Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης live οι πανηγυρισμοί για 4ο «ερυθρόλευκο» τρόπαιο της Euroleague

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague και σε ολόκληρη την Ελλάδα έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο πάρτι για το μεγάλο θρίαμβο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο μία καταπληκτική σεζόν, ο Ολυμπιακός έριξε στο… καναβάτσο και τη Ρεάλ Μαδρίτης, για να βρεθεί για 4η φορά στην ιστορία του, στην κορυφή της Ευρώπης.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν βγει από νωρίς στους δρόμους και τις πλατείες για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Final Four της Euroleague, δίνοντας αμέσως και το… σύνθημα για τους πανηγυρισμούς της κατάκτησης του τροπαίου.