφατη νίκη της Ρωσίας] θα επαναληφθούν αναπόφευκτα σε άλλους βασικούς τομείς του μετώπου».

Η δύσκολη θέση του Ζελένσκι και η ουκρανική αξιοπρέπεια

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται αναμφισβήτητα σε αδύναμη διαπραγματευτική θέση. Η προφανής επικείμενη πτώση του Ποκρόβσκ, ενός οδικού και σιδηροδρομικού κόμβου, θα έκανε τις βασικές πόλεις-φρουρές του Ντονμπάς, Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, πιο ευάλωτες.

Ο Τζόναθαν Πάουελ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Κίρ Στάρμερ, θα συναντηθεί με τους Ευρωπαίους, Ουκρανούς και Αμερικανούς ομολόγους του, συμπεριλαμβανομένων του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, και του Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, στη Γενεύη την Κυριακή, για να συζητήσουν το μέλλον του σχεδίου.

Ο κ. Πάουελ αναμένεται να υποστηρίξει ότι οι δυτικές χώρες δεν μπορούν να θέσουν όρους στην ικανότητα της Ουκρανίας να αντεπιτεθεί, σε περίπτωση που η εκεχειρία καταρρεύσει και ο Πούτιν αποκτήσει πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης.

Η θέση αυτή, την οποία συμμερίζονται και άλλοι δυτικοί σύμμαχοι, υποδηλώνει ότι οι φίλοι της Ουκρανίας στην Ευρώπη δεν έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη ότι η Ρωσία θα τηρήσει τις υποσχέσεις της μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Ωστόσο, οι δυτικοί αξιωματούχοι της άμυνας φαίνεται να ενθαρρύνονται από μία από τις προτάσεις του αμερικανικού σχεδίου: να δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας τύπου ΝΑΤΟ και διαβεβαιώσεις ότι μια επίθεση από τη Ρωσία θα αντιμετωπιστεί ως επίθεση σε ολόκληρη την «διατλαντική κοινότητα».

Αναμένεται να ενημερώσουν τον κ. Ρούμπιο ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να διαπραγματευτούν εγγυήσεις ασφάλειας με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ χωρίς να συμβουλευτούν πρώτα τα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας. Το σχέδιο του κ. Τραμπ θα απαγόρευε επίσης στην Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, παρά την υποστήριξη των χωρών μελών για την προσφορά της ένταξης μετά τον πόλεμο.

Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στον ιστότοπο Axios ότι η συμφωνία θα είναι μια «συνεργασία» μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας και ότι η συμφωνία ενδέχεται να αλλάξει.

Ο κ. Ζελένσκι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με την επιλογή να χάσει την «αξιοπρέπειά» της αποδεχόμενη το σχέδιο του κ. Τραμπ ή να χάσει έναν βασικό σύμμαχο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μίλησε με τον Στάρμερ δύο φορές το Σάββατο το βράδυ, συμπεριλαμβανομένης μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης στην οποία συμμετείχε και ο πρωθυπουργός του Καναδά.

Ο κ. Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ίδιος και ο κ. Κίρ είχαν μια «μακρά συζήτηση και κάλυψαν πολλές λεπτομέρειες του διπλωματικού έργου στο σχεδιασμό της ειρηνευτικής διαδικασίας».

«Ο συντονισμός θα συνεχιστεί και είμαι ευγνώμων προς την βρετανική κοινωνία για την υποστήριξή της», είπε.

Ο Ουκρανός ηγέτης επανέλαβε επίσης τις ιδιωτικές ανησυχίες των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, προειδοποιώντας για μια «τρίτη εισβολή» και «ένα άλλο πλήγμα για την Ουκρανία» εάν δεν του δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Οργή των Ευρωπαίων για τον αμερικανικό αιφνιδιασμό

Η απόφαση του κ. Τραμπ να συμβουλευτεί τη Ρωσία αντί της Ουκρανίας κατά τη σύνταξη του σχεδίου του εξόργισε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι ένιωσαν προδομένοι όταν το σχέδιο έγινε γνωστό από τις ειδήσεις.

Ο Φρίντριχ Μερτς, ο Γερμανός καγκελάριος, δήλωσε ότι μίλησε με τον κ. Τραμπ και του είπε ότι «ολόκληρη η ευρωπαϊκή ήπειρος» διακυβεύεται στις διαπραγματεύσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τουσκ, ο Πολωνός πρωθυπουργός, προειδοποίησε ότι η Ρωσία «δεν μπορεί να επιβάλει τους όρους της στην Ουκρανία και την Ευρώπη».

Ο Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας, δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του κ. Τραμπ «πρέπει να επανεξεταστεί», υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει την κυριαρχία της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Ο Σερ Κίρ μίλησε με τον κ. Τραμπ το Σάββατο το βράδυ και «μετέφερε τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ των εταίρων της Συμμαχίας των Προθυμών που παρευρέθηκαν στη σύνοδο κορυφής της G20», δήλωσε εκπρόσωπος. Αναμένεται να μιλήσουν ξανά την Κυριακή.