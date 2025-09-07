89η ΔΕΘ: Live η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει αναλυτικά όλο το πακέτο των φοροελαφρύνσεων που ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου

Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Έκθεση.

12:13 | 07.09.2025
Για το καλώδιο και την Κύπρο

Ειναι ένα σημαντικό έργο διασύνδεσης, είπε ο πρωθυπουργός. 

Η πρόθεσή μας είναι το έργο να ξεκινήσει και να υπάρχει απόλυτη σύμπνοια της κυπριακής δημοκρατίας. Πρέπει να αποδείξει η Κύπρος ότι το έργο αυτό πραγματικά το θέλει, συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

12:10 | 07.09.2025
Για την πολιτική σταθερότητα και την αλλαγή του εκλογικού νόμου

Για τον εκλογικό νόμο και το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα, ο πρωθυπουργός είπε:

Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο... Οι εκλογές του '27 δεν είναι η προτεραιότητά μου. Για συνεργασίες σε ένα τοπίο στην ομίχλη δε μπορεί να απαντηθεί από εμένα.

Ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή για μονοκομματική ή κυβέρνηση συνεγρασίας. 

12:05 | 07.09.2025
Για το δημογραφικό και την ακρίβεια στο ράφι

Σε ερώτηση για το δημογραφικό και για το αν οι φοροελαφρύνσεις θα αφορούν το 2025 ή το 2026 αλλά και για την ακρίβεια στο ράφι, ο πρωθυπουργός απάντησε:

Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Για αυτό υπάρχει μείωση της επιβάρυνσης ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Αυτή τη βελτίωση θα την δουν από την πρώτη μισθοδοσία του επόμενου μήνα. 

Θέλουμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας και θα έχουν μεγάλο οικονομικό όφελος.

Για την ακρίβεια, το όφελος για τα νοικοκυρια θα είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι η μόνη απάντηση απέναντι στην ακρίβεια. Επιμένω ότι δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του νοικοκυριού για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. 

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός οι φοροελαφρύνσεις θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου.

12:00 | 07.09.2025
Για 13ο μισθό στο Δημόσιο

Σε ερώτηση για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, ο πρωθυπουργός είπε:

«Πρόκειται για την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος. Το πλεόνασμα προς κατανομή προέκυψε από την οικονομική πολιτική... Δημιουργήθηκε ένα απόθεμα 1,7 δις ευρώ. Το ποσό προς κατανομή είναι αυτό. 

Δε μπορείς να έχεις και 13ο μισθό και τις φοροαπαλαγες που ανακοινώσαμε. Φιλοδοξώ η πολιτική πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. 

11:58 | 07.09.2025
RETIRED SENIOR WOMAN WITHDRAWING MONEY FROM AN ATM. DIGITAL DIVIDE AMONG THE ELDERLY
ΔΕΘ 2025: Το νέο τοπίο των συντάξεων μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς
Μειώνεται στο 50% η προσωπική διαφορά το 2026, καταργείται το 2027 - Παραμένει το επίδομα των 250 ευρώ όπως έχει θεσπιστεί
11:57 | 07.09.2025
Πολυκατοικίες στην Αθήνα
Τι σημαίνουν για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι νέοι συντελεστές για τον φόρο ενοικίου
Ο συντελεστής 15% έως τις 12.000 ευρώ εισόδημα ενοικίων των ιδιοκτητών ακινήτων παραμένει
11:54 | 07.09.2025
Μια ανασκόπηση

Στην ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε ένα γενναίο πρόγραμμα φοροελαφρύσεων, με επίκεντρο τις οικογένειες με παιδιά. 

Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε μηδέν φόρο για οικογένειες με 4 παιδιά και νέους μέχρι 25 ετών, μείωση στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026 για χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους

 

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis delivers an annual economic policy speech, at the International Fair of Thessaloniki, in Thessaloniki, Greece, September 6, 2025. REUTERS
Μειώσεις φόρων, κατάργηση προσωπικής διαφοράς, ανάχωμα στο δημογραφικό, στο στεγαστικό και στην ερήμωση της περιφέρειας – Όλα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
Μόνιμες μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης των μεσαίων εισοδημάτων συγκροτούν την μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης
11:50 | 07.09.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» στην 89η ΔΕΘ. 

