89η ΔΕΘ: Live η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Έκθεση.
Ειναι ένα σημαντικό έργο διασύνδεσης, είπε ο πρωθυπουργός.
Η πρόθεσή μας είναι το έργο να ξεκινήσει και να υπάρχει απόλυτη σύμπνοια της κυπριακής δημοκρατίας. Πρέπει να αποδείξει η Κύπρος ότι το έργο αυτό πραγματικά το θέλει, συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.
Για τον εκλογικό νόμο και το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα, ο πρωθυπουργός είπε:
Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο... Οι εκλογές του '27 δεν είναι η προτεραιότητά μου. Για συνεργασίες σε ένα τοπίο στην ομίχλη δε μπορεί να απαντηθεί από εμένα.
Ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή για μονοκομματική ή κυβέρνηση συνεγρασίας.
Σε ερώτηση για το δημογραφικό και για το αν οι φοροελαφρύνσεις θα αφορούν το 2025 ή το 2026 αλλά και για την ακρίβεια στο ράφι, ο πρωθυπουργός απάντησε:
Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Για αυτό υπάρχει μείωση της επιβάρυνσης ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Αυτή τη βελτίωση θα την δουν από την πρώτη μισθοδοσία του επόμενου μήνα.
Θέλουμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας και θα έχουν μεγάλο οικονομικό όφελος.
Για την ακρίβεια, το όφελος για τα νοικοκυρια θα είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην ακρίβεια. Επιμένω ότι δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του νοικοκυριού για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός οι φοροελαφρύνσεις θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου.
Σε ερώτηση για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, ο πρωθυπουργός είπε:
«Πρόκειται για την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος. Το πλεόνασμα προς κατανομή προέκυψε από την οικονομική πολιτική... Δημιουργήθηκε ένα απόθεμα 1,7 δις ευρώ. Το ποσό προς κατανομή είναι αυτό.
Δε μπορείς να έχεις και 13ο μισθό και τις φοροαπαλαγες που ανακοινώσαμε. Φιλοδοξώ η πολιτική πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας.
Στην ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε ένα γενναίο πρόγραμμα φοροελαφρύσεων, με επίκεντρο τις οικογένειες με παιδιά.
Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε μηδέν φόρο για οικογένειες με 4 παιδιά και νέους μέχρι 25 ετών, μείωση στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026 για χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους
