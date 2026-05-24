Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης live οι πανηγυρισμοί για 4ο «ερυθρόλευκο» τρόπαιο της Euroleague

«Πάρτι» στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα για το νέο θρίαμβο των ερυθρολεύκων
Βάιος Τασούλας , Βασίλης Σακουλέβας , Κώστας Χάλκος , Κλαούντιο Σούμπασι , Γιάννης Αρμάος , Γιάννης Κωνσταντόπουλος , Σπύρος Πλουμίδης
Ο Ολυμπιακός νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague και σε ολόκληρη την Ελλάδα έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο πάρτι για το μεγάλο θρίαμβο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο μία καταπληκτική σεζόν, ο Ολυμπιακός έριξε στο… καναβάτσο και τη Ρεάλ Μαδρίτης, για να βρεθεί για 4η φορά στην ιστορία του, στην κορυφή της Ευρώπης.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν βγει από νωρίς στους δρόμους και τις πλατείες για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Final Four της Euroleague, δίνοντας αμέσως και το… σύνθημα για τους πανηγυρισμούς της κατάκτησης του τροπαίου.

00:28 | 25.05.2026
Τα Χανιά στους δρόμους για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό
00:27 | 25.05.2026
Χαμός στον Πειραιά, περιμένους τους πρωταθλητές Ευρώπης
00:27 | 25.05.2026
Ο Ντόρσεϊ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξετρελάθηκε με την κατάκτηση της Euroleague: Πήρε ντουντούκα και οργάνωσε τους φίλους του Ολυμπιακού
Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ξεσήκωσε τους φίλους των ερυθρολεύκων
00:25 | 25.05.2026
Τρελοί πανηγυρισμοί φιλάθλων του Ολυμπιακού στην Εύβοια

Στους δρόμους βρίσκονται οι φίλαθλοι του ολυμπιακού στην Εύβοια με τρελούς πανηγυρισμούς από άκρη σε άκρη του νομού.

Πανηγυρίζουν για την ομάδα τους που κατέκτησε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Τρελοί πανηγυρισμοί τόσο στην πρωτεύουσα του νομού όσο και στις υπόλοιπες πόλεις όπως το Αλιβέρι

 

Άναψαν φωτιές ενώ τα βεγγαλικά έκαναν τη νύχτα μέρα σε Αλιβέρι και Χαλκίδα

00:25 | 25.05.2026
''Κάηκε'' η Καλαμάτα
00:24 | 25.05.2026
Ερυθρόλευκο πάρτι στον Κορυδαλλό
00:23 | 25.05.2026
''Καίγονται'' Πάτρα και Βόλος για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό
00:22 | 25.05.2026
Ο Κώστας Παπανικολάου
Συγκίνησε ο Κώστας Παπανικολάου: «Αυτό είναι για σένα Κανέλα μας»
Η ειδική αφιέρωση του αρχηγού του Ολυμπιακού στην διευθύντρια εισιτηρίων της "ερυθρόλευκης" ΚΑΕ
00:22 | 25.05.2026
Χαμός και στο Ηράκλειο Κρήτης
00:21 | 25.05.2026
Πανζουρλισμός στο Δημοτικό Θέατρο με τον ύμνο του Ολυμπιακού
00:20 | 25.05.2026
Ερυθρόλευκο πάρτι και στο Γύθειο για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό
00:13 | 25.05.2026
"Κοκκίνησε" η Λαμία για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
00:12 | 25.05.2026
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ / ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
00:07 | 25.05.2026
00:06 | 25.05.2026
00:05 | 25.05.2026
KLODIAN LATO
Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ στην ΚΑΕ για την κατάκτηση της Euroleague
Το "παρών" στο γήπεδο έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον γιο του, Μιλτιάδη
00:05 | 25.05.2026
00:03 | 25.05.2026
00:03 | 25.05.2026
Ανδρουλάκης: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό! Το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα!
00:02 | 25.05.2026
00:02 | 25.05.2026
00:02 | 25.05.2026
00:01 | 25.05.2026
00:00 | 25.05.2026
00:00 | 25.05.2026
00:00 | 25.05.2026
00:00 | 25.05.2026
00:00 | 25.05.2026
23:59 | 24.05.2026
23:56 | 24.05.2026
23:55 | 24.05.2026
Χαμός στη Ναύπακτο
23:54 | 24.05.2026
Η Ναύπακτος φλέγεται για τον Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό
23:54 | 24.05.2026
Ο Πειραιάς έχει πάρει φωτιά μετά την κατάκτηση του τίτλου από τον Ολυμπιακό
23:54 | 24.05.2026
23:53 | 24.05.2026
Ο Μπαρτζώκας
Τρέλα με Μπαρτζώκα στο T- Center: Οι φίλοι του Ολυμπιακού τον σήκωσαν στον αέρα
Έκρηξη αγάπης στο πρόσωπο του Έλληνα προπονητή μετά την κατάκτηση της Euroleague
23:51 | 24.05.2026
23:51 | 24.05.2026
Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός
Η απονομή της Euroleague στον Ολυμπιακό: Η στιγμή που ο Κώστας Παπανικολάου σήκωσε το τρόπαιο στο Telekom Center
Πήρε... φωτιά το Telekom Center στη στέψη του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού
23:51 | 24.05.2026
Το φιλί του Γουόκαπ με τη συντροφό του
Ολυμπιακός: Το παθιασμένο φιλί του Τόμας Γιούκαπ με την Εστρέλα Νούρι μετά την κατάκτηση της Euroleague
Οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν με διάφορους τρόπους, με τον Τόμας Γουόκαπ να φιλά παθιασμένα την αγαπημένη του
23:47 | 24.05.2026
23:43 | 24.05.2026
23:41 | 24.05.2026
23:37 | 24.05.2026
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ / ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ / ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
23:35 | 24.05.2026
Ο Παπανικολάου
Ολυμπιακός: Το κλάμα των Παπανικολάου και Βεζένκοφ και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των Φουρνιέ και Γουόρντ
Οι απίθανες αντιδράσεις των παικτών του Ολυμπιακού μετά την 4η ευρωπαϊκή κούπα
23:35 | 24.05.2026
Ο Γιώργος Πρίντεζης
Ο Γιώργος Πρίντεζης ξέσπασε σε κλάματα μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
"Λύγισε" ο μεγάλος αρχηγός του Ολυμπιακού στις κερκίδες
23:35 | 24.05.2026
Πανηγυρισμοί Ολυμπιακού
Τασούλας για κατάκτηση Euroleague από τον Ολυμπιακό: Φέρατε το ελληνικό μπάσκετ στην κορυφή της Ευρώπης
«Κάνετε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες» αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
23:32 | 24.05.2026
23:32 | 24.05.2026
23:32 | 24.05.2026
23:32 | 24.05.2026
23:31 | 24.05.2026
23:31 | 24.05.2026
Ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ αγκαλιάζονται
Μητσοτάκης για Ολυμπιακό: «Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη», είπε για την κατάκτηση του τροπαίου
«Πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός
23:28 | 24.05.2026
23:28 | 24.05.2026
23:27 | 24.05.2026
23:27 | 24.05.2026
23:26 | 24.05.2026
23:25 | 24.05.2026
Έχει πλημμυρίσει το Πασαλιμάνι και το κέντρο του Πειραιά από χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού
23:24 | 24.05.2026
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ / ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
23:24 | 24.05.2026
Το «πάρτι» του Ολυμπιακού τώρα ξεκινάει!
23:23 | 24.05.2026

Η κατάκτηση του τροπαίου έχει ήδη βγάλει στους δρόμους τους οπαδούς του Ολυμπιακού για τους έξαλλους πανηγυρισμούς, που θα κρατήσουν σίγουρα μέχρι το πρωί

23:22 | 24.05.2026

Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό στην Αθήνα, ο Ολυμπιακός "λύγισε" με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης

23:21 | 24.05.2026
Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του!
23:21 | 24.05.2026
