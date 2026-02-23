Super League: Η αναλλοίωτη κορυφή, ο ΠΑΟΚ που χάνει έδαφος και ο Παναθηναϊκός που απειλεί τον Λεβαδειακό

Η 22η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε, με την κορυφή να παραμένει αναλλοίωτη, τον ΠΑΟΚ να “γκελάρει”, τον Παναθηναϊκό να αντεπιτίθεται και τον Άρη να ψάχνει νέο προπονητή.

ΑΕΚ και Ολυμπιακός συνέχισαν με νίκες στη Super League, με αποτέλεσμα η διαφορά τους στην κορυφή της βαθμολογίας να παραμείνει ίδια.

Η Ένωση συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή μετά τη σαρωτική εμφάνιση (4-0) κόντρα στον Λεβαδειακό, ενώ οι Πειραιώτες διατηρήθηκαν στο -2 μετά την εντός έδρας νίκη (2-0) επί του Παναιτωλικού.

Αναμφίβολα, ο μεγάλος χαμένος της αγωνιστικής είναι ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει βαρύ πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη – ούσα είναι η μοναδική ομάδα που είναι ακόμα μέσα και στους τρεις στόχους της – και αυτό της στοιχίζει.

Οι Θεσσαλονικείς έμειναν στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet, για τρίτη σερί αγωνιστική πήραν τον έναν βαθμό της ισοπαλίας και μοιραία έχασαν έδαφος στην κούρσα τίτλου.

Έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, ο ΠΑΟΚ είναι στο -5 από την ΑΕΚ και στο -3 από τον Ολυμπιακό.

Σε αντίθεση με τον Δικέφαλο του Βορρά, η 22η αγωνιστική έφερε χαμόγελα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πέρασε αλώβητος (0-2) από τη δύσκολη έδρα του ΟΦΗ, είδε τον Λεβαδειακό να γνωρίζει τη συντριβή από την ΑΕΚ και μείωσε στους 3 βαθμούς την απόστασή τους στη μάχη για την τετράδα.

Οι πράσινοι, οι οποίοι έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο, σίγουρα στο ξεκίνημα της σεζόν δεν φανταζόντουσαν ότι θα πάλευαν με τον Λεβαδειακό για την είσοδο στα πλέι οφ, ωστόσο καλούνται πλέον να συνεχίσουν τις σοβαρές εμφανίσεις για να “κλειδώσουν” ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Τα πράγματα είναι σίγουρα χειρότερα στον Άρη, ο οποίος συνεχίζει να μην έχει αγωνιστική ταυτότητα. Η νέα “γκέλα” (1-1) με την Κηφισιά έφερε και εξελίξεις στον κίτρινο πάγκο, με τον Μανόλο Χιμένεθ να αποτελεί παρελθόν και τη διοίκηση να ψάχνει τον αντικαταστάτη που θα οδηγήσει την ομάδα στο υπόλοιπο της σεζόν.

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής της Super League

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2

Πανσερραϊκός – Βόλος 2-1

ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ 1-1

Αρης – Κηφισιά 1-1

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0

Η βαθμολογία της Super League

1. ΑΕΚ 52

2. Ολυμπιακός 50

3. ΠΑΟΚ 47

4. Λεβαδειακός 39

————————————-

5. Παναθηναϊκός 36

6. Άρης 28

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25

————————————–

9. Ατρόμητος 24

10. Παναιτωλικός 21

11. ΑΕΛ Novibet 21

12.Κηφισιά 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ.

H επόμενη αγωνιστική (23η)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet

Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Κηφισιά – Λεβαδειακός

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

Βόλος – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός – Αρης