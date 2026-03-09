Super League: Η ΑΕΚ που βγήκε νικήτρια του ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ο Παναθηναϊκός της Ευρώπης

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι χωρίς σκορ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και άφησαν την ΑΕΚ στην κορυφή της Super League, η οποία κέρδισε την ΑΕΛ Novibet 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, με τον Ολυμπιακό να έχει τις περισσότερες φάσεις της αναμέτρησης, όμως ο Τσιφτσής ήταν εκεί για τον ΠΑΟΚ όταν τον χρειάστηκε, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να μένει ολομόναχη στην κορυφή της Super League, χάρη στο γκολ του Μουκουντί στο παιχνίδι με τους Θεσσαλούς.

Ο Παναθηναϊκός έκανε επαγγελματική εμφάνιση, όπως την χαρακτήρισε ο Ράφα Μπενίτεθ, διέλυσε τον Λεβαδειακό εκτός έδρας (1-4), εξασφάλισε μία θέση στα πλέι οφ και πλέον θα συγκεντρωθεί στα παιχνίδια των 16 του Europa League με την Μπέτις.

Οι πράσινοι είχαν πολλούς πρωταγωνιστές στο παιχνίδι με τους Βοιωτούς, καθώς σκόρερ ήταν οι Ερνάντεθ, Μπακασέτας, Κοντούρης και Κυριακόπουλος, με τους Ταμπόρδα και Τετέι να παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στην επικράτηση.

Ο ΟΦΗ βρέθηκε κοντά στη νίκη στην έδρα του Βόλου, καθώς προηγήθηκε στο σκορ στο 65′ με το Ισέκα και μέχρι το 97′ κρατούσε στα χέρια του το τρίποντο, όμως ο Χουάνπι με εκτέλεση πέναλτι έφερε στα ίσα το ματς και δεν έδωσε την ευκαιρία στους Κρητικούς να «κλειδώσουν» μία θέση στα πλέι οφ 5-8.

Ο Πανσερραϊκός πήρε μεγάλη νίκη στην Τρίπολη επί του Αστέρα με 1-0 και ανάγκασε τους Αρκάδες σε νέα ήττα, που τους απομάκρυνε από το στόχο της παραμονής. Μετά τη λήξη του αγώνα στην Τρίπολη, ο νεαρός ποδοσφαιριστής, Χρήστος Αλμύρας ξέσπασε σε κλάματα για να δείξει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην ομάδα, που πρόσφατα απομάκρυνε τον Ράσταβατς από τον πάγκο. Αυτή ήταν η 4η διαδοχική ήττα για τους Αρκάδες.

Ο Άρης έμεινε ισόπαλος χωρίς γκολ με τον Ατρόμητο στο Κλεάνθης Βικελίδης και δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ήττες των Λεβαδειακού και ΟΦΗ στη μάχη που θα γίνει για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οι κίτρινοι έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 40′, λόγω της αποβολής του Γκαρέ και αυτό σίγουρα δεν βοήθησε την προσπάθειά τους.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έχασε δύο πέναλτι στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να το παιχνίδι να ολοκληρωθεί χωρίς σκορ. Ράτσιτς και Μορόν ήταν οι μοιραίοι της αναμέτρησης.

Η 24η αγωνιστική

Άρης – Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1

Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

Η βαθμολογία

1. AEK 56

2. ΠΑΟΚ 54

3. Ολυμπιακός 54

4. Παναθηναϊκός 45

————————————-

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 29

7. Άρης 29

8. Ατρόμητος 28

————————————–

9. Βόλος 28

10. Κηφισιά 24 (23 αγωνες)

11. Παναιτωλικός 21 (23 αγωνες)

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 15

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

17:00: ΟΦΗ – Ολυμπιακός

19:30: Πανσερραϊκός – Άρης

20:00: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

16:00: Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ

18:00: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

19:30: Ατρόμητος – ΑΕΚ

21:00: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός