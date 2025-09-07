89η ΔΕΘ: Live η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Για το δημογραφικό και την ακρίβεια στο ράφι

Σε ερώτηση για το δημογραφικό και για το αν οι φοροελαφρύνσεις θα αφορούν το 2025 ή το 2026 αλλά και για την ακρίβεια στο ράφι, ο πρωθυπουργός απάντησε:

Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Για αυτό υπάρχει μείωση της επιβάρυνσης ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Αυτή τη βελτίωση θα την δουν από την πρώτη μισθοδοσία του επόμενου μήνα.

Θέλουμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας και θα έχουν μεγάλο οικονομικό όφελος.

Για την ακρίβεια, το όφελος για τα νοικοκυρια θα είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην ακρίβεια. Επιμένω ότι δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του νοικοκυριού για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός οι φοροελαφρύνσεις θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου.